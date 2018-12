Mediennerd.de Adventskalender 2018: Auch in diesem Jahr bieten wir euch jeden Tag Gewinne. Sucht euch einfach einen Preis heraus und füllt am Ende das Teilnahmeformular aus. In den Lostopf springt jeder der das unten stehende Formular ausfüllt.

Mediennerd.de Adventskalender 2018 Tag #16

Und weiter gehts, auch heute sollte wieder für jeden Geschmack etwas mit dabei sein.

Letzte Aktualisierung am 16.12.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

X-Men: Gold: Bd. 2: In der Falle: Durch die finsteren Machtpläne von Captain America und Hydra fallen düstere Schatten auf New York und die X-Men. Als Manhattan unter einer Kuppel dunkler Energie gefangen ist und Dämonen in den Straßen wüten, scheint die Jean Grey-Schule der einzig sichere Ort für junge Mutanten zu sein. Doch in Wahrheit sitzen die Teenager auf dem Anwesen erst recht in einer tödlichen Falle. Ein neuer X-Cutioner läuft im Gebäude Amok. Und er macht keine Gefangenen. Außerdem: Eine Mission lockt Colossus und seine Schwester in ihre Heimat Russland, wo der Serienkiller Omega Red schon auf der Lauer liegt.

Deadpool Killer-Kollektion: Bd. 13: Pieta mit Pistolen: Vor vielen Jahren wurde Wade Wilson von skrupellosen Wissenschaftlern des Waffe X-Programms in Deadpool verwandelt. Jetzt ist Waffe X wieder da, und Wolverines wilder Erzfeind Sabretooth soll den verrückten Söldner mit der großen Klappe für die Neuauflage der Killertruppe rekrutieren! Das Angebot scheint verlockend, doch wie weit würde Deadpool als Agent von Waffe X gehen – und welchen geliebten Menschen aus seinem Leben müsste er dafür umbringen? Und dann sind da noch vier neue Super-Deadpools, ein alter Erzfeind, Wades kompliziertes Verhältnis zum Tod sowie ein Grabstein mit seinem Namen darauf…

5x Endlich erfolglos!: Ein schlechter Ratgeber: Das Ende aller To-do-Listen: Poetry Slammer Sebastian 23 erlöst Sie mit viel Humor von Leistungsdruck, Selbstoptimierung und Gesundheitstrends. »Endlich erfolglos – ein schlechter Ratgeber« ist ein satirischer Befreiungsschlag für Menschen, die keine Lust auf Fitnessarmbänder und Wunderlisten haben und deren Seelenheil nicht an Lifehacks und Bucket Lists hängt.

Runbow: Runbow ist ein schnelles, hektisches Spiel, das dich für mehr zurückhalten wird. Die Welt ändert sich mit jedem Streichen des Hintergrunds. Sobald der Hintergrund mit der Farbe von Plattformen oder Elementen der Umgebung übereinstimmt, verschwinden sie. Wenn du nicht sehen kannst, existiert es nicht – so einfach ist das.

Die Purpurnen Flüsse (Die Serie): Wann immer sich außergewöhnliche, bizarre Mordfälle ereignen, werden Pierre Niémans (Olivier Marchal) und seine Partnerin Camille Delaunay (Erika Sainte) gerufen. Die beiden erfahrenen Ermittler arbeiten für das „Zentralbüro für Gewaltverbrechen“ und werden in die entlegensten Regionen Frankreichs entsendet, um komplexe Fälle zu lösen, welche die örtlichen Polizeibehörden überfordern. Und jeder Fall hat eine mystische Anmutung basierend auf regionalen Mythen oder vergessenen Bräuchen. Angelehnt an seinen gleichnamigen Bestseller, schickt Jean-Christophe Grangé seinen furchtlosen Helden Pierre Niémans in dieser Miniserie erneut auf eine nervenaufreibende Jagd nach dem Bösen. Die packenden Thriller zeigen eine Welt voll von grausamen Kriminalfällen, sadistischen Mördern, schauderhaften Ritualen und mysteriösen Vorfällen.

10x Fußball. Die Liebe meines Lebens: Ein Buch so emotional und so lebendig wie eine durchfeierte Nacht mit Freunden! Es geht um den ersten Stadionbesuch an der Hand des Papas, um Helden und Idole, um Bier und Bratwurst, um Liebe und Leidenschaft und das längst verschollene erste Panini-Album. Um Rivalitäten und Frotzeleien, Erinnerungen und Treue und die nie endende Sehnsucht nach dem Glück. Ben Redelings hat für dieses Buch all seine Lieblingsstücke zusammengetragen und gute Kollegen wie Manni Breuckmann, Micky Beisenherz und Arnd Zeigler gebeten, ihre Herzensgeschichten aufzuschreiben. Immer unter dem Motto: Fußball, oh du Liebe meines Lebens!

Gesamtwert aller Preise beträgt heute: ca. 340 EUR

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 16.12.2018, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.