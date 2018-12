Mediennerd.de Adventskalender 2018: Auch in diesem Jahr bieten wir euch jeden Tag Gewinne. Sucht euch einfach einen Preis heraus und füllt am Ende das Teilnahmeformular aus. In den Lostopf springt jeder der das unten stehende Formular ausfüllt.

Mediennerd.de Adventskalender 2018 Tag #15

Und weiter gehts, auch heute sollte wieder für jeden Geschmack etwas mit dabei sein.

Shazam!: Der Waisenjunge Billy Batson hat gelernt, sich in einer gnadenlosen Welt durchzuschlagen, doch keine Pflegefamilie kommt bisher mit dem aufmüpfigen jungen Rebellen längere Zeit zurecht. Dann aber wird ausgerechnet er von einem mysteriösen Magier auserwählt, die unglaublichen Kräfte von Shazam! zu erhalten und zum mächtigsten Sterblichen der Welt zu werden! Doch ein anderer giert geradezu nach dieser Kraft und will sie Billy rauben und ihn vernichten: der finstere, skrupellose Black Adam!

Batman – Detective Comics: Bd. 2 (2. Serie): Das Opfer-Syndikat: Das neue Team, das Batman zum Schutz von Gotham City gegründet hat, steckt in der Krise – und ausgerechnet jetzt greift eine Gruppe brandgefährlicher neuer Gegner mit bizarren Kräften an. Deren Mitglieder leiden alle unter den Kollateralschäden und Querschlägern, die der Kampf des Dunklen Rittes gegen das Böse mit sich bringt. Die hasserfüllten Opfer gehen brutal gegen den Mitternachtsdetektiv und jene vor, die seinen Kreuzzug unterstützen. Sogar gegen Renee Montoya und die Cops von Gotham…

3x Götterdämmerung: Götterdämmerung Verrat in Asgard! Odin hat den Rat der Götter einberufen. Als Götter wollt ihr die Ordnung wiederherstellen oder die Macht an euch reißen. Vermutungen und Verdächtigungen machen die Runde. Schafft ihr es, die Verschwörer rechtzeitig zu verbannen? Oder bist du etwa selbst ein Verschwörer?

3x Anne auf Green Gables, Box 1: Das ältere Geschwisterpaar Marilla und Matthew Cuthbert hat sich entschlossen, einen Waisenjungen aufzunehmen, der Matthew bei der Arbeit auf der Farm unterstützen soll. Versehentlich schickt das Waisenhaus jedoch ein Mädchen nach Prince Edward Island – die springlebendige und sehr mitteilsame Anne Shirley. Als Anne Green Gables, das wunderschöne Farmhaus der Cuthberts, erblickt, ist sie sich sicher, dass dies der Platz ist, an dem sie für immer bleiben möchte…

Private Eyes – Staffel 1: Ex-Eishockey-Profi Matt Shade (Jason Priestley) arbeitet mittlerweile als Talent Scout. Als sein Hoffnungsträger einem Sabotage-Akt zum Opfer fällt, versucht Matt mithilfe der toughen Privatdetektivin Angie Everett (Cindy Sampson) den Täter zu überführen. Obwohl bereits beim ersten Zusammentreffen der beiden die Fetzen fliegen, raufen sie sich zusammen und stürzen sich in ihren Fall – Adrenalinrausch inklusive!

3x Super Street – The Game: In Super Street: The Game startest du am Anfang nur mit einem Haufen Schrott. Es liegt an dir im Laufe des Spiels, Teil für Teil dein ultimatives Traum-Auto zu erstellen. Passe dein Auto mit Hunderten von authentischen Auto-Teilen nach deinem Geschmack an und erstelle dir so das Auto, welches am besten zu dir passt. Teste dein Auto in verschiedenen Game-Modes und Umgebungen und bring den Asphalt unter dir zum Glühen! Super Street: The Game bietet dir intensives und actiongeladenes Arcade-Racing – Treibe dein Auto bis ans Limit! Die Straße gehört dir und hinter dir befindet sich nur ein langer Weg aus Zerstörungen!

