Mediennerd.de Adventskalender 2018: Auch in diesem Jahr bieten wir euch jeden Tag Gewinne.

Mediennerd.de Adventskalender 2018 Tag #14

Und weiter gehts, auch heute sollte wieder für jeden Geschmack etwas mit dabei sein.

Wonder Woman: Bd. 4 (2. Serie): Das Herz der Amazone: Wonder Woman ist die Verteidigerin der Freiheit und des Friedens. Aufgewachsen auf der geheimnisvollen Insel Themyscira, kämpft Prinzessin Diana überall auf der Welt für das Gute. Jetzt bekommt sie es mit Angreifern zu tun, die im wahrsten Sinne des Wortes auf ihr Blut aus sind und auch ihre Freunde ins Visier nehmen, denn sie wollen die Amazone aus den Reihen der Justice League direkt ins Herz treffen! Außerdem setzen sie ein Kopfgeld auf Wonder Woman aus, das in beiden Fällen gezahlt wird: tot oder lebendig…

Luke Cage: Ein Mann räumt auf: In diesem Einzelband präsentieren Topautor Brian Azzarello (100 BULLETS, BATMAN: DARK KNIGHT III) und Comic-Legende Richard Corben (Den) einen eigenständigen, hammerharten Marvel-Krimi um Luke Cage. Der angeblich kugelsichere Held für Geld legt sich gleich mit mehreren gefährlichen Gangs an und räumt unter den Killern und korrupten Cops so richtig auf. Der knallharte Held der neuen Netflix-Serie Gezeichnet von Comic-Legende Richard Corben (PUNISHER: DAS ENDE, HELLBOY)

4x CHANGE!: Warum wir eine radikale Wende brauchen: Unsere Erde wird ausgeplündert, die Vielfalt des Lebens schrumpft dramatisch. CHANGE! Mit diesem Appell baut der Autor eine Brücke in die nahe Zukunft. Was müssen wir jetzt tun, damit unsere Kinder und Enkel noch gut leben können? Schluss mit dem Wachstumswahn Entschlossener Kampf gegen den Klimawandel Schutz der Biodiversität Lebensqualität durch mehr Freizeit und ein solidarisches Miteinander. Ego ist out. Weniger Konsum, weniger Autos, weniger Flüge Steuern auf Ressourcen (Wasser, Bodenschätze, Luft) Weniger Chemie, Plastik und Industrienahrung Ein starker Staat, der den zügellosen »freien Markt« kontrolliert Zerschlagen von Monopolen (Digitalisierung, Industrie, Ernährung) Das Ziel: ein humanes Leben in Einklang mit der Natur »Wir stehen am Wendepunkt des 21. Jahrhunderts. Hier entscheidet sich unsere Zukunft. Kein Hollywood-Held wird uns retten. Wir müssen handeln. JETZ! «

2x Du bist, was du vergisst: Der Test: „Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß“, sagt der Volksmund, und an diesen Spruch hält sich oft unser Bewusstsein. Viele Gefühle, Bedürfnisse und innere Ressourcen (Kraftquellen) bleiben daher unbewusst, bis sie entweder spontan durch Irritationen zu Tage treten oder, wie hier, sichtbar werden durch die Suche nach „vergessenen“ Themen in Form eines spielerischen Selbsttests. Und so wird’s gemacht: 15 Bilder von Alltagsgegenständen sollen 45 Sekunden konzentriert betrachtet und dann zügig umgedreht werden. Nun tun Sie 5 Minuten lang irgendetwas ganz anderes. Danach schreiben Sie auf, an welche Motive Sie sich erinnern. Die B.ilder, die Sie vergessen – um diese geht es in der Auswertung. Das Set enthält das Buch mit der Auswertung von Johannes Fiebig sowie 20 Karten mit eindrucksvollen Bildern des Schweizer Künstlers Urban Trösch.

15 Bewertungen The Team - Staffel 2 [3 DVDs] Edel Germany GmbH (23.11.2018)

DVD, Freigegeben ab 16 Jahren

Laufzeit: 467 Minuten

Jürgen Vogel, Marie Bach Hansen, Lynn van Royen, Navid Negahban, Sarah Perles

Dänisch, Englisch, Französisch, Deutsch

The Team – Staffel 2: Drei Länder, drei Ermittler und ein Fall von organisierter Kriminalität: In The Team II ermittelt das neue Joint Investigation Team (JIT) der Europol-Polizeieinheit aus Deutschland, Dänemark und Belgien über die Staatsgrenzen hinweg gegen das große und ausgeklügelte System eines internationalen kriminellen Netzwerks, das durch den Handel mit Raubkunst Terrorismus finanziert.

1 Bewertungen Chicken Range (PS4) Verschiedene Kampfhühner wie Ninja-, Polizei-, Panzer u.v.m.

15 vielfältig-aufregende Spiele-Level

Steigende Auswahl an Waffen und Ausrüstung

Luftunterstützung in Form von Munitionskisten

Herausgeber: Koch Media GmbH

3x Chicken Range: Und wieder einmal sind die Hühner dran! Ganz gemäß dem Motto: Heb nicht ab vom Acker ohne lautes Gegacker! Was für eine Eierei… aber der Auftrag ist klar: Die Hühner müssen mit aller Macht vom Himmel geholt werden! Gar nicht so einfach bei solch großem Spielbereich, den man komplett im Auge behalten muss. Aber ein breites Arsenal an Waffen steht bereit – damit wird es klappen! Pistolen, Sturmgewehre, Panzerfäuste und sogar Alien-Ray-Guns sollten helfen, das Problem aus der Welt zu schaffen.

Gesamtwert aller Preise beträgt heute: ca. 275 EUR

Teilgenommen werden kann bis zum 14.12.2018, bis 23.59 Uhr.