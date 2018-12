Mediennerd.de Adventskalender 2018: Auch in diesem Jahr bieten wir euch jeden Tag Gewinne. Sucht euch einfach einen Preis heraus und füllt am Ende das Teilnahmeformular aus. In den Lostopf springt jeder der das unten stehende Formular ausfüllt.

Mediennerd.de Adventskalender 2018 Tag #13

Und weiter gehts, auch heute sollte wieder für jeden Geschmack etwas mit dabei sein.

A Train Called Love: Liebe in Zeiten des Wahnsinns: Bd. 2: In dieser krassen Krimi-Komödie von Comic-Superstar Garth Ennis ist alles eine ganze Spur heftiger und extremer als in anderen Geschichten über die Verstrickungen von Freunden und Liebenden! Während Marv und seine Loser-Kumpels den Drogen-Deal mit Mister Monsta durchziehen wollen, nehmen die verrückte Valerie und der widerwillige Auftragskiller Myles den fetten Gangsterboss ins Visier, um Myles mit maximaler Feuerkraft aus Monstas Griff zu befreien. Doch natürlich müssen erst viele Tränen und noch mehr Blut fließen im großen Showdown dieser abgefahrenen Geschichte über Verbrechen, Gewalt, Versagen und Gefühle, bis es ein Happy End gibt. Jedenfalls für den einen oder anderen…

Marvel Klassiker: Thor: An der Küste Norwegens entdeckt der Urlauber Dr. Donald Blake eine geheime Höhle und einen seltsamen, knorrigen Stock. Als der humpelnde Arzt den Knüppel in der Not gegen einen Stein schlägt, verwandelt ihn ein Blitzgewitter in den mächtigen Thor. Doch das ist nur der Anfang. Mehrere Jahre schärfen Stan Lee und Jack Kirby ihr Talent an unzähligen Tragödien und Machenschaften im Leben des Gott des Donnerers, bis sie Ende der 60er den Zenit ihres Wirkens erreichen. Taucht ab zu den Sternstunden der frühen Thor-Historie. Eine Reise über die Regenbogenbrücke ins goldene Reich der Asen zu den größten Mythen der Comic-Geschichte.

6x 009/Antarktis. Das Leben im ewigen Eis von Schlau wie Vier: Haben Pinguine kalte Füße? Wer war als erster Mensch am Südpol? Was erforschen Wissenschaftler in einer Polarstation ? und was haben die Kältetonen unserer Erde mit dem Klima bei uns zu tun? Das wollen die schlauen Vier genauer wissen: Mit Hilfe ihrer Raum-Zeit-Reisemaschine besuchen Pia, Lisa, Tobi und Samir tollkühne Entdecker von vor 100 Jahren und schauen in der Gegenwart Biologen und Klimaforschern über die Schulter. Nicht ahnend, dass ihnen ihr größtes Abenteuer noch bevor steht: Kommt der ?Checker? aus der Parallelklasse hinter das Geheimnis ihres Trips?

3x Feine Falterei: Dieses schlicht daherkommende Büchlein hat es faustdick hinter den Ohren, denn es birgt das Potential, gut 50 unterschiedliche Origamifiguren basteln zu lernen. Die beiden Gestalterinnen Susanne Blume und Franziska Panitz haben die Sammlung kuratiert, selbst alle Modelle mehrfach nachgefaltet, die Anleitungen fein illustriert und anschaulich zusammengefügt. Die Figuren sind dabei teils traditionelle Klassiker wie „Himmel und Hölle” oder „Kranich” und teils Faltmodelle internationaler Origami-Künstler. Unterteilt ist das Buch in die drei Kapitel „Tiere” „Spiel & Spaß” und „Feste & Geschenke”, die Anleitungen sind pro Kapitel in aufsteigendem Schwierigkeitsgrad angeordnet.

2x Candice Renoir – Staffel 5: EINE POLIZISTIN, GESCHIEDEN, VIER KINDER – ABER VOR ALLEM: EINE BLONDE POWERFRAU Die zuckersüße Candice ermittelt wieder: weibliche Intuition gepaart mit umfangreichem Allgemeinwissen und ihrer guten Kombinationsgabe sind das Erfolgsrezept der charmanten Hauptkommissarin Candice Renoir. Doch nach dem tragischen Tod ihres Lebensgefährten scheint sie das Auge für die Details am Tatort verloren zu haben.

fotofabrik.de 50 EUR Gutschein für ein Fotobuch: Mit dem Gutschein könnt ihr euch auf dem Portal jedes Fotobuch auswählen, ich habt die Qual der Wahl zwischen Hardcover Fotobücher, Softcover Fotobücher, Premium Fotobücher, Spiral Fotobücher und Exclusice Fotobücher. Gerade vor Weihnachten auch ein tolles Geschenk. Es gibt aber noch viel mehr coole Sachen auf fotofabrik.de

Gesamtwert aller Preise beträgt heute: ca. 220 EUR

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 13.12.2018, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.