Mediennerd.de Adventskalender 2018 Tag #12

TACO TALES 2019: Der feurig mexikanische Küchenkalender Ivette Pérez de Wenkel

Herausgeber: Jaja Verlag

Auflage Nr. 1 (03.09.2018)

Kalender: 26 Seiten

Letzte Aktualisierung am 11.12.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

2TACO TALES 2019: Der feurig mexikanische Küchenkalender: Voller Illustrationen & Rezepte aus dem gleichnamigen Kochbuch TACO TALES Querformat Din A4, aufgeklappt DinA3 hoch, 14 Blätter in Farbe, stabile Rückenpappe, Aufhänglochung

Green Arrow Megaband: Bd. 2 (2. Serie): Der Aufstieg von Star City: Oliver Queen ist tot! Das jedenfalls denken die Bürger von Seattle, während Ollies Alter Ego Green Arrow wieder in der Stadt auf Verbrecherjagd geht. Dann aber werden Menschen, die sich gegen den maskierten Helden gestellt haben, mit Pfeil und Bogen schwer verletzt oder sogar getötet, und Green Arrow wird von der Polizei als Mörder gejagt! Er und seine Partnerin Black Canary kommen nach und nach einer gewaltigen Verschwörung auf die Schliche, während auch noch Ollies ehemaliger Partner Roy Harper alias Arsenal zurückkehrt. Und der hegt einen gewaltigen Groll gegen seinen früheren Mentor… Ein Volltreffer für Stammleser, Fans der TV-Serie Arrow und Neueinsteiger! Green Arrows Rebirth-Abenteuer, geschrieben von Benjamin Percy (Roter Mond, James Bond) und gezeichnet von Juan Ferreyra (SUICIDE SQUAD), Otto Schmidt (HARLEY QUINN) und anderen.

World of Tanks Kommandanten-Handbuch: Auf in die Schlacht, Kommandant! Ganz gleich, ob du gerade deinen ersten Leichttraktor zerstört oder deine Sammlung um einen weiteren Stufe X-Panzer ergänzt hast: Das Referenzmaterial, die Taktiken, Kampftipps und Tricks in diesem offiziellen Handbuch zu World of Tanks wappnen dich für dein nächstes Gefecht! Erfahre mittels authentischer Fotos und Dokumente aus dem Panzer-Museum im englischen Bovington, dessen Fachleute an diesem Buch mitgearbeitet haben, mehr über die mächtigen Kampfkolosse des Spiels. Du bist drauf und dran, ein erstklassiger Panzer-Kommandant zu werden und das Schlachtfeld zu dominieren. Alles, was du dazu brauchst, hältst du gerade in den Händen!

4x Wolle Wiwi Wawa-Wuwutastische Hits Für Kids: Wolle, Wiwi und Wawa präsentieren ihre Lieder voller Freude, Liebe und Fantasie. Eine zauberhafte Geschichte über Neugier, Träume, Freundschaft und der Frage nach dem ominösen Wuwu, dem Unbekannten, dem Anderssein. Wolle, Wiwi und Wawa nehmen das Publikum mit auf die wuwutastisch, musikalische Reise, auf der sie neue Freunde kennen lernen und gemeinsam so manch spannendes Abenteuer bestehen. Beeinflusst durch Elemente aus Rock, Pop, HipHop, aber auch Klassik und Latin, animieren die Lieder mit Ohrwurmcharakter Klein wie Groß zum Mitsingen und Mittanzen.

2 Bewertungen Backstabbing for Beginners EuroVideo Medien GmbH (20.11.2018)

DVD, Freigegeben ab 12 Jahren

Laufzeit: 103 Minuten

Theo James, Ben Kingsley, Rachel Wilson, Jacqueline Bisset

Englisch, Deutsch

Backstabbing for Beginers: Irak, Ende der 90er: Als der junge Idealist Michael Sullivan (Theo James) als Koordinator des Öl-für-Lebensmittel- Programms eingestellt wird, mit dem das kriegsgebeutelte Land wieder aufgebaut werden soll, geht für ihn ein Kindheitstraum in Erfüllung. Zur Seite steht ihm dabei sein Vorgesetzter und Diplomat Pasha (Ben Kingsley), der dem naiven Neuling beibringen muss, wie das System funktioniert. Schnell muss Sullivan feststellen, dass es nur oberflächlich um die Interessen der Bevölkerung geht und wird so auf eine Verschwörung in den höchsten Riegen aufmerksam.

fotofabrik.de 400g Merci Schokolade mit eigenem Bild: Wir können uns keine bessere Art vorstellen um jemanden zu überraschen! Mit der Merci Schokolade von Storck geben Sie ein kreatives Geschenk sowie auch ein Stück Liebe und Freundschaft! Personalisieren Sie Ihr Geschenk mit einer individuellen Banderole in Form eines Herzens. Natürlich können Sie diese auch mit Ihren eigenen Fotos bedrucken lassen. Noch mehr coole Produkte findet ihr direkt auf fotofabrik.de

5x Eine Reise durch Schottland (Spaziergänge): Die Reise beginnt in Edinburgh mit dem ohrenbetäubenden Knall der „One o`clock“ Kanone, die jeden Tag pünktlich abgefeuert wird. Kunst, Kultur und ein Abstecher in die geheimnisvolle Unterwelt von Schottlands Hauptstadt stehen auf dem Programm. Danach erwarten uns die Highlands mit sagenumwobenen Schlössern und atemberaubenden Landschaften. Die Reise führt uns hinauf bis nach Shetland. Auf dem Loch Ness gehen wir mit Richard auf Jagd nach Nessi, und auf der Isle Skye treffen wir George, den charismatischen „Storyteller“. In Glasgow erfahren wir alles über die lokale Musikszene und den Einfluss des Architekten Charles Rennie Mackintosh, bevor wir uns an das schottische Nationalgericht „Haggis“ wagen. Traditionelle und ungewöhnliche Musik – mit und ohne Dudelsack – runden die akustische Reise durch eine der romantischsten Regionen Europas ab.

Gesamtwert aller Preise beträgt heute: ca. 235 EUR

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 12.12.2018, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.