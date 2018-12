Mediennerd.de Adventskalender 2018: Auch in diesem Jahr bieten wir euch jeden Tag Gewinne. Sucht euch einfach einen Preis heraus und füllt am Ende das Teilnahmeformular aus. In den Lostopf springt jeder der das unten stehende Formular ausfüllt.

Mediennerd.de Adventskalender 2018 Tag #10

Und weiter gehts, auch heute sollte wieder für jeden Geschmack etwas mit dabei sein.

Punisher Vol. 3: Die dunkelste Stunde: Frank Castle ist zurück in New York City! In der Stadt, die niemals schläft, bekommt es der knallharte Verbrecherjäger mit einem gewalttätigen Familiendrama sowie mit skrupellosen Gangstern zu tun, die sich in der U-Bahn genauso sicher fühlen wie nachts während eines stadtweiten Stromausfalls. Doch wenn der Punisher durch den urbanen Dschungel streift, haben Kriminelle garantiert keinen Freifahrtschein und definitiv nichts zu lachen! Darüber hinaus fordert ein Söldner und Drogendealer, der von seinem eigenen Stoff in ein blutrünstiges Monster verwandelt wurde, Frank zu einem medienwirksamen Duell auf Leben und Tod heraus…

Uncanny Avengers: Bd. 6 (2. Serie): Hexenjagd: Eigentlich ist die Unity Squad Geschichte. Doch als Manhattan unter einer Kuppel aus dämonischer Energie eingeschlossen wird, müssen sich Rogue, Johnny Storm, Wasp und ihre Avengers-Kollegen noch einmal gemeinsam dem Bösen stellen. Dabei lauern in der Finsternis weit schrecklichere und gefährlichere Dinge als nur der Shocker! Außerdem steht die Zerstörungswut des unaufhaltsamen, kolossalen Juggernaut zwischen der Zukunft und Helden wie Beast, Scarlet Witch und Quicksilver…

Vegan würzen Simone Taschée, Klaus Postmann

Herausgeber: Braumüller Verlag

Taschenbuch: 180 Seiten

3x Vegan würzen: Die vegane Küche ist in der Realität von Industrie und Handel angekommen. Für viele Genießer, die neugierig auf das Probieren völlig tierproduktfreier Speisen sind, besteht aber vielfach das Vorurteil, vegane Gerichte seien geschmacklos und stehen konventionellen auch in der Konsistenz weit nach. Sobald tierische Zutaten gänzlich tabu sind, erscheinen vielen Menschen, die sich bis dato konventionell ernährt haben, die Möglichkeiten der Zubereitung zu einseitig. Ein Grund, warum veganen Gerichten aus der Sicht von Genießern weiterhin der Makel der Vermeidungsküche anhaftet. Genau diesem Vorurteil begegnet Vegan würzen von Simone Taschée und Klaus Postmann. Die Autoren, die sich beide nicht vegan ernähren, sondern Flexitarier sind, widmen sich mit großer fachlicher Behutsamkeit dem Thema der bewussten Aromatisierung tierfreier, rein pflanzlicher Speisen. Dabei sollen über den erfinderischen Einsatz natürlicher Gewürze und Kräuter gleichsam Vorurteile bei Nicht-Veganern abgebaut werden, eine tierproduktfreie Kost sei geschmacklos, fade oder einseitig in der Aromatik. Anhand praxisrelevanter, tierfreier Rezepte auf Basis köstlicher Pflanzen und natürlicher Zutaten, kreativ verfeinert durch aromabetonte, geschmacksintensive Gewürze, wird eine genussvolle Abrundung zum Thema geboten – denn: Gewürze sind 100% vegan.

2x Solsidan – Von wegen Sonnenseite, Staffel 1: „Zuhause ist es doch am schönsten“ denkt sich Alex, als er mit seiner schwangeren Frau Anna zurück in sein Elternhaus nach Solsidan bei Stockholm zieht. Dort warten neben einer Menge Arbeit an Haus und Grund unter anderem Alex‘ aufdringliche Mutter und sein angeberischer und grillsüchtiger Jugendfreund Fredde mit dessen eitler Frau Mickan. Den Vogel schießt jedoch Ove ab, ein nervtötender, aufdringlicher Geizhals, dem man nie etwas ausleihen sollte – denn man sieht es garantiert nicht wieder …

24 Bewertungen En Movimiento Marquess, En Movimiento

Starwatch Entertainment (Sony Music)

Audio CD

En Movimiento von Marquess: In Bewegung bleiben – En Movimiento , der Titel des neuen Marquess-Albums ist eine Ansage! Nach 10 Jahren Erfolgsgeschichte, die etliche No. 1-Notierungen und unzählige europäische Gold- und Platin-Awards umfasst, könnten es die Musiker von Marquess (u.a. Vayamos Compañeros , El porompompero ) eigentlich gemütlich angehen lassen. Aber die drei Musikneugierigen starten lieber mit frischer Energie ins zweite Jahrzehnt ihres Bandbestehens. Melodische Songs, die von temperamentvollen Latino-Beats getragen werden, sind das vielgehörte Markenzeichen der drei Musiker. Während der Arbeit an En Movimiento fügte sich der überaus feiertaugliche Bandsound auf Kuba, in Latein- und Mittelamerika in ein neues, zeitgemäßes Marquess-Selbstverständnis. Schweißtreibende Dancehall-Beats treffen auf ein satt-melodiöses Fundament. Rap, wie ihn die Kubaner verstehen, katapultiert die Latino-Fährte wieder dahin, wo sich das Leben abspielt, in die Calles, die Straßenschluchten von Havanna. Suavecito , die hymnisch-pulsierende erste Single aus En Movimiento , formuliert das neue musikalische Lebensgefühl von Marquess perfekt: Der Beat ist das Ziel!.

Wildes Lesen: In Einfacher Sprache Marion Döbert

Herausgeber: Spaß am Lesen

Auflage Nr. 1 (05.03.2018)

Taschenbuch: 112 Seiten

Wildes Lesen: In Einfacher Sprache: Der neue Präsident will nur eins: Macht! Die Menschen sollen sich nicht begegnen. Und sie sollen nicht mehr lesen. Die Parks werden geschlossen, die Bibliotheken, die Geschäfte. Und jeder Schritt wird überwacht. Mit den Präsident-Smartphones. Mit dem Internet und mit dem Geheim-Dienst. Ein beklemmender Überwachungs-Staat entsteht. Doch eines Tages bildet sich Widerstand. Ausgerechnet in einer Nerven-Klinik.

Professional Farmer – American Dream: American Dream entführt Dich auf eine Ranch inmitten der faszinierenden Landschaften des mittleren Westens. Üppige Felder soweit das Auge reicht, gesäumt von wuchtigen Gebirgen legen Deinen Grundstein um als Landwirt in Amerika erfolgreich zu sein! Steuere Deine Maschinen und Traktoren, kümmere Dich um die Viehzucht, bestelle Deine Felder und ernte Deine Saat! Nutze die einmalige Chance und spezialisiere Dich auf die in Amerika populäre Kürbiswirtschaft. Originalmaschinen unterstützen Dich bei Deiner Arbeit und sorgen dafür, dass am Ende des Tages die Kasse klingelt!

