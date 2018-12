Mediennerd.de Adventskalender 2018: Auch in diesem Jahr bieten wir euch jeden Tag Gewinne. Sucht euch einfach einen Preis heraus und füllt am Ende das Teilnahmeformular aus. In den Lostopf springt jeder der das unten stehende Formular ausfüllt.

Mediennerd.de Adventskalender 2018 Tag #1

Endlich der erste Dezember, endlich wieder der große Mediennerd.de Adventskalender, darauf hab auch ich mich seit Monaten gefreut, euch eine Freude zu machen.

1 Bewertungen Backstabbing for Beginners EuroVideo Medien GmbH (20.11.2018)

DVD, Freigegeben ab 12 Jahren

Laufzeit: 103 Minuten

Theo James, Ben Kingsley, Rachel Wilson, Jacqueline Bisset

Englisch, Deutsch

Backstabbing for Beginners: Irak, Ende der 90er: Als der junge Idealist Michael Sullivan (Theo James) als Koordinator des Öl-für-Lebensmittel-Programms eingestellt wird, mit dem das kriegsgebeutelte Land wieder aufgebaut werden soll, geht für ihn ein Kindheits-Traum in Erfüllung. Zur Seite steht ihm dabei sein Vorgesetzter und Diplomat Pasha (Ben Kingsley), der dem naiven Neuling beibringen muss, wie das System funktioniert. Schnell muss Sullivan feststellen, dass es nur oberflächlich um die Interessen der Bevölkerung geht und wird so auf eine Verschwörung in den höchsten Riegen aufmerksam.

20th Century Boys: Ultimative Edition: Bd. 1: Ende des 20. Jahrhunderts steht die Menschheit vor dem Abgrund… doch die 20th Century Boys lassen sich davon nicht unterkriegen! Als Jugendliche erschufen die Freunde im Jahr 1969 ein Symbol. 1997, als die Ausmaße des drohenden Desasters zu Tage treten, erwacht dieses Symbol erneut zum Leben! Dies ist eine Geschichte über eine Gruppe Jungs, die die Welt rettet! Neue Überarbeitung mit zusätzlichen Farbseiten!

5 Bewertungen 20.000 Teile Mitch Keller, 20.000 Teile

Mania Music (Sony Music)

Audio CD

20.000 Teile von Mitch Keller: Wenn der gebürtige Berliner, Jahrgang 1973 vor dem Mikrofon steht, dann wird Musik zur Leidenschaft – zum Träger all der Gedanken und Gefühle eines Mannes, der etwas zu sagen hat. Mal direkt und grade aus, mal sanft oder mit einem charmanten Augenzwinkern. Eben so, wie er ist. Mitch Keller, wuchs in Berlin und Bremen auf und macht seit er denken kann Musik. Seine Erfahrungen als Solokünstler, Studiomusiker, Songwriter und Synchronsprecher geben ihm das nötige Rüstzeug, um als Schlagersänger voll durchzustarten. Es dürfte sehr schwierig werden, einen Künstler in der Schlager-Branche zu finden, für den Mitch Keller nicht bereits an dessen Produktion mitgewirkt hat. Andreas Gabalier, Andrea Berg, Beatrice Egli, Brunner und Brunner, Matthias Reim und Nik P. sind nur einige wenige Beispiele.

Schulcafé Pustekuchen 2: Backe, backe, Hühnerkacke: Das Schulcafé „Pustekuchen“ ist etwas ganz Besonderes, findet Tilli und hilft ihrer Oma Moma, wo sie nur kann. Aber Moma ist unzufrieden: Sie hat keine Lust mehr auf die Supermarkt-Tomaten, die schon um die halbe Welt gereist sind. Ab sofort wird im „Pustekuchen“ nur noch mit Gemüse aus eigenem Anbau gekocht! Doch der streitsüchtigen Nachbarin Frau Wurstmayr ist Momas und Tillis giftfreier Garten ein Dorn im Auge. Und was wird sie erst sagen, wenn die beiden die Hühner vom kranken Bauern Knoll in Pflege nehmen? Am nächsten Morgen werden nicht nur Moma, Tilli und Jacob vom fröhlichen Krähen des Hahns aus dem Bett geworfen, sondern auch Frau Wurstmayr…

Der Anhalter: in Einfacher Sprache Chris Rippen

Herausgeber: Spaß am Lesen

Auflage Nr. 1 (01.03.2013)

Taschenbuch: 56 Seiten

Der Anhalter: in Einfacher Sprache: In Der Anhalter machen Mia und Max Urlaub in Frankreich. Auf dem Campingplatz passiert ein Unglück nach dem anderen. Erst wird Geld gestohlen, dann fehlt die Kamera. Jemand schneidet ihr Zelt auf. Wer steckt dahinter? Der Anhalter, den sie unterwegs mitgenommen haben? Max glaubt, den jungen Mann überall zu erkennen. Oder will jemand anders sich an ihnen rächen?

