Mediennerd.de Adventskalender 2017 Tag #9

5x Rising Storm 2: Vietnam: Rising Storm 2: Vietnam ist die Fortsetzung des „Multiplayer-Spiel des Jahres“ von PC Gamer und überträgt die Authentizität der Red Orchestra-Serie auf den Vietnamkrieg. Rising Storm 2: Vietnam ist die Fortsetzung „Multiplayer- Spiel des Jahre“ 2013 von PC Gamer, das von Tripwire Interactive veröffentlich und Antimatter Games entwickelt wurde, dasselbe Team, das für das preisgekrönte, innovative und asymmetrische Gameplay des ursprünglichen Rising Storm verantwortlich ist. Zum ersten Mal werden das authentische Waffenverhalten und die intuitive Action aus der Egoperspektive der Red Orchestra-Serie in eine Ära der Automatikgewehre, tragbaren Granatwerfer und moderneren Waffensysteme übernommen. Rising Storm 2: Vietnam versetzt die Spieler direkt in eine brutale und authentische Nachbildung des Vietnamkrieges.

2x 47 Meters Down: Hai-Alarm im Tropenparadies! Eigentlich wollten Kate und Lisa bei ihrem Mexikotrip einfach nur die Sau rauslassen und sich vielleicht noch einmal selbst beweisen, dass sie keine Langweiler sind. In feuchtfröhlicher Feierlaune entscheiden sich die beiden dann vor Ort aber natürlich genau für die falschen Jungs, den falschen Ausflug und das falsche Boot, um ein wildes Abenteuer zu erleben. Was als Käfigtauchgang runter zu einer Gruppe zähnefletschender Haie beginnt, wird so schnell vom Urlaubshighlight zum Horrortrip ihres Lebens. Denn – ihr ahnt es – 47 Meter unter dem Meeresspiegel stranden unsere Mädels und sitzen in ihrem rostigen Tiefseegefängnis fest.

2x Hotel Adlon (Neue Edition): Das Berliner Hotel Adlon ist ein weltweit bekanntes Luxushotel. Paul Rippert startet hier seine Karriere als Page zu einer Zeit, in der Kaiser Wilhelm II. noch regiert und 1907 die Nobelherberge eröffnet. Paul lernt an seinem Arbeitsplatz auch seine spätere Frau kennen und jede Menge Leute aus der gehobenen Gesellschaft , die sich in einer der Suiten einmieten. Unter all die großen historischen Persönlichkeiten mischen sich jedoch auch immer wieder Menschen dubioser Herkunft , die nichts Gutes im Schilde führen. So erlebt Paul auch, wie ein Attentat auf den russischen Zaren gerade noch verhindert werden kann. Weitere Episoden spielen im Ersten Weltkrieg, in der Zeit der NS-Herrschaft , zur Zeit der Olympischen Spiele 1936, und schließlich kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges …

Wer fürchtet den Tod von Nnedi Okorafor: Der Debüt-Roman von Nnedi Okorafor, der Autorin des Überraschungserfolgs „Lagune“, verbindet Fantasy mit afrikanischer Kultur und schafft so ein Endzeit-Abenteuer der Spitzenklasse. In einer nicht näher definierten post-apokalyptischen Zukunft werden die dunkelhäutigen Okeke von den hellhäutigen Nuru unterdrückt. Um sich an der Vergewaltigung ihrer Mutter zu rächen und ihr Volk zu befreien macht sich das Mädchen Onyesonwu (dt.: Wer fürchtet den Tod) auf eine lange Reise voller Magie und Gefahren. Ihr Ziel: Den mächtigen Zauberer Daib zu töten – ihren Vater und Vergewaltiger ihrer Mutter.

Worldmusic for Christmas von Boney M.: Nach über 30 Jahren hat Erfolgsproduzent Frank Farian ein neues BONEY M. Studioalbum in seiner Wahlheimat Miami aufgenommen. Das Konzeptalbum „Worldmusic For Christmas“ lag schon lange in seiner Schublade. Bekannte und berühmte Weltmelodien mischen sich mit den weihnachtlichen Klängen der Neuzeit. Die Auswahl der Songs hat Frank Farian akribisch getroffen und darauf geachtet, dass hier die Mischung zwischen Weltmelodien und weihnachtlichem Ambiente stimmt. Alle Songs wurden komplett neu produziert! Für dieses Studioalbum hat sich Frank Farian außerdem noch Gastmusiker in sein neues Studio nach Miami geholt und wurde dabei natürlich auch von der Boney M. Stimme Liz Mitchell sowie dem Philharmonic Orchestra unterstützt.

2x SEUM: Speedrunners from Hell (Xbox One Code): SEUM: Speedrunners from Hell ist der erste kompetitive Heavy Metal Plattformer, der in der Ego-Perspektive gespielt wird. Marty hatte einen verdammt ätzenden Morgen. Sein gemütliches Katerfrühstück wurde abrupt unterbrochen, als Dämonen gewaltsam in seine Wohnung einfielen und ihm im Getümmel auch noch seinen rechten Arm abtrennten. Doch noch viel schlimmer als das: Diese miesen Kreaturen nahmen all sein Bier mit – sein leckeres limitiertes Walrus Ale ™! Noch nie war Marty soo sauer!…

