Mediennerd.de Adventskalender 2017: Auch in diesem Jahr bieten wir euch jeden Tag Gewinne. Sucht euch einfach einen Preis heraus und füllt am Ende das Teilnahmeformular aus. In den Lostopf springt jeder der es schafft die Gewinnspielfrage richtig zu beantworten, die in diesem Jahr etwas schwerer sind.

Mediennerd.de Adventskalender 2017 Tag #8

2x Der junge Inspektor Morse – Staffel 2: Oxford. Februar 1966. Der junge Endeavour Morse ist zurück im Dienst. Doch die Folgen einer Schussverletzung machen ihm vor allem psychisch zu schaffen und haben seine Isolation noch weiter vergrößert. Trotz allem werden sein Scharfsinn und seine unkonventionellen Methoden bereits an seinem ersten Tag nach seiner vier monatigen Auszeit gefordert: Dunkle Mächte lauern unter dem allgemeinen kulturellen Hedonismus und kontrollieren Britanniens Unterwelt der 60er Jahre. Ein rätselhafter Selbstmord, eine fast vergessene Gräueltat, ein Serienmörder, welcher Jagd auf verheiratete Frauen macht, und Korruption in den Rängen der Reichen und Mächtigen ziehen Morse und Thursday tief in ihren Bann. Der junge Morse muss sich nicht nur diesen Geistern, sondern auch seinen eigenen Ängsten stellen. Ist er dieser Herausforderung gewachsen?

2x A Love So Beautiful von Roy Orbison: ROY ORBISON, der große US-Songwriter und Sänger kehrt zurück. Die Stimme des legendären, verstorbenen Musikers und seine größten Welthits sind nun erstmalig zusammen mit dem berühmten Londoner ROYAL PHILHARMONIC ORCHESTRA auf einem Album zu hören. Exklusiv für den deutschsprachigen Markt wird am 24.11.2017 eine Special Edition des Albums erscheinen, auf der es als Bonus-Track ein virtuelles Duett zu hören geben wird. Der Klassik-Pop-Superstar HELMUT LOTTI, seit Langem ein großer Fan von ROY ORBISON, singt zusammen mit seinem einstigen Idol den Song Only The Lonely. Das Album A LOVE SO BEAUTIFUL entstand in den weltbekannten Abbey Road Studios: Don Reedman und Nick Patrick produzierten bereits mit herausragendem Erfolg die orchestrierte Version von Elvis Presley If I Can Dream sowie den Nachfolger The Wonder of You mit The Royal Philharmonic Orchestra, die sich weltweit zusammen über zwei Millionen Mal verkauften. Modernster Technik ist es nun zu verdanken, dass diese beiden großen Stimmen nun erstmalig zusammen auf einer Aufnahme präsentiert werden können, deren Timbres sich wunderbar ergänzen und gerade in der kalten Herbst- und Vorweihnachtszeit einen warmen Akzent zu setzen vermögen.

Für mich ist Glück… von Hansi Hinterseer: Dieser Mann hat bereits unglaubliche Karriere-Gipfel erklommen. Gesamtweltcup-Sieger im Riesentorlauf, Riesentorlauf Silber-Medaille in der Weltmeisterschaft, 6 Weltcup-Siege, 2x Profi-Weltmeister in der Abfahrt …. Ende der 80er verabschiedete sich der Ski-Champion aus dem Profi-Sport und tauschte die Brettln auf der Piste gegen die Bühnenbretter ein. Statt Stockerl-Plätze sammelte der Weltklasse-Sportler seitdem Edelmetall-Awards und Auszeichnungen in seiner neuen beruflichen Heimat, der Musik…

Funkelnde Geheimnisse: Sanfte Poesie in kraftvollen Wortblüten: Sanfte Poesie in kraftvollen Wortblüten – wiedergespiegelt in ausdrucksstarken unretuschierten Makrofotografien. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt und erleben Sie mit Genuss die Schätze der funkelnden Edelsteine und poetischen Worte. Einzigartige Makrofotografien im großformatigen Hardcover!

2x The Inner World & Der letzte Windmönch für die PS4: The Inner World ist ein liebevoll handgezeichnetes Point & Click-Adventure ganz im klassischen Stil. Für das vor Charme sprühende Abenteuer wurde das Newcomer-Entwicklerteam „Studio Fizbin“ bereits für den deutschen Computerspielpreis 2012 nominiert. Nun findet es den Weg in die Laufwerke der Republik und wartet nur darauf, auch Sie in seinen Bann zu ziehen.



Größeres Bild The Inner World (Videospiel) Hersteller: HEADUP GAMES

ESRB-Bewertung:

Plattform: PlayStation 4

Genre: Neu ab: EUR 19,95 Auf Lager gebraucht ab: EUR 22,95 Auf Lager

Gesamtwert aller Preise beträgt heute: ca. 222 EUR

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 08.12.2017, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.