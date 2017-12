Mediennerd.de Adventskalender 2017 Tag #6 – Nikolaus

Mediennerd.de Adventskalender 2017: Auch in diesem Jahr bieten wir euch jeden Tag Gewinne. Sucht euch einfach einen Preis heraus und füllt am Ende das Teilnahmeformular aus. In den Lostopf springt jeder der es schafft die Gewinnspielfrage richtig zu beantworten, die in diesem Jahr etwas schwerer sind.

Lioncast Tastatur, Maus und Headset

Lioncast LK300 RGB mechanische Gaming Tastatur: Während der Entwicklung der LK300 RGB haben wir auf eines der besten Counter-Strike Teams der Welt zurückgegriffen – Berlin International Gaming (BIG). Mit dem Input der Spieler waren wir in der Lage, die Haptik und Ergonomie der LK300 RGB auf ein Maximum zu bringen. Das Ergebnis ist eine high end Tastatur, die herkömmlichen Gaming Tastaturen davon läuft und den Spieler mit purer Funktionsvielfalt glücklich macht.

Lioncast LM20 Gaming Maus: Auf der Suche nach einer ProGaming Maus mit Laser-Sensor kommst Du an der Lioncast LM20 nicht vorbei. Mit 16400 dpi arbeitet sie hochpräzise und bietet Dir maximale Kontrolle. Die Form der Gaming Mouse schmeichelt Deiner Hand, sodass stundenlanges Zocken problemlos möglich ist. Die Unterseite der Gamer Maus ist auf bestmögliche Gleitfähigkeit ausgelegt.Die LM20 verfügt über Omron Mikroschalter, die für ein müheloses Bedienen der neun Tasten sorgen. Definiere über die Software Makros, die Du bei Deinen Lieblingsspielen mit einem Mausklick geschickt einsetzen kannst, um Deine Gegner zu eliminieren. Es sind fünf unterschiedliche Profile speicherbar, die über eine weitere Taste auf der Unterseite der Maus gewechselt werden können.Zur Lioncast LM20 Zocker Maus gehört ein Weight Tuning System, das aus acht Gewichten besteht. So kannst Du die Maus noch besser an Deine individuellen Bedürfnisse anpassen. Zugleich ist die Maus LED-beleuchet – diese Funktion und viele weitere (z.B. Abtastrate und Zeigergeschwindigkeit) lassen sich leicht über die übersichtliche Software einstellen.

Lioncast LX50 Gaming Headset: Beim Lioncast LX50 Gaming Headset wurden ausschließlich hochwertige Materialien verwendet, um maximale Langlebigkeit und eine hochwertige Optik und Haptik zu gewährleisten.

5x Saturo Probierpaket: Saturo wurde entwickelt, um 25% des täglichen Nährstoffbedarfs in eine Flasche zu bringen. Die Hauptzutaten sind: Sojaproteinisolat bietet ein optimales Aminosäurenprofil, hoch ölsäurehaltiges Sonnenblumenöl ist reich an ungesättigten Fettsäuren, Isomaltulose liefert langanhaltende Energie und alle 27 Vitamine und Mineralien. Sich gut zu fühlen bei dem was man isst, dies ist kein unerreichbares Ziel. Jedoch fühlt es sich manchmal so an. Saturo stillt deinen Hunger nach schneller Energie und befriedigt dein Verlangen nach einem gesunden Essen. “Future food” ist keine Zukunft mehr. Saturo ist die Zukunft, welche heute schon erhältlich ist: Nahrung, die ihren eigentlichen Zweck erfüllt, nicht mehr und nicht weniger. Das Gewinnset besteht aus jeweils 2 Flaschen jeder Geschmacksrichtung (Neutral, Kaffee und Schokolade).

2x Die Mumien des Pharao: Der tierische Merkspaß mit doppeltem Boden. Da hat doch jemand die Tür zur Grabkammer des Pharaos sperrangelweit offen gelassen. Klar, dass alle Haustiere das Weite gesucht haben. Nun irren die Mumien unbeholfen durchs Pyramidental, um die Tierchen schnell wieder einzufangen. Kleine und große Ägyptologen, die schon beim Spiel Der zerstreute Pharao riesigen Spaß hatten, können hier auf zwei Spielebenen helfen, die ausgebüxten Tiere zurückzubringen und die umhertappenden Mumien gleich mit. Wenn es nur so einfach wäre, die Haustiere aus der Grabkammer wieder einzufangen. Sie haben sich gut versteckt und schleichen sogar im doppelten Boden heimlich umher. Wer hier Durchblick haben will, muss sich konzentrieren und seine Merkfähigkeit unter Beweis stellen. Ständig wechselt der Spielplan, ständig ändert sich die Situation auf beiden Ebenen. Sieger ist, wer am Ende die meisten Punkte beim Einsammeln der störrischen Tiere und Mumien gesammelt hat. Die Mumien des Pharao ist eine echte Herausforderung für die Konzentrationsfähigkeit. Unabhängig vom Spielalter zählen Glück, Intuition und individuelles Erinnerungsvermögen. Das Spiel hat im wahrsten Wortsinn doppelten Boden und verwirrt mit dem besonderen Twist der Mehrdimensionalität. Zubehör wie insgesamt 41 kleine Pyramiden, Schiebetafeln, 20 Mumien und Pharaosiegel machen das Vergnügen im Wüstensand komplett. Eine animalische Suchexpedition für Gedächtniskünstler jeden Alters.

Bourgery. Atlas of Human Anatomy and Surgery: Mit seinem Atlas der menschlichen Anatomie schrieb Jean Marc Bourgery im 19. Jahrhundert Medizingeschichte. Das in einem Zeitraum von 20 Jahren in acht Bänden publizierte Werk zeigt auf über 700 handkolorierten, kunstvollen Lithografien den damaligen Stand des anatomischen Wissens und bietet atemberaubende Einblicke in das Innere des menschlichen Körpers. Ein Klassiker.

6x Munsters fröhliche Weihnachten: Weihnachten bei einer der populärsten TV-Familien aller Zeiten droht „Munster“-mäßig aus dem Ruder zu laufen. Denn während Herman und Lily Munster mit den letzten Vorbereitungen zum Fest beschäftigt sind, sehnt Eddie sich nach Transsylvanien und Opa zaubert eben mal Santa Claus mit zwei seiner Elfen ins heimische Wohnzimmer. Nur der Auftakt für ein vergnügliches Wiedersehen mit den „Munsters“, die auch 30 Jahre nach ihrem frühzeitigen TV-Ende nichts von ihrem humorvollen Schrecken eingebüßt haben.

Marvel Klassiker: Thor: An der Küste Norwegens entdeckt der Urlauber Dr. Donald Blake eine geheime Höhle und einen seltsamen, knorrigen Stock. Als der humpelnde Arzt den Knüppel in der Not gegen einen Stein schlägt, verwandelt ihn ein Blitzgewitter in den mächtigen Thor. Doch das ist nur der Anfang. Mehrere Jahre schärfen Stan Lee und Jack Kirby ihr Talent an unzähligen Tragödien und Machenschaften im Leben des Gott des Donnerers, bis sie Ende der 60er den Zenit ihres Wirkens erreichen. Taucht ab zu den Sternstunden der frühen Thor-Historie. Eine Reise über die Regenbogenbrücke ins goldene Reich der Asen zu den größten Mythen der Comic-Geschichte.

Adventskalender-Ein Rätsel in 24 Tagen von Die Drei ??? Kids: Vorweihnachtszeit in Rocky Beach. Der Marktplatz verwandelt sich in einen riesigen, begehbaren Adventskalender. Doch bereits am ersten Tag verbirgt sich ein übler Scherz hinter der ersten Tür. Die drei ??? Kids müssen all ihren Spürsinn aufbieten, um das Weihnachtsfest zu retten.

3x Weimarer Adventskalender: 24 Geheimseiten zum seitlichen Aufschneiden.

2x Die Hütte – Ein Wochenende mit Gott: Seit der treue Familienvater Mack Miller (Sam Worthington) vor vielen Jahren seine jüngste Tochter verlor, ist er in Trauer und Schuldgefühlen versunken. Ihre letzte Spur fand man in einer Schutzhütte im Wald – nicht weit von dem Campingplatz, auf dem die Familie damals Urlaub machte. Eines Tages kommt ein Brief mit der Post: Es ist eine Einladung in eben jene Hütte – und ihr Absender ist Gott. Mack ist schockiert und voller Angst, all die schmerzhaften Erinnerungen kommen erneut hoch. Trotzdem bricht er auf, unsicher, was er in der Hütte finden wird. Das nun folgende Wochenende soll sein Leben erneut von Grund auf verändern…

3x Train Sim World – CSX Heavy Haul (Steam Code): Train Sim World®: CSX Heavy Haul ist ein komplett neuer Simulator aus der Ich-Perspektive, der das Erlebnis des Betriebs starker und schwerer Güterzüge auf einer von Amerikas berühmtesten Bahnstrecken – der Sand Patch Grade – zum Leben erweckt. Angetrieben von Dovetail Games neuem SimuGraph™ Fahrzeugdynamik-Engine und der Unreal Engine 4® Technologie, nutzt Train Sim World™ Daten der echten Welt, um die Leistung, die Klänge und die Atmosphäre echter Züge nachzubilden. Durch vollständige Führerstands-Interaktivität können Sie die Steuerung von einer der drei enthaltenen Lokomotiven übernehmen und die Details fühlen, während Sie im Sitz des Lokführers sitzen. Erwecken Sie einige der weltweit größten und leistungsstärksten Züge zum Leben.

