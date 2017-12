Mediennerd.de Adventskalender 2017 Tag #5

Mediennerd.de Adventskalender 2017: Auch in diesem Jahr bieten wir euch jeden Tag Gewinne. Sucht euch einfach einen Preis heraus und füllt am Ende das Teilnahmeformular aus. In den Lostopf springt jeder der es schafft die Gewinnspielfrage richtig zu beantworten, die in diesem Jahr etwas schwerer sind.

3x Twelve Tales Of Christmas von Tom Chaplin: In seinem Debutalbum The Wave hat der Engländer bereits wirkungsvoll über die dunklen Zeiten seins Lebens geschrieben und es waren genau diese turbulente Zeit in seinem Leben sowie der Blick auf die Welt durch die Augen seiner Tochter, die ihn den Zauber der Weihnacht wieder zu schätzen gelehrt hat. Durch seine charismatische Art begeisterte Tom Chaplin schon als Sänger bei Keane weltweit seine Fans. Kaum eine britische Band zog Fans und Kritiker weltweit gleichermaßen in den Bann wie die Alternative Pop-Helden Keane: Ihre ersten beiden Alben wurden hierzulande mit Gold und Platin ausgezeichnet, sie erhielten zahlreiche Awards (darunter zwei BRIT Awards). Hits wie „Everybody’s Changing“ (2004) und „Somewhere Only We Know“ (2004) bleiben nicht nur den Fans in Erinnerung.

3x Mjam mjam: Italienisches Kochtheater: Vorhang auf für die italienische Küche: In diesem Kochtheater bringt und ein echter italienischer Philosoph und Comiczeichner die Grundlagen bei: Brot, Spaghetti, Tomatensauce und zum Nachtisch gibt´s Limetten-Creme-Torte. Hauptdarsteller sind die Zutaten, die zu jedem Rezept ein kleines Stück aufführen. Federico Cacciapaglias Zeichen- und Erzählkünste kennen wir bereits aus seinem Superhelden-Öko-thriller “Die Growls”.

2x Lutter – Die Gesamtedition: Kriminalhauptkommissar Lutter ist ein Vollblutbulle, einer der anpackt, Ideen hat und laut wird, wenn ihm etwas gegen den Strich geht. Sein Einsatzgebiet ist Essen und das Ruhrgebiet – ein Revier so vielschichtig und wandlungsfähig wie Lutter selbst. Tagsüber deckt er die kriminellen Verstrickungen der Essener High-Society auf, abends trifft er sich gerne mit seinen Fußballkumpels auf ein Bier in seiner Stammkneipe. Mit seinen unkonventionellen Ermittlungsmethoden gerät er immer wieder in Konflikt mit seinen Vorgesetzten. Angetrieben von einem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und seiner Intuition löst er seine Fälle nach einer einzigen Devise: Traue nie dem ersten Blick. Stimmige Milieuzeichnung, clever konstruierte Fälle und Joachim Król in Höchstform. Erstmals sind alle sechs Fälle der Krimireihe in einer Gesamtedition erhältlich.

2x Ostfriesenkiller: Eine Serie von Mordfällen erschüttert Ostfriesland. Die mit äußerster Brutalität getöteten Opfer führen Hauptkommissarin Ann Kathrin Klaasen und ihre Kollegen Weller und Rupert zum Regenbogenverein, der sich um behinderte Menschen kümmert. Die Nerven der Mitarbeiter liegen blank, als ein weiterer Mord geschieht. Für Ann Kathrin Klaasen wird dieser Fall zu einer großen beruflichen wie menschlichen Bewährungsprobe. In düsteren, traumhaft schönen Bildern verfilmt Regisseur Sven Bohse („Ku´damm 56“) den Bestseller-Krimi von Klaus-Peter Wolf. In den Hauptrollen brillieren Christiane Paul und Barnaby Metschurat.

2x Aromatherapie in der häuslichen Pflege: Handbuch für die Aromapflege: Die Aromatherapie wird seit vielen Jahren erfolgreich in Krankenhäusern und Pflegeheimen eingesetzt. Sie kann auch von pflegenden Angehörigen einfach und effektiv zu Hause angewendet werden. Ätherische Öle haben eine starke Wirkung auf das seelische Wohlbefinden und unterstützen die Pflege durch ihre antibakteriellen, entzündungshemmenden, entkrampfenden und schmerzlindernden Eigenschaften. Die erfahrene Aromaexpertin für Pflege- und Heilberufe, Sabrina Herber, gibt in diesem Ratgeber eine Fülle an Pflege-Tipps und stellt viele naturheilkundliche Rezepturen für die häusliche Pflege vor…

Die Köpfe von Apex Gruselkabinett-Folge 131: New York 1927: Justus Miles, ein verwegener Abenteurer, bewirbt sich auf eine Anzeige, in der jemand gesucht wird, der weder Tod noch Teufel fürchtet. Durch die Protektion eines ehemaligen Vorgesetzten aus seiner Zeit im ersten Weltkrieg, Harry „Rusty“ Ward, bekommt er die Stelle. Sein Dienstherr ist ein mysteriöser, alter Mann, der gelähmt zu sein scheint. Erst langsam dämmert es Justus Miles, auf was für ein Himmelfahrtskommando er sich eingelassen hat…

3x Stardew Valley [Xbox One – Download Code]: Du hast den Bauernhof deines Großvaters geerbt. Ausgerüstet mit abgenutztem Werkzeug und ein paar Münzen, brichst du auf, um ein neues Leben zu beginnen. Wirst du es schaffen, von der Landwirtschaft zu leben und die überwucherten Felder in eine blühende Heimat zu verwandeln? Einfach wird es nicht! Seit die Joja Corporation sich im Ort niedergelassen hat, hat sich das Landleben von einst radikal verändert. Das Gemeinschhaftshaus, einst Zentrum des gesellschaftlichen Lebens, ist zur Ruine verkommen. Aber das Tal scheint voller Möglichkeiten. Mit etwas Hingabe mag es dir vielleicht sogar gelingen, Stardew Valley wieder zu seiner alten Größe zu verhelfen!

