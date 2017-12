Mediennerd.de Adventskalender 2017 Tag #24 – Frohe Weihnachten

Mediennerd.de Adventskalender 2017: Auch in diesem Jahr bieten wir euch jeden Tag Gewinne. Sucht euch einfach einen Preis heraus und füllt am Ende das Teilnahmeformular aus. In den Lostopf springt jeder der es schafft die Gewinnspielfrage richtig zu beantworten, die in diesem Jahr etwas schwerer sind.

Mediennerd.de Adventskalender 2017 Tag #24

10x WebSite X5 Professional 14: WebSite X5 Professional 14 ist die perfekte Lösung für das Erstellen von suchmaschinenoptimierten Websites, Blogs und Onlineshops, inklusive Apps für Mobilgeräte. Dank des responsive Webdesign passen sich die Seiten automatisch der Bildschitmauflösung des Computers und des mobilen Endgeräts. einschließlich Tablets und Smartphones, an.

Mobile-freundlich. Responsive Websites für Tablet und Smartphone Onlineshop. Verkaufen Sie Ihre Produkte online Zugangsverwaltung. Laden Sie Ihre Besucher ein, sich auf Ihrer Website zu registrieren Dynamische Inhalte. Aktualisieren Sie Ihre Websites einfach online Ganz oben im Suchmaschinen-Ranking. SEO-Analyse und Optimierung FeedReady und WebSite X5 Manager. Mobile Apps für Ihre Websites.

Archos CORE 101 3G 16 GB Tablet: Schnell mal etwas im Internet nachschlagen, eine Mail schreiben oder ein Video ansehen – mit einem Tablet wie dem ARCHOS Core 101 3G 16 GB ist das ohne Probleme möglich. Dank des Slate-Designs besteht es scheinbar nur aus dem Bildschirm, ist besonders kompakt und lässt sich einfach mitnehmen. Nicht zu klein, nicht zu groß – das 25.7 cm (10.1″) Display des ARCHOS Core 101 3G 16 GB bietet genug Platz für Filme, Fotos und Webbrowsing ohne klobig zu wirken. Mit nur 470 g ist das ARCHOS Core 101 3G 16 GB ein echtes Leichtgewicht – Sie können es mühelos mit einer Hand halten und mitnehmen.

3x ABZU: Die dunklen Tiefen… ABZÛ ist ein wunderschönes Unterwasserabenteuer, das den Traum des Tauchens beschwört. Tauche ab in eine lebendige, verborgene Welt, erfüllt von Farben und Leben, bis ins Herz des Ozeans. Entdecke hunderte einzigartiger Spezies und geh eine tiefe Verbindung mit dem Meeresleben ein. Begegne majestätischen Kreaturen und entdecke verloren geglaubte Geheimnisse, während du dich auf eine Reise in die Tiefen des Ozeans wagst.



Größeres Bild ABZU (Videospiel) Hersteller: 505 Games

ESRB-Bewertung:

Plattform: PlayStation 4

Genre: Action-Adventure Neu ab: EUR 19,99 Auf Lager gebraucht ab: EUR 24,84 Auf Lager

David LaChapelle. Good News. Part II: „Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage!“ Ein großes Werk und Langzeitprojekt ist vollendet: TASCHEN freut sich, nach rund zehn Jahren mit den lang ersehnten Alben Good News, Part II und Lost & Found, Part I die auf fünf Bände angelegte David-LaChapelle-Anthologie komplettieren zu können, die mit LaChapelle Land (1996) begann und mit Hotel LaChapelle (1999) und Heaven to Hell (2006) fortgesetzt wurde.

2x Gigaset G-tag Schlüsselfinder: Gigaset G-Tag – der Key Finder für alle wichtigen Gegenstände wie Schlüssel, Tasche, Koffer, Rucksack, Geldbörse und viele weitere Dinge. Einfach den G-Tag an den Gegenstand – ob Schlüsselbund, Handtasche oder Geldbeutel – anbringen. Die kostenlose G-Tag App im App Store oder bei Google Play downloaden und mit dem G-Tag verbinden. Das geht ganz einfach mit der Installationsanleitung, die nach dem Download automatisch startet. Ist die App installiert, führt sie durch die ersten Schritte und Funktionen. Der G-Tag ist sofort einsatzbereit und Sie finden schnell ihre verlegten Dinge wieder.

Line of Duty – Cops unter Verdacht, Staffel 1-4: Vier Fälle der Korruption in den eigenen Reihen der Polizei. Vier Mal ermittelt das herausragende Team der AC-12 rund um Super Intendent Ted Hastings, mitunter auch mit unorthodoxen Methoden. Und vier Mal geraten die Ermittler selber ins Visier der verbrecherischen Cops. Doch wie weit oben in der Hierarchie sitzen die Strippenzieher?

Ford Mustang: Das schnellste Pony der Welt – seit 1964: Nur wenige Automodelle schaffen es, gleich eine eigene Fahrzeuggattung zu etablieren. Der Ford Mustang sollte mit dem ersten Modell von 1964 jedoch eine regelrechte Lawine sogenannter „Pony Cars“ lostreten – üppig motorisierte, für amerikanische Verhältnisse aber relativ kompakte Sportwagen mit langer Motorhaube.

snakebyte AndroidVR vr:controller: Der VR:Controller von snakebyte sorgt für ein optimales Spielerlebnis auf Android-basierten VR-Geräten. Mit zwei analogen Thumbsticks, einem digitalen Steuerkreuz, acht digitalen Tasten und den Android-Buttons wurde ein bewährtes Konsolen- Controller-Design gewählt. Dank Bluetooth verbindet sich das Android Gamepad schnell und einfach mit allen Android-Version ab 3.2. Selbst für anspruchsvolle Games ist der Controller mit seiner extrem niedrigen Latenz gewappnet. Ein Li-Ion-Akku ist bereits integriert und ein extra langes 3m USB-Kabel liegt ebenfalls bei.

Dumbo – Disney Classics 4: Dumbo – eines der zauberhaftesten Disney-Meisterwerke: Brilliant gezeichnet, begeistert dieser wundervolle Film mit seinen Oscar-preisgekrönten Melodien, von denen fast jede zum Evergreen geworden ist. Das Schicksal meint es zunächst wirklich nicht gut mit Dumbo. Seine, selbst für einen Elefanten, viel zu großen Ohren bereiten dem Zirkuskind nur Scherereien. Ständig stolpert der kleine Tolpatsch darüber und verpatzt dadurch auch seinen ersten großen Auftritt. Zum Glück hat Dumbo aber einen Freund, den cleveren Mäuserich Timotheus. Der glaubt unbeirrlich daran, daß sein Schützling ein ganz besonderer Elefant ist. Und er hat Recht, denn die hinderlichen Ohren eignen sich hervorragend zum Fliegen. Dumbo wird zum Star der Manege.

Darth Vader 3D-Keramikkeksdose: Der bekannteste Schurke des Star Wars Universums ist wieder da und das nicht ohne Grund! Ob Du es glaubst oder nicht, aber auch Bösewichte sind für gute Zwecke zu gebrauchen. Ob vor immerhungrigen Kollegen im Büro oder vor den unausstehlichen Geschwistern in den eigenen vier Wänden, Deine Süßigkeiten werden nie einen besseren Aufpasser finden als den dunklen Sith Lord – Darth Vader. Also zögere nicht länger und hole Dir den Sith Anführer nach Hause – mit unserer Star Wars Keramik Keksdose – Darth Vader!

Transport Gigant: Wir schreiben das Jahr 1850. Die Welt befindet sich im Um- und Aufbruch. Es ist das beginnende Zeitalter der Massenproduktion und des Massentransports. Dem findigen Unternehmer stehen alle Möglichkeiten offen. Mit nur wenig Kapital und einer guten Geschäftsidee können Imperien geschaffen werden. Uberall schießen neue Fabrikanlagen aus dem Boden. Die Welt ist gierig nach Gütern aller Art. Und das Wachstum der Städte nimmt enorme Ausmaße an. Doch wie kommen die Waren zu den Kunden? Wie die Arbeiter zu den Fabriken? Wer transportiert die Unmengen an Rohstoffen?

