Mediennerd.de Adventskalender 2017: Auch in diesem Jahr bieten wir euch jeden Tag Gewinne. Sucht euch einfach einen Preis heraus und füllt am Ende das Teilnahmeformular aus. In den Lostopf springt jeder der es schafft die Gewinnspielfrage richtig zu beantworten, die in diesem Jahr etwas schwerer sind.

Mediennerd.de Adventskalender 2017 Tag #23

10x WebSite X5 Evolution 14: Einfach. Schnell. Leistungsstark. WebSite X5 Evolution 14 ist die ideale Software für das Erstellen von Websites, Blogs und Onlineshops. Sie benötigen keine Programmierkenntnisse und werden durch das Programm geführt. Konzentrieren Sie sich auf das, was Sie auf Ihrer Website präsentieren möchten – WebSite X5 erledigt den technischen Teil für Sie! Das Ergebnis sind professionelle Websites, die nicht nur grafisch ansprechend sind, sondern auch in Austattung und Funktionsumfang effizient sind. Inklusive erhalten Sie erweiterte Funktionen, dank denen Sie Ihre Websites für Suchmaschinen optimieren und responsive gestalten können, sodass sie sich automatisch an die Auflösung aller Endgeräte, einschließlich Tablets und Smartphones, anpassen.

2x Sergeant Rex – Nicht ohne meinen Hund auf DVD & Blu-ray: Spontan meldet sich Megan Leavey zu den Marines. In der Ausbildung trifft sie auf einen anderen Soldaten mit schwierigem Charakter: Sprengstoffhund Rex. Der aggressive Schäferhund braucht einen neuen Hundeführer und Megan setzt alles daran, um die entsprechende Qualifikation zu bekommen. Im Irak retten sie viele Kameraden vor Bomben und Minen. Die Arbeit schweißt die junge Frau und ihren Hund eng zusammen. Danach beginnt für die junge Frau ein neuer Kampf: Ihr vierbeiniger Kamerad soll wieder in den Einsatz, für ein ziviles Leben an ihrer Seite ist er nach Ansicht der Army nicht geeignet.

6x Lustiges Taschenbuch Nr. 501: Gold & Silber lieb ich sehr: Schon wieder geht es rund im LTB. Und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn kein Geringerer als Dagobert Duck erschien vor genau 70 Jahren auf der Bildfläche und machte es sich bald mit seinem Geldspeicher auf dem Glatzenkogel gemütlich. Über all die Jahre hat der Finanzmagnat kein Stück von seiner Explosivität eingebüßt und kann noch heute wie damals Donald und Co ordentlich Feuer unter dem Allerwertesten machen. Seit sieben Jahrzehnten residiert nun der reichste und gleichermaßen knausrigste Erpel aller Zeiten in Entenhausen und frönt seinen Leidenschaften rund ums Sparen und Geldscheffeln.

5x Conarium: Der Spieler schlüpft in die Rolle von Frank Gilman und öffnet seine Augen in einem Raum, der von seltsamen, pulsierenden Geräuschen erfüllt ist. Auf dem Tisch steht ein eigenartiges Gerät. Es erzeugt Lichtmuster an den Wänden, die einen grausigen Tanz aufführen. Das Einzige, woran Sie sich erinnern, ist, dass Sie sich in Upuaut, einer Basis in der Nähe des Südpols, befinden. Die Basis ist verlassen und Sie spüren sofort, des etwas nicht stimmt. Das Wissen, dass Sie keine Erinnerungen haben, erzeugt einen seltsamen Eindruck der Verwundbarkeit, ein vertrautes und doch fremdartiges Gefühl, zu einem merkwürdigen Ganzen zu gehören – Sie werden bald herausfinden, dass Sie das Gerät im Verlauf der Expedition benutzt haben. Sie sind gestorben und dann leicht verändert wieder zurückgekehrt. Jetzt haben Sie seltsame Erinnerungen an seltsame Orte. Sie haben etwas Wichtiges verloren oder etwas Unheilvolles bekommen – Erkunden Sie die Basis in der Antarktis sowie Träume und Visionen. Analysieren Sie Hinweise, enthüllen Geheimnisse, aber gehen Sie den grausigen Wesen um jeden Preis aus dem Weg.



3x Bon – Der letzte Highway: Mit seinem Tod 1980 wurde Bon Scott endgültig zu einer Ikone des Rock, und um jene kalte Februarnacht in London, in der AC/DCs charismatischer Leadsänger in einem abgestellten Auto nach einer Sauftour sein Leben aushauchte, ranken sich unzählige Legenden. Jedes Jahr gesellen sich ein paar neue Geschichten hinzu. Jedes Jahr entstehen neue Gerüchte.

3x Kochen für Geeks: Inspiration & Innovation für die Küche: Warum genau eigentlich kochen wir auf eine bestimmte Weise? Interessiert Dich, was naturwissenschaftlich während der Zubereitung genau passiert? Gehörst Du zu den Entdeckertypen, die sich lieber in der Küche kreativ austoben als nur Rezepte nachzukochen? Willst Du lernen, ein besserer Koch zu sein?

Triage X – Vol. 1 auf Blu-ray & DVD

inkl. 3 Monate gratis Zugang zu Anime on Demand: Sie sind weiblich, professionell und verdammt tödlich. Sie kämpfen mit allem, was sie haben: heißen Körpern und scharfer Munition. Sie sind die Organisation „Black Label“. Wenn die Polizei bei Yakuza-Clans, Drogenbossen und Menschenhändlern versagt, macht der Geheimbund kurzen Prozess – schnell, brutal und schmerzhaft. Mit jeder Operation kommen sie ihrem Ziel, die Krankheit Kriminalität zu eliminieren, näher. Eine Sprengstoffexpertin, eine Schwertmeisterin, eine Scharfschützin, eine Nahkampfexpertin und eine Profi-Bikerin sorgen dabei für den immer gleichen Ausgang: Tod des Patienten. Doch führen ihre wachsende Bekanntheit und vor allem ihr neues und neben dem Chef einziges männliches Mitglied Arashi nicht unausweichlich zu Komplikationen?

Snowblind: Tödlicher Schnee: Das kleine Städtchen Coventry in New England hat schon tausende Schneestürme erlebt … aber noch keinen wie diesen. Menschen gingen in das weiße Gestöber und kamen nie mehr zurück. Jetzt, zwölf Jahre später, zieht ein weiterer Sturm auf und die Bewohner von Coventry erinnern sich an diejenigen, die sie im Schnee verloren haben. Ein Fotograf trauert um seinen kleinen Bruder. Der Tod seiner Frau hat tiefe Narben im Leben eines Gelegenheitsdiebs hinterlassen. Und auf der anderen Seite des Landes erhält eine Frau einen Anruf … von einem Mann, der seit zwölf Jahren tot ist. Der neue Sturm wird noch schrecklicher als der Letzte werden und die Erkenntnis bringen, dass der Albtraum gerade erst anfängt.

Unter anderen Umständen: Grandios besetzte Krimi-Reihe mit Natalia Worner (Die Säulen der Erde, Tatort) Martin Brambach (Der Vorleser, Das Leben der Anderen), Ralph Herforth (Tatort, Ein Fall für zwei) und vielen weiteren deutschen Stars in den Nebenrollen, u.a. Matthias Brandt (Tatort, Polizeiruf 110), Jürgen Tarrach (Tatort, Die Musterknaben), Tilo Pruckner (Tatort, Die unendliche Geschichte), Ralph Misske (Tatort, Stubbe), u.v.m.

David LaChapelle. Lost + Found. Part I: TASCHEN freut sich, Lost + Found, Part I und Good News, Part II von Bilderstürmer und Ausnahmefotograf David LaChapelle präsentieren zu dürfen. Die Bücher bilden den vierten und fünften Teil seiner fünfbändigen Anthologie, die mit LaChapelle Land (1996) begann und kurz darauf mit Hotel LaChapelle (1999) und später mit Heaven to Hell (2006) fortgesetzt wurde, und zeigen Arbeiten, die noch nie zuvor in Buchform veröffentlicht wurden.

2x Star Wars: Der letzte Jedi Merch. T-shirt, Tasse und Notizbuch: Der letzte Jedi ist der neueste Kinoblockbuster der Star-Wars-Saga!

Gesamtwert aller Preise beträgt heute: ca. 1220 EUR

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 23.12.2017, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.