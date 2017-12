Mediennerd.de Adventskalender 2017: Auch in diesem Jahr bieten wir euch jeden Tag Gewinne. Sucht euch einfach einen Preis heraus und füllt am Ende das Teilnahmeformular aus. In den Lostopf springt jeder der es schafft die Gewinnspielfrage richtig zu beantworten, die in diesem Jahr etwas schwerer sind.

Mediennerd.de Adventskalender 2017 Tag #22

5x Avanquest Steganos Privacy Suite 19: Schützen Sie Ihre Daten und Ihre Privatsphäre. Steganos Privacy Suite ist die Kombination der bereits mehrfach ausgezeichneten Steganos-Sicherheitsprogramme „Safe“ und „Passwort- Manager“ kombiniert mit dem unverzichtbaren „SpurenVernichter“. Verschlüsseln Sie Ihre sensiblen Daten wie Kontoabrechnungen, Geschäftsberichte oder Urlausfotos, dank übersichtlicher Menüführung, schnell und einfach in unknackbaren Datensafes – auf dem PC, im Netzwerk oder unterwegs in der Cloud. Mit dem integrierten Passwort-Manager können sie automatisch Passwörter für sämtliche Ihrer Online-Accounts erstellen, verwalten oder eintragen. Egal ob auf dem Computer, Tablet oder dem Smartphone. Browserdaten und Verläufe lassen sich mit nur einem Mausklick unwiderruflich löschen und schützen so Ihre Privatsphäre im Internet.

6x Der Weihnachtsmann hatte eine Idee: Kultur kennen lernen heißt, Menschen zu verbinden! Diese lustige Weihnachtsgeschichte sensibilisiert alle großen und kleinen ­Leser dafür, dass Weihnachten in den Ländern auf der Südhalbkugel ein Fest im ­Sommer ist. Sie ermuntert, sich mit anderen Gewohnheiten und Bräuchen zu beschäftigen und diese kennen zu lernen. Für unsere Kinder als globale Weltbürger von morgen ein unverzichtbares ­Wissen in vier Sprachen.

3x Zwei Engel mit vier Fäusten, Vol. 1: Wir sind im Knast, holt uns hier raus! Als den Kumpels Bob (Bud Spencer) und Joe (Philip Michael Thomas) die Flucht aus einem mittelamerikanischen Gefängnis gelingt, müssen sie die Identität zweier Priester annehmen und sich vor ihren Verfolgern auf einer Mission mitten im Dschungel verstecken. Doch das Leben hier ist alles andere als einfach. Und bald auch schon richtig gefährlich. Wie gut, dass die beiden Engel ihre Fäuste mitgebracht haben…

3x Wearables mit Arduino und Raspberry Pi: Wearables ziehen bei Bühnenshows und Events die Blicke auf sich. Mit einfachen Techniken kann jeder Leuchtdioden, Mikrocontroller und weitere Bauteile mit Bekleidungsstücken und Accessoires kombinieren, um diesen das gewisse Etwas zu verleihen. Für die Umsetzung ist kein umfangreiches Elektronikwissen erforderlich: Dieses Buch vermittelt mit schrittweisen Anleitungen die nötigen Grundkenntnisse. Den Ideen für eigene Projekte sind dabei keine Grenzen gesetzt. Das Buch eignet sich für den Hobbyschneider wie auch für Designer oder Techniker, egal ob Einsteiger oder bereits Fortgeschrittene.

3x Brothers – A Tale of Two Sons – Spotlight Pack: Begleite zwei Brüder auf ihrer epischen, märchenhaften Reise. Die Geschichte stammt aus der Feder des visionären schwedischen Regisseurs Josef Fares, in Zusammenarbeit mit den renommierten Starbreeze Studios. Du steuerst beide Brüder und erlebst Koop-Gameplay als Einzelspieler, wie du es noch nie gesehen hast. Löse Rätsel, erkunde verschiedene Szenarien und kämpfe gegen Endgegner, indem du jeweils einen der Brüder mit einem Stick steuerst. Ein Mann, der um sein Leben ringt. Seine beiden Söhne, die verzweifelt versuchen, ihren kranken Vater zu retten, und nur noch eine einzige Chance haben. Sie müssen sich auf den Weg machen, um das „Wasser des Lebens“ zu holen, und nur zusammen werden sie überleben können. Einer muss stark sein, wenn der andere schwach ist, einer mutig, wenn der andere Angst hat … sie müssen wahre Brüder sein.

3x Flow Body Movements: Das ursprüngliche Training für Faszien und Kraft: FLOW BODY MOVEMENTS ist eine innovative Trainingsmethode und fußt auf den sechs fortschrittlichsten und leistungsförderndsten Fitnessprinzipien. Unter anderem auf der Kombination aus funktioneller Kraft und der gleichzeitigen Mobilisation der Faszien. Eine Trainingsmethodik, die zukunftsweisend ist.

2x Orbiter 9 – Das letzte Experiment: Allein im Weltraum: Die junge Helena lebt isoliert auf einem interplanetaren Kolonialschiff. Nachdem ihre Eltern das Raumschiff aufgrund von technischen Problemen vor drei Jahren verlassen haben, hatte Helena keinen menschlichen Kontakt mehr. Als eine Raumstation auf ihrem Weg das Notsignal empfängt, naht Rettung in Gestalt des jungen Technikers Alex. Zwei Tage bleiben der jungen Frau nun, ihr Defizit an menschlicher Interaktion auszugleichen, bevor sie wieder alleine ist. Doch der Abschied von Alex ist noch längst nicht das Ende. Und Realität nicht immer das, was sie zu sein scheint…

2x Der Raub der Magdalena: Markgraf Wilhelm I. zu Meißen wurde von seinen Zeitgenossen als »der weiseste Fürst in deutschen Landen« gewürdigt. Doch mit einem politischen Schachzug ließ er 1402 das unabhängige Dohna von der Landkarte verschwinden. Was passierte in der Nacht vom 21. Juni, als der Ritter Jonas Daniel die Doninschen Kinder in Sicherheit brachte und bei Dresden sein Leben ließ? »Achtung, Tinius kommt!« – Die Geschichte um den Magister Johann Georg Tinius, der um 1810 aus Büchergier sogar zwei Menschen im Leipziger Raum ermordet haben soll, zählt bis heute zu den spektakulärsten Fällen der deutschen Rechtsgeschichte. Als Correggios »Die büßende Magdalena« im Jahr 1746 nach Dresden kam, war das eine kleine Sensation. 1880 wurde das Gemälde als Kopie entlarvt, was später angezweifelt wurde. Doch seit 1945 gilt es als vermisst …

2x Good Kids – Apfelkuchen war gestern: Mach Dich bereit für die Party des Jahres! „American Pie“ war gestern, nun lassen es in der Teenie- und Coming of Age-Komödie „Good Kids“ vier Jugendliche, die in den Sommerferien nach der High School endlich mal so richtig auf den Putz hauen wollen, richtig krachen. Verpackt in „Sex, Beach and Fun“ gibt es hier einen wilden Ritt um (fast) verpasste Chancen, Liebe, Freundschaft und den Reiz des Unbekannten zu sehen, der Kultcharakter verspricht…

2x Silence: Es herrscht Krieg. Während eines Luftangriffs sucht der 16-jährige Noah mit seiner kleinen Schwester Renie Zuflucht in einem Bunker. Doch dort finden die Geschwister nicht nur Schutz vor dem tödlichen Angriff, sondern auch einen Übergang in die Welt zwischen Leben und Tod: „Silence“. Als Noah seine Schwester an „Silence“ verliert, ist auch er gezwungen, die ebenso idyllische, wie bedrohliche Welt zu betreten, um sie zu suchen.



