Mediennerd.de Adventskalender 2017 Tag #21

Tastatur, Maus und Mauspad von Speedlink: Nahkampf oder Flächenschaden, Zauber oder Basenausbau. Mit dem ULTOR Illuminated Mechanical Gaming Keyboard individualisieren Sie Ihr Gaming-Profil, erstellen vielschichtige Makros und potenzieren Ihr Kampfrepertoire um ein Vielfaches. Mechanische Kaihua-Kailh-Red-Tastenschalter und ein aufs Wesentliche reduziertes Design mit Aluminium-Basis garantieren Langlebigkeit, während der opulente Treiber, n-Key-Rollover-Technik und die einstellbare Polling-Rate das Gamer-Herz höher schlagen lassen. Um Ihren Gegnern auch im chaotischen Kampfgetümmel die Lebenspunkte abzusaugen, sind die Haupt-Tasten blau beleuchtet, die wesentlichen Gaming-Tasten erstrahlen in hellem Weiß. Das sorgt für optimale Übersicht – trotz Tunnelblick und Dunkelheit. Begründen Sie Ihren Ruf als Legende, läuten Sie jetzt das „Age of Ultor“ ein.

3x Welt-Fußball-Rekorde 2018: Dieses reich bebilderte Buch umfasst eine einmalige Sammlung des internationalen Fußballsports: Rekorde, Fakten, Statistiken, Sensationen und Informationen.

3x Mitternachtsspitzen: Erst wenige Monate ist die junge Kit (Doris Day) mit dem smarten Industriellen Anthony Preston (Rex Harrison) verheiratet, als ihr von einem Unbekannten im dichten Londoner Nebel ihr baldiges Ableben prophezeit wird. Bei Scotland Yard kann man mit der anonymen Bedrohung zunächst wenig anfangen. Erst, als die unheilvollen Drohungen an Intensität noch zunehmen, holt Kit sich Unterstützung von unerwarteter Seite. Und macht eine schockierende Entdeckung…

1000 Mexikaner auf DVD & Blu-ray: Lukas und Adam sind beste Freunde und Mitbewohner auf dem Hamburger Kiez. Lukas, zielstrebig, clever und kreativ, ist auf dem besten Weg, in einer Werbeagentur Karriere zu machen. Adam, ein charmanter Hitzkopf, versucht vergebens, in der Hamburger Filmbranche Fuß zu fassen. Noch immer hält er an ihrem gemeinsamen Jugendtraum fest, eines Tages mit Lukas eine Filmproduktion zu gründen. Lukas hingegen geht einer beruflichen Zusammenarbeit mit seinem chaotischen Freund lieber aus dem Weg. An einem wilden Kiezabend treffen die beiden mit ihrem Kumpel Marten auf einen Junggesellinnenabschied voller angetrunkener Damen. Um die hübschen Ladys aufzureißen, geben sich Adam und Lukas als Hochzeitsfilmer aus. Im Eifer des Flirts versprechen sie Marten, der in einer Woche heiratet und verzweifelt auf der Suche nach einem Hochzeitsfilmteam ist, seinen Hochzeitsfilm zu drehen. Am nächsten Tag steht Martens Bruder und Trauzeuge Rocko, ein ehemaliger Elitesoldat, auf der Matte und erinnert die frisch gebackenen Hochzeitsfilmer mit militärischem Eifer an ihre Verpflichtungen. Er hat die Leitung der Operation „Hochzeitsfilm“ übernommen und drückt den Freunden einen straffen Drehplan in die Hand und das Chaos nimmt seinen Lauf…

Web-to-Publish | Web-to-Media: Wege crossmedialer Medienproduktion: In diesem Buch werden crossmediale Produktionswege aus technischer und anwendungsorientierter Sicht mit dem Schwerpunkt auf webbasierte Lösungen umfassend dargestellt. Die wichtigsten Medienkanäle werden hinsichtlich ihrer Marktrelevanz beleuchtet. Berichte über Crossmedia-Projekte, bei denen mindestens zwei Medienkanäle angesteuert werden, zeigen die Realisierung in der Praxis. Unternehmen, die Medienproduktionsabläufe konzipieren oder optimieren möchten, haben mit dem Buch eine Grundlage für die eigene Positionierung und die Voraussetzungen, um Crossmedia-Projekte strategisch, organisatorisch und technisch in ihrer Gesamtheit zu planen und schrittweise umzusetzen. Die aktuelle dritte Auflage wurde vollständig überarbeitet, aktualisiert und ergänzt. Die Hauptkapitel: Trends und Anforderungen Betrieb von Web-to-Publish-Systemen Einsatzbereiche Die Datenbasis Crossmediale Produktionswege Medienkanäle Praxis und Lösungen Anhang und Fachbegriffe

Fritzle: Das VfB-Krokodil: Fritzle ist der „Chef-Animator“ des VfB Stuttgart und er hat schon seit 1992 eine eigene Comicstrip-Reihe in der Stadionzeitung des schwäbischen Traditionsvereins. Dieser Band präsentiert die neueren, farbigen Abenteuer aus der Feder des Comic-Zeichners und FRITZLE-Schöpfers Martin Frei erstmals gesammelt für alle Fans.

Man Down: Postapokalypse meets Thriller! Und so geht es in „Man Down“ für den Kriegsveteranen Gabriel Drummer gleich von einem Schlachtfeld in das nächste: Denn nach seiner Rückkehr aus dem Krieg in Afghanistan gleicht auch seine Heimat Amerika einer endzeitlichen Welt in der ebenfalls nur das Überleben zählt. Mit seiner hochkarätigen Besetzung und voller unerwarteter Twists lässt dieser Film dabei die Abgründe des Krieges spürbar werden und gibt zudem einen tiefen Einblick in die Seele von ehemaligen Soldaten…

Rückkehr nach Belzagor. Band 1: Einst war Holmans Welt eine vielversprechende Kolonie auf einem exotischen Exoplaneten. Dann stellte man fest, dass dort intelligente Spezies leben, etwa die Nildoror, elefantenähnliche Wesen. So wurde beschlossen, die Kolonisation aufzugeben und den Planeten seiner Urbevölkerung zu überlassen, unter dessen ursprünglichem Namen Belzagor. Acht Jahre später haben ihn darum die meisten Menschen längst verlassen, als sich ein Forscherpaar auf den Weg dorthin begibt, um das geheimnisvolle Ritual der »Wiedergeburt« der Nildoror zu beobachten. Begleitet werden die beiden von einem Ex-Kolonialoffizier namens Gunderson als ortskundigem Führer, und auch er hofft insgeheim auf eine Form von Wiedergeburt oder zumindest ein Anknüpfen an sein früheres Leben. Nach dem Roman »Die Mysterien von Belzagor« des vielfach ausgezeichneten US-Science-Fiction- Autors Robert Silverberg.

4x Tickets inkl. 2x Poster Zwischen zwei Leben – The Mountain Between Us: Eine Katastrophe, die zwei Menschen für immer verbindet: Als Bens und Ashleys Flugzeug abstürzt, kämpfen sie in der Wildnis ums Überleben. Ashley war auf dem Weg zu ihrer Hochzeit, Bens Beziehung ist am Ende. Während die Aussicht auf Rettung schwindet, erzählt Ben seine Geschichte. Und Ashley fühlt sich immer mehr zu ihm hingezogen – doch auf seinem Leben lastet ein schreckliches Geheimnis.

3x Romes von ROMES: Talking On The Telephone – Vol. 2: Hillbilly Music. Der bekannte Musikexperte RICHARD WEIZE präsentiert eine neue Serie die eine umfangreiche Sammlung umfasst mit der zwei Erfindungen gefeiert werden, die das Leben der Menschheit und die Zivilisation für immer veränderten: Die Möglichkeit, unsere Sprache über weite Entfernungen hinweg zu übertragen, und zweitens die Möglichkeit, unsere Stimme aufzunehmen und somit auf Tonträgern dauerhaft zu erhalten. Und kurz nachdem man begonnen hatte, die menschliche Stimme aufzuzeichnen, fing man an Songs zu schreiben und aufzunehmen, die um das Telefon kreisten. Die vier Folgen dieser Serie bieten einen Überblick über die Welt der Telefon-Songs (Hillbilly, Blues & Gospel, Rock & Roll und Pop). Die Unterschiede sind faszinierend, die Ähnlichkeiten jedoch sind unverkennbar. Wir erforschen über 60 Jahre in der Geschichte der Tonaufzeichnungen, und wir hätten auch noch ins 21. Jahrhundert hineingehen können, wo Telefone (mit immer neuen Möglichkeiten und Apps) weiterhin ein Bestandteil des täglichen Lebens sind. Eine Welt ohne Telefon ist inzwischen unvorstellbar geworden.

