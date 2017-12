Mediennerd.de Adventskalender 2017: Auch in diesem Jahr bieten wir euch jeden Tag Gewinne. Sucht euch einfach einen Preis heraus und füllt am Ende das Teilnahmeformular aus. In den Lostopf springt jeder der es schafft die Gewinnspielfrage richtig zu beantworten, die in diesem Jahr etwas schwerer sind.

Mediennerd.de Adventskalender 2017 Tag #2

5x Steganos Passwort-Manager 19: Lassen Sie Ihre Wohnungstür unverschlossen? Haben Sie dieselben Schlüssel für Ihr Haus, Ihr Auto und Ihr Büro? Würden Sie Ihre Schlüssel Wildfremden blind anvertrauen? Wohl kaum! Passwörter sind die Schlüssel Ihres digitalen Lebens. Für die Sicherheit im Netz ist die Verschiedenheit und Qualität Ihrer Passwörter entscheidend. Sich immer mehr Passwörter für immer mehr Accounts auszudenken und zu merken, ist so gut wie unmöglich. Steganos steht seit 20 Jahren für zuverlässigen Schutz vor Datenspionen und Hackern. Seit Firmengründung ist die Verschlüsselung in Steganos-Programmen ungeknackt. Es gibt keinerlei Hintertüren, Masterpasswörter oder Nachschlüssel.

3x Pizza für Plüschohren: FOU-FOU + HAHA: Klaus Cornfield liest das neueste Abenteuer seiner Helden Fou-fou + Haha. Die beiden Bärchenwesen machen sich diesmal grosse Sorgen um die Gesundheit der Fertigtiefkühlpizzakonsumenten in ihrem örtlichen „Nicht so Supermarkt“ und zeigen daraufhin der Welt, wie man sich eine schöne Pizza selber macht. Mit Hilfe von Gourmetkoch Dirk Kretz ist aus dem Werk nicht nur ein unterhaltsamer Comic geworden, sondern auch ein unbedingt ernstzunehmendes Kochbuch für Pizzaliebhaber!

3x Solo für Schwarz – Die Gesamtedition: Solo für Schwarz ist eine deutsche Fernsehserie des ZDF, die von 2003 bis 2007 produziert wurde. Nach dem großen Erfolg des Thrillers „Tod im Park“, in dem die Kriminalpsychologin Hannah Schwarz (Barbara Rudnik) zwei Frauenmorde in Schwerin aufklären kann, gab der Sender eine lose Filmreihe in Auftrag, die nach ihrer Hauptfigur Solo für Schwarz betitelt wurde. Inhaltlich konzentrierte sich die Reihe auf Verbrechen, deren Wurzeln bis in die Zeit vor 1989 zurückreichen, und reflektierte das gesamtdeutsche Lebensgefühl fünfzehn Jahre nach der Wende.

3x Der Streckenwärter von Gruselkabinett-Folge 128: Das Leben eines Streckenwärters im viktorianischen England war hart, entbehrungsreich und einsam. Die Verantwortung, die diesen Männern übertragen wurde, war jedoch sehr groß. Aber erklärt das wirklich, warum sich der Streckenwärter dieser Geschichte von einer grauenhaften Erscheinung heimgesucht fühlt…?

3x David Alaba: Das österreichische Fußballwunder: Wer in Wien als Sohn einer Philippinin und eines Nigerianers aufwächst, nicht Ski fährt und dennoch zweimal Österreichs „Sportler des Jahres“ wird, der ist etwas ganz Besonderes: Dieses Buch erzählt die spannende Geschichte des Fußballers David Alaba. Von seiner Kindheit und den ersten Schritten als Profi beim FK Austria Wien bis zu den großen Erfolgen mit dem FC Bayern München und der wechselvollen Karriere in der österreichischen Nationalelf.

2x The Wonder of You & Christmas with Elvis: Aller guten Dinge sind drei: nach IF I CAN DREAM (2015) und THE WONDER OF YOU (2016) folgte 2017 das dritte Album mit dem Royal Philharmonic Orchestra, diesmal ein CHRISTMAS Album. Wie bei den Vorgänger-Alben stellt auch die neue Produktion die unvergleichliche Stimme des legendären Künstlers in den Mittelpunkt und unterstreicht sie mit opulenter Orchesterbegleitung. In den Londoner Abbey Road Studios unter der Regie der bekannten Produzenten Don Reedman und Nick Patrick aufgenommen, bietet das Album Elvis‘ spektakulärste Christmas Song Original Aufnahmen und erweitert sie um üppige neue Arrangements des RPO. Priscilla Presley erfüllt sich damit einen weiteren Traum.

Skulduggery Pleasant – Auferstehung: Denn eine Kleinigkeit wie das große Finale seiner Reihe um den zaubernden Skelett-Detektiv konnte Bestsellerautor Derek Landy nicht aufhalten, sich weitere Geschichten über Skulduggery Pleasant und Walküre Unruh auszudenken. Alle Neueinsteiger können problemlos auch mit diesem Band starten!

Der kleine Prinz: Ein Pilot stürzt über der Sahara ab. Als er daran geht, seine Maschine zu reparieren, kommt der ‚kleine Prinz‘ aus dem Weltall zu ihm herunter und erzählt von seinen Besuchen auf anderen Planeten. Er sieht die Schattenseiten des Lebens mit den Augen eines unschuldigen Kindes und wehrt sich gegen Eitelkeit, gegen Geldgier, Tod und Krieg. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.

Babyalarm – Kleine Lüge, großer Bauch: Ruth lebt das Leben eines typischen Teenagers: Sie wohnt bei ihrem Vater, arbeitet als Kassiererin im Lebensmittelladen und feiert wilde Parties. Das Problem ist nur: Ruth ist 35 Jahre alt! Während ihre Highschool-Freundinnen Familien gegründet haben und in ihrer Mutterrolle aufgehen, schläft Ruth bis mittags ihren Kater aus und hat auch nicht wirklich einen Plan für ihr Leben. Als sie betrunken eine Baby-Party ruiniert, schlagen ihre besten Freundinnen vor, sich doch lieber einen passenderen Freundeskreis zu suchen.

The Comeback Album – Live in Concert von Helmut Lotti: Ende September gastierte Helmut Lotti im Rahmen seiner umjubelten ‚Comeback Album‘-Tour in der Hamburger Laeiszhalle. Es war bereits die zweite ausverkaufte Show in der Hansestadt. Um auch alle Fans, die keine Tickets bekommen konnten, am Erlebnis dieses großartigen Abend teilhaben zu lassen, wurde der Auftritt in Bild und Ton mitgeschnitten.

Gesamtwert aller Preise beträgt heute: ca. 380 EUR

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 02.12.2017, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.