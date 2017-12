Mediennerd.de Adventskalender 2017: Auch in diesem Jahr bieten wir euch jeden Tag Gewinne. Sucht euch einfach einen Preis heraus und füllt am Ende das Teilnahmeformular aus. In den Lostopf springt jeder der es schafft die Gewinnspielfrage richtig zu beantworten, die in diesem Jahr etwas schwerer sind.

Mediennerd.de Adventskalender 2017 Tag #19

3x Tulpenfieber: Das Amsterdam des Goldenen Zeitalters ist besessen von einer botanischen Sensation: der Tulpe. An den Grachten floriert der Handel mit den kostbaren Zwiebeln, die schon bald mehr wert sind als Diamanten. Die Spekulanten an der Börse bieten horrende Summen für Exemplare, die sie noch nie zu Gesicht bekommen haben. Allerorten lässt eine fiebrige Goldgräberstimmung die Gefühle hochkochen. In diesen waghalsigen Zeiten verliebt sich der Maler Jan van Loos (Dane DeHaan) in Sophia (Alicia Vikander), die bildschöne Frau des reichen Auftraggebers Cornelis Sandvoort (Christoph Waltz). Und auch um Sophia ist es schnell geschehen, als das Paar dem jungen Maler Tag um Tag Model steht. Es entspinnt sich eine verbotene Affäre. Um gemeinsam in ein neues Leben aufzubrechen, schmieden sie mit Hilfe von Sophias Magd Maria (Holliday Grainger) einen überaus riskanten Plan. Neben einem bestechlichen Arzt fehlen nur noch die nötigen Gulden für die Überfahrt in die neue Welt. Am Ende hängt alles von einem kühnen Geschäft an der Tulpenbörse ab. Mit der teuersten Zwiebel von allen der Semper Augustus.

3x Einfach freuen: 24 Momente gegen die Rastlosigkeit: Die meisten Menschen erleben den Advent alles andere als eine ruhige Zeit. Vielmehr gehört er zu den stressigsten Wochen im Jahresverlauf. Dieser Kalender zeigt, wie man sich vom allgemeinen Getriebe vor Weihnachten nicht irre machen lässt und zur Ruhe finden kann. Spirituelle Kraftanstrengungen sind dafür nicht nötig. Stattdessen lassen die erfrischend leichten Texte eine Vorfreude erleben, wie man sie als Kind spürte, als sich vor Weihnachten alles geheimnisvoll anfühlte. Eine stille Vorfreude, die man im ganz normalen Alltag erleben kann, wenn man sich auf den Augenblick einlässt: wenn man die erste Tür des Adventskalenders öffnet, Weihnachtskarten aussucht, den Tisch deckt, Geschenke einpackt und sogar dann, wenn man den Müllbeutel aus der Küche nach draußen bringt.

2x Tarot von A.E. Waite (Standardformat): Diese weltweit bekanntesten und beliebtesten Tarotkarten wurden am Anfang des 20. Jahrhunderts von Arthur Edward Waite zusammen mit der Illustratorin Pamela Colman Smith gestaltet. Seitdem sind verschiedene Ausgaben dieses Kartendecks entstanden, mit etwas voneinander abweichender Farbgebung und unterschiedlichen Rückseiten.. Diese Version in der blauen Faltschachtel hat als Kartenrückseite das Rosenkreuz auf blauem Grund. Sie enthält eine Anleitung à 32 Seiten mit Texten von Rachel Pollack u.a. Es gibt sie in den Formatgrößen Standard, Pocket und Mini.

USS Indianapolis – Men of Courage: Und das passierte folgendermaßen: Nachdem die USS Indianapolis 1945 unter größter Geheimhaltung die atomaren Bestandteile für die Atombombe Little Boy nach Tinian gebracht hat, wird das Schiff unter dem Kommando von Captain Charles Butler McVay (Nicolas Cage) auf dem Weg nach Guam von einem japanischen U-Boot torpediert und sinkt. McVay, der Matrose McWhorter (Tom Sizemore) und hunderte weitere Crewmitglieder treiben fortan in offener See. Für die schiffbrüchigen Soldaten in den unendlichen Weiten des Pazifiks beginnt ein fast aussichtsloser Kampf ums nackte Überleben, denn kaum jemand in den offiziellen Behörden weiß von der streng geheimen Mission, mit der das Schiff unterwegs war. Die Männer sehen sich nicht nur extremem Durst und quälendem Hunger, sondern auch unerbittlichen Hai-Attacken ausgesetzt, die im Fressrausch einen Mann nach dem anderen in die Tiefe ziehen. Und mit jedem Tag schwindet die Hoffnung auf Rettung…

Vagant-Trilogie 1: Vagant (Vagant-Trilogie / Vagant): In einer postapokalyptischen Fantasy-Welt macht sich der namenlose Vagant mit einem Säugling im Arm auf die Reise. Sein Ziel: die letzte Zuflucht der Menschheit. Dorthin soll er ein mächtiges Schwert bringen. Die einzige Waffe, die den dämonische Ursupator vernichten kann.

Der Schatzplanet – Disney Classics 42: Der 14-jährige Jim Hawkins träumt schon lange davon, den größten Piratenschatz des Universums zu finden. Eines Tages fällt ihm eine geheimnisvolle Weltraumkarte in die Hände. Unerschrocken stürzt er sich in ein spannendes Abenteuer, bei dem es ihn auf eine gewaltige Weltraumfregatte mit einer schrägen Besatzung verschlägt. Bald findet Jim Freunde: den Schiffskoch John Silver und seinen quirligen Begleiter, den frechen Formwandler Morph. Doch die Freundschaft wir auf eine harte Probe gestellt, denn ausgerechnet Silver kocht sein eigenes Süppchen…

