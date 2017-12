Mediennerd.de Adventskalender 2017 Tag #18

Mediennerd.de Adventskalender 2017: Auch in diesem Jahr bieten wir euch jeden Tag Gewinne. Sucht euch einfach einen Preis heraus und füllt am Ende das Teilnahmeformular aus. In den Lostopf springt jeder der es schafft die Gewinnspielfrage richtig zu beantworten, die in diesem Jahr etwas schwerer sind.

3x Schlag den Star: Nach drei erfolgreichen „SCHLAG DEN RAAB“ Videospielen geht es nun mit „SCHLAG DEN STAR – DAS SPIEL“ in die nächste Runde. Sie und bis zu drei Ihrer Freunde treten in 25 herausfordernden Originalspielen der TV-Show gegeneinander an. Zeigen Sie allen, dass Sie nicht nur über das größte Allgemeinwissen verfügen! Sie brauchen auch Fingerspitzengefühl, Geschicklichkeit und ein gutes Gedächtnis, um Spiele wie „Quiz“, „Bogenschießen“, „Wasser-Labyrinth“ und „Hochwerfen“, „Töne zählen“ oder „Sachen merken“ zu gewinnen.

5x Der Weihnachtsmann hatte eine Idee: Kultur kennen lernen heißt, Menschen zu verbinden! Diese lustige Weihnachtsgeschichte sensibilisiert alle großen und kleinen ­Leser dafür, dass Weihnachten in den Ländern auf der Südhalbkugel ein Fest im ­Sommer ist. Sie ermuntert, sich mit anderen Gewohnheiten und Bräuchen zu beschäftigen und diese kennen zu lernen. Für unsere Kinder als globale Weltbürger von morgen ein unverzichtbares ­Wissen in vier Sprachen.

Das Privatleben des Sherlock Holmes auf DVD & Blu-ray: Ein verschollen geglaubtes Manuskript aus dem Nachlass von Dr. Watson (Colin Blakely) ermöglicht einen Blick auf die weniger bekannten Fälle des berühmten Privatdetektives, den der Zufall mit der jungen Gabrielle Valladon (Geneviève Page) zusammenbringt. Auf der Suche nach deren verschollenen Mann, verschlägt es Holmes mit Watson und seinem Bruder Mycroft ins schottische Hochland, wo nicht nur das Loch Ness eines seiner größten Geheimnisse preisgibt..

Bleiche Knochen: Die Skelette von elf Frauen werden bei Bauarbeiten auf einer Farm im ländlichen Irland gefunden, grausam verstümmelt und bei lebendigem Leib gehäutet. Die Ermittlerin Katie Maguire erfährt nach den ersten Untersuchungen, dass die Toten schon seit vielen Jahrzehnten unter der Erde liegen. Ihr Vorgesetzter will den Fall bereits zu den Akten legen, da taucht ein frisches Opfer auf. Welche Verbindung besteht zwischen dem Killer der Gegenwart und den Toten aus der Vergangenheit? Und warum sind merkwürdige Stoffpuppen an die Oberschenkelknochen sämtlicher Leichen gebunden? Katie Maguire stößt auf ein uraltes Ritual und muss den Mörder stoppen, bevor er erneut zuschlägt.

Walk The Earth von Europe: Schon der Opener und Titeltrack des Albums ‚Walk The Earth‘ ist eine Hymne, und gleich geht es weiter mit dem heavy ‚Haze‘, die sofort ins Ohr gehende Melodie von ‚Election Day‘ bis hin zu dem lyrischen ‚Kingdom United‘. Mit ‚Walk The Earth‘ spielt die Band ganz oben mit. Die wundervollen Melodien zusammen mit der Stärke und Eindringlichkeit von Joey Tempest‘ Stimme, kombiniert mit der starken Rhythm-Sektion, das hervorragende Gitarrenspiel von John Norum geben dem Album eine besondere Stärke. Mit dem 2015 veröffentlichten Album “War Of Kings” hat die Rockwelt noch einmal realisiert, welch formidable Band Europe ist, mit dem Album “Walk The Earth” etabliert sich die Band als eine der aufregendsten Contemporary Rock Acts von heute. Das neue Album ‘Walk The Earth’ beeindruckt schon mit dem Cover, einem original Artwork des berühmten L.A. Künstlers Mike Sportes von Filth Mart. Das Album wurde in den berühmten Abbey Road Studios in London aufgenommen. Produzent ist der Grammy Gewinner Dave Cobb (u.a. Rival Sons, Chris Cornell, Shooter Jennings). Seit ihrer Gründung 1979 haben Europe über 25 Millionen Platten verkauft. Allein ‚Final Countdown‘ verkaufte sich über 15 Millionen und war die Nummer 1 in 25 Ländern.

Live at Carnegie Hall – An Acoustic Evening von Joe Bonamassa: Am 21. und 22. Januar 2016 spielte der grammynominierte und mit Goldawards ausgezeichnete Bluesrock Gitarrist und Singer-Songwriter Joe Bonamassa zwei einzigartige Akustikkonzerte in der renommierten Carnegie Hall in New York City. Zu hören sind nicht nur seine größten Hits in neuem Arrangement, sondern auch einige brandneue Songs. Das Konzert ist Teil einer besonderen Akustiktour, auf der Bonamassa mit einem Weltklasse-Ensemble auftrat. Neben Reese Wynans (Klavier), Anton Fig (Schlagzeug) und Eric Bazilian (Mandoline, Drehleier, Saxophon,Akustikgitarre, Gesang) ist die chinesische Cellistin und Erhuistin Tinao Guo zu hören, deren Repertoire von Klassik bis zu Heavy Metal reicht. Auch der ägyptische Percussionist und Komponist Hossam Ramzy ist mit von der Partie. Er schrieb nicht nur dutzende Filmsoundtracks, sondern war auch an Jimmy Page und Robert Plants No Quarter: Unledded Tour beteiligt. Für den Backgroundgesang sorgen Mahalia Barnes, Juanita Tippins und Gary Pinto aus Australien. Diese Tour gehörte zu den anspruchsvollsten Projekten, die ich mir je vorgenommen hatte, immerhin spielte ich mit einer neunköpfigen Akustikband. Doch das Ergebnis ist großartig, es ist eine typische Joe Bonamassa Freakshow. , freut sich der Gitarrist und Sänger. Ein Konzert in der Carnegie Hall zählte schon zu Joe Bonamassas Kindheitsträumen. Sein ganzes Leben lang hatte er darauf hingearbeitet, auf dieser Bühne, eine der renommiertesten der Welt, aufzutreten. Er reduzierte seine Musik für diese Show auf das Wesentliche und präsentierte ein spannendes, wohlgleich musikalisches Spektakel: Es fühlte sich wie ein Gang auf dem Drahtseil ohne Sicherheitsnetz an. Das britische Mojo-Magazin lobt ihn: Es erinnert an die 70er Jahre Blues-, Country- und Soulexperimente von Ry Cooder.

