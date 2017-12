Mediennerd.de Adventskalender 2017: Auch in diesem Jahr bieten wir euch jeden Tag Gewinne. Sucht euch einfach einen Preis heraus und füllt am Ende das Teilnahmeformular aus. In den Lostopf springt jeder der es schafft die Gewinnspielfrage richtig zu beantworten, die in diesem Jahr etwas schwerer sind.

Mediennerd.de Adventskalender 2017 Tag #17

ROCCAT Khan Pro – Competitive High Resolution Gaming Headset: Das Khan Pro wurde für absolut epische Momente entworfen. Die Spieler stehen auf der Bühne. Sie sind bereit für das Match, Angesicht zu Angesicht mit ihren Gegnern. Die Menge ruft elektrisiert ihre Namen. Sie tippen „GL & HF“ in den Chat und sind bereit Geschichte zu schreiben. Das Khan Pro ist genau dafür gebaut. Es ist das Headset, das jeden Gamer aufs nächste Level hievt.

3x Schlag den Star: Nach drei erfolgreichen „SCHLAG DEN RAAB“ Videospielen geht es nun mit „SCHLAG DEN STAR – DAS SPIEL“ in die nächste Runde. Sie und bis zu drei Ihrer Freunde treten in 25 herausfordernden Originalspielen der TV-Show gegeneinander an. Zeigen Sie allen, dass Sie nicht nur über das größte Allgemeinwissen verfügen! Sie brauchen auch Fingerspitzengefühl, Geschicklichkeit und ein gutes Gedächtnis, um Spiele wie „Quiz“, „Bogenschießen“, „Wasser-Labyrinth“ und „Hochwerfen“, „Töne zählen“ oder „Sachen merken“ zu gewinnen.



Haus des Zorns – The Harvest auf DVD & Blu-ray: Irgendwas stimmt nicht mit dem kranken Andy, der von seiner resoluten Mutter förmlich unter Verschluss gehalten wird. Und auch bei seinem Vater findet er nur wenig Freiheiten. Trotzdem befreundet sich die verwaiste Maryann mit dem Knaben, dessen Eltern ein düsteres Geheimnis zu verbergen scheinen. Auf der Suche nach Hilfe für ihren neuen Freund kommt das Mädchen einer schrecklichen Wahrheit auf die Spur. Einer Wahrheit, die sie in höchste Lebensgefahr bringt…

ZEIT-EDITION »MÄRCHEN-KLASSIK FÜR KLEINE HÖRER«: Eröffnen Sie Ihren Kindern eine wunderbare musikalische Märchenwelt! Mit der ZEIT-Edition »Märchen-Klassik für kleine Hörer« entdecken Kinder ab 4 Jahren auf spielerische Weise bekannte Werke der klassischen Musik. Sie sind die musikalische Begleitung für 20 beliebte und gern gehörte Märchen wie »Aschenputtel«, »Die Prinzessin auf der Erbse« oder »Aladin und die Wunderlampe«, die eigens für diese Edition als Hörspiele neu produziert wurden. So entdecken die kleinen Hörer ganz leicht und mit viel Spaß große Werke von 20 klassischen Komponisten und die schönsten Märchen. Die liebevoll gestaltete und kompakte Box mit Klappdeckel enthält 20 Märchen auf 10 CDs und dazu ein Booklet, das den erwachsenen Begleitern die Entwicklung der klassischen Musik und die Bedeutung von Märchen erläutert.

2x Premium Tarot von A.E. Waite (Standardformat): Die Premium Edition der bekannten und weltweit meistverkauften Waite Tarotkarten geht zurück auf die Gestaltung der ursprünglichen ersten Karten, die 1909 ff. im Londoner Verlag Rider erschienen sind. Die Vorderseiten mit den Bildern entsprechen der etwas dezenteren Farbgebung von damals und die Rückseiten zeigen das Brown Pebble -Design der ersten Ausgabe. Die 78 Karten sind aus hochwertigem Kartenkarton und in schönen stabilen Boxen. Es gibt sie in 3 verschiedenen Größen: Deluxe (englische Ausgabe), Standard und Pocket (beides deutsche Ausgaben).

Silber: 30 Silberlinge. Die Belohnung für den berüchtigsten Verrat aller Zeiten. Im dunklen Herzen der Sicarii-Festung Masada schmiedeten Judas’ Enkel aus ihnen einen Dolch. Doch als die Sicarii-Fanatiker im Jahr 73 nach Christus Massenselbstmord begingen, verlor sich das Wissen um den silbernen Dolch von Iscariot. Bis jetzt … Ein religiöser Kult, der sich die Jünger Judas’ nennt, erhebt sich im Mittleren Osten. In 13 Städten Europas nehmen sich 13 Märtyrer im Namen Judas’ das Leben. Vorher jedoch, verkünden sie 40 Tage und 40 Nächte des Terrors. Am letzten Tag, so prophezeihen sie, wird der Glaube fallen. Ein Rennen gegen die Zeit beginnt. Sir Charles Windhams Team aus erfahrenen Spezialisten verfolgt einen labyrinthischen Kurs durch ein Geflecht aus Wahrheit und Lügen, der sie aus den finsteren Gassen Londons durch den Schatten von Checkpoint Charlie schließlich bis zum Heiligen Stuhl führt.

Bullyparade – DER Spiel (Steam Code): Zum 20-jährigem Jubiläum der legendären Comedy Show kommen Bully & Co wieder zurück auf die große Kino-Leinwand. Und auf deinen PC! Triff die bekannten Charaktere und kämpfe dich als Häuptling, Blutsbruder, Kaiserin, Kaiser, Captain Kork oder Mr. Spuck durch die faszinierenden Umgebungen des Films in diesem einzigartigen Spiel. BULLYPARADE – DER SPIEL ist ein spannendes Jump’n’Run bei dem Dich Schnelligkeit, Geschicklichkeit und Hinterlistigkeit zum Erfolg führen! Tritt gegen andere Spieler an und genieße es Teil der spaßigen Welt von Bully zu sein!

Gesamtwert aller Preise beträgt heute: ca. 370 EUR

