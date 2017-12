Mediennerd.de Adventskalender 2017: Auch in diesem Jahr bieten wir euch jeden Tag Gewinne. Sucht euch einfach einen Preis heraus und füllt am Ende das Teilnahmeformular aus. In den Lostopf springt jeder der es schafft die Gewinnspielfrage richtig zu beantworten, die in diesem Jahr etwas schwerer sind.

Mediennerd.de Adventskalender 2017 Tag #16

5x Starpoint Gemini Warlords: Dieses Early Access-Spiel ist noch nicht fertig und könnte sich in Zukunft verändern. Wenn Ihnen das Spiel im aktuellen Zustand nicht gefällt, sollten Sie abwarten und sehen, ob sich das Spiel weiterentwickelt. Starpoint Gemini: Warlords ist eine einzigartige Mischung aus Weltraumsimulation, RPG und 4X-Spielen, das sich auf größere Raumschiffe, von Kampfraumschiffen bis hin zu Frachtschiffen, konzentriert. Kommandieren Sie Ihr Raumschiff, senden Ihre Kriegsflotten in feindliches Territorium, führen Ihre heldenhaften Gefährten in die Schlacht, bauen Ihren Stützpunkt auf, handeln, fördern, bergen und erinnern Ihre Feinde daran, warum sie sich vor Ihnen fürchten. Menschen, die aus dem ruinierten Sternensystem fliehen, kamen in bunt zusammengewürfelten Konvois nach Gemini. Ihre Schiffe halten kaum noch zusammen. Planet Phaeneros, der in den fernsten Regionen des Gemini-Systems zu finden ist, wurde lange Zeit, bevor Gemini seine Unabhängigkeit erreichte, verlassen. Er wird nun das neue Zuhause… Ihr neues Zuhause. Sie sollten sich darauf vorbereiten, was alles auf Sie zukommen wird, Captain. Die Solari Concord braucht Sie!

3x Schlag den Star: Nach drei erfolgreichen SCHLAG DEN RAAB Games geht es nun mit SCHLAG DEN STAR in die nächste Runde. Sie und bis zu drei Ihrer Freunde treten in 25 herausfordernden Spielen aus der TV-Show gegeneinander an. Zeigen Sie allen, dass Sie nicht nur über das größte Wissen verfügen. Sie brauchen auch Fingerspitzengefühl und Geschicklichkeit, um Spiele wie „Quiz“, „Bogenschießen“, und „Sachen merken“ zu gewinnen.

3x Once upon a time in Venice: Der Ex-Polizist und Privatdetektiv Steve Ford (Bruce Willis) führt ein chilliges Leben in Venice Beach. Er skatet, er surft und ist für die Kinder am Strand ein cooles Vorbild. Doch als sein vierbeiniger Liebling Buddy von einer berüchtigten Gang geraubt wird, besinnt sich Steve auf seine Fähigkeiten als hartgesottener Ermittler und stürzt sich ins Gangster- und Drogen-Milieu. Unterstützt wird er dabei von seinem besten Kumpel Dave (John Goodman), der heilfroh über diese ungewöhnliche Ablenkung von seiner Lebenskrise ist. Schon kurz darauf befinden sich die beiden durch irrwitzige Zufälle in einer wilden Verfolgungsjagd, bei der kein Auge trocken bleibt.id=1513322119&sr=8-1&keywords=4260495763118

Dahmer ist nicht tot: Im Juli 1991 fasste die amerikanische Polizei einen der teuflischsten Serienmörder der Geschichte – den Kannibalen Jeffrey Dahmer. Drei Jahre später wurde er im Gefängnis von einem anderen Insassen erschlagen … Doch kurz nach dem Begräbnis beginnt eine weitere kannibalistische Mordserie. Fingerabdrücke, DNA und modus operandi – alle Spuren führen zu Dahmer. Die Ermittlerin Helen Closs ist sich sicher, dass es sich um einen perversen Nachahmer handelt … bis in der Nacht ihr Handy klingelt und Jeffrey Dahmer selbst mit ihr redet.

Under Cöver von Motörhead: Loud & Proud! Wie immer präsentieren sich Motörhead als die ultimativen Rock-n-Roll Raubeine, und hier erinnern sie uns daran das sie immer einen Tick besser sind, und zwar besser als die Originalversionen der Songs die die Mannen um den unlängst verstorbenen Lemmy Kilmister hier interpretieren. „Under Cöver“ ist die ultimative Werkschau der etwas anderen Art, belegen sie doch auf eindrucksvolle Weise den guten Geschmack des Frontmanns der besten Rock-n-Roll Band der Welt. Ausgesuchte Coverversionen die in der langjährigen Geschichte von Motörhead immer wieder den Weg auf Ihre Alben fanden, allesamt Klassiker der Musikgeschichte. Inklusive dem bislang unveröffentlichten Track „Heroes“ von David Bowie.

Marvel´s Luke Cage: Die komplette 1. Staffel: Knallhart, unverwundbar und mächtig: Marvel’s Luke Cage Verurteilt für ein Verbrechen, das er nicht begangen hat, versucht der entflohene Sträfling Luke Cage, möglichst unauffällig zu leben. Gesegnet – oder doch verflucht? – mit übermenschlichen Superkräften und einer unverwundbaren Haut, meidet er Konflikte, um nicht seine mysteriösen Fähigkeiten einsetzen zu müssen. Doch als der gnadenlose Verbrecher Cornell „Cottonmouth“ Stokes in Luke Cages geliebtem Harlem ein Blutbad voller Chaos und Schrecken anrichtet, sieht er sich gezwungen, seine Deckung aufzugeben und sich seiner wahren Bestimmung zu stellen. Die komplette erste Staffel begeistert mit Action und Spannung und setzt ganz neue Maßstäbe dafür, was einen wahren Helden ausmacht.

