Mediennerd.de Adventskalender 2017 Tag #14

3x Vendetta – Alles was ihm blieb war Rache: Die Leben von zwei Fremden, dem Vorarbeiter Roman Melnyk (Arnold Schwarzenegger) und dem Fluglotsen Jacob Bonanos (Scoot McNairy), werden nach einem verheerenden Flugzeugzusammenstoß untrennbar miteinander verbunden. Während Jacobs Dienst ereignet sich der folgenschwere Fehler, der schließlich zur schrecklichen Katastrophe führt, bei der alle Passagiere sterben, darunter auch Romans Frau und schwangere Tochter. Jacob und Roman bleiben traumatisiert zurück und jeder für sich versucht mit den Geschehnissen umzugehen. Doch es beginnt ein Kreislauf von Schuld und Rache, der eine zerstörerische Dynamik entwickelt. Wie viele Opfer wird diese Katastrophe noch fordern?

2x The Missing – Staffel 2: 2003 verschwindet die Schülerin Alice Webster spurlos. Ihre Eltern Gemma und Sam, die auf einer britischen Militärbasis in Deutschland stationiert sind, werden ihre Tochter ein Jahrzehnt lang nicht wieder sehen. Elf Jahre später taumelt Alice, mittlerweile eine junge Frau, schwer traumatisiert die Straßen ihres Heimatortes entlang. Was ist ihr passiert? Die plötzliche Rückkehr wirft ihre inzwischen zerrüttete Familie noch weiter aus der Bahn. Doch ist Alice wirklich die, für die sie sich ausgibt? Die Aufklärung des Falls soll die schwangere Offizierin Eve Stone übernehmen, doch die Dinge überfordern sie schnell. Unterstützung bekommt sie vom damaligen Ermittler Julien Baptiste, für den der Fall bald zu einem Rennen quer durch Europa wird.

2x Trolls – Feiern mit den Trolls: Als die stets optimistische Poppy erfährt, dass der Bergen-Kalender gar keine Feiertage mehr beinhaltet, schickt sie die Branch und die Snack-Bande auf eine Mission: Sie sollen ihrer Freundin Bridget und dem Rest der Bergen die Bedeutung von Feiertagen näherbringen. Können diese beiden so unterschiedlichen Freunde etwas finden, das sie gemeinsam feiern können – auch wenn es noch so klein ist? Selbstverständlich gibt es auch in diesem festlichen Nachfolger des DreamWorksTM-Hits „Trolls“ jede Menge gute Musik, denn warum sollte man über etwas reden, wenn man es auch singen kann?

2x Mein fast perfekter Vater: Eine herzerwärmende und unterhaltsame Vater-Sohn-Story mit Clive Owen und Jung-Star Jaeden Lieberher, die zu Tränen rührt und trotzdem voller Witz ist. Der stille 8-jährige Anthony (Jaden Lieberher) lebt nach der Trennung bei seiner Mutter (Maria Bello) und ihrem Freund Kyle (Matthew Modine). Als die beiden alleine übers Wochenende wegfahren, parken sie den Jungen bei seinem chaotischen Vater Walt (Clive Owen). Der ist ein ziemlich netter Kerl, bekommt aber kaum Aufträge als Schreiner und trinkt deswegen schon mal einen über den Durst. Doch zum Glück für Anthony, der schon an seiner bevorstehenden Erstkommunion schwer zu tragen hat, ist für familiäre Spannungen keine Zeit. Ein geschrottetes Auto, die Zwangsräumung der heruntergekommenen Wohnung, der Diebstahl von Walts wertvoller Werkzeugsammlung und ein Meth-süchtiger Trockenbauer (Patton Oswalt) führt die beiden auf eine absurd-witzige Odyssee, bei der sie ihre tiefe, innere Verbundenheit entdecken.

Achterbahn – 40th Anniversary Edition: Als ein vollbesetzter Achterbahnzug aus der Spur und in die Zuschauermenge getragen wird, hat der mit der Untersuchung beauftragte technische Inspektor Harry Calder (George Segal) bald traurige Gewissheit: Bei dem Unglück handelt es sich in Wirklichkeit um einen Anschlag, dem kurz darauf weitere Sabotageakte in anderen Vergnügungsparks folgen. Das Ziel des Täters: Eine Million Dollar. Für Calder und den hinzugezogenen FBI-Agent Hoyt (Richard Widmark) der Beginn eines nervenaufreibenden Wettlaufs mit der Zeit, an dessen Ende abermals eine Achterbahn zum Schauplatz des spektakulären Finales wird.

