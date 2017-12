Mediennerd.de Adventskalender 2017: Auch in diesem Jahr bieten wir euch jeden Tag Gewinne. Sucht euch einfach einen Preis heraus und füllt am Ende das Teilnahmeformular aus. In den Lostopf springt jeder der es schafft die Gewinnspielfrage richtig zu beantworten, die in diesem Jahr etwas schwerer sind.

Mediennerd.de Adventskalender 2017 Tag #12

5x Dawn of Andromed: Finden Sie Ihren Weg zum Ruhm! Andromeda hat schon ruhigere Tage gesehen und es liegt an Ihnen, die Geschicke einer von vielen Zivilisationen zu leiten und sie durch die vielen versteckten Gefahren in der Galaxie zu führen. Dawn of Andromeda ist ein pausierbares 4X-Strategiespiel im Weltraum, das sich darauf konzentriert, eine umfassende und zugängliche Erfahrung zu bieten, die es Ihnen ermöglicht, sich wie ein wahrer Herrscher zu fühlen. Bauen Sie ein Imperium auf, kolonisieren Sie neue Planeten, interagieren mit anderen Fraktionen und Charakteren, erforschen neue Technologien und bauen eine Flotte, die so mächtig ist, dass Ihre Feinde vor Angst erzittern werden.

3 Weltenbummler: Mit Witz und tollem, lockeren Strich entführt uns Valentin Krayl in verschiedene Welten: Mal geht es auf eine schamanische Reise, bei der er sich auf die Suche nach seinem Krafttier begibt, dann wieder auf weltlichere Reisen, wie einen Roadtrip mit kaputtem Auto. Valentin studiert in Münster Illustration und hat 2016 für seine Anthologie WUNDERFITZ den Max und Moritzpreis auf dem Comicsalon Erlangen für die beste studentische Arbeit erhalten.



Größeres Bild Weltenbummler (Taschenbuch) Neu ab: EUR 12,00 Auf Lager gebraucht ab: EUR 3,65 Auf Lager

2x Ostwind – Aufbruch nach Ora: Mika ist als Pferdeflüsterin im Therapiezentrum Kaltenbach berühmt geworden und für viele Mädchen ist sie schon fast ein Idol. Doch die neue Aufgabe wird ihr dann doch zu viel und wächst ihr über den Kopf. Sie möchte wieder frei sein! Nach einem heftigen Streit mit ihrer Oma (CORNELIA FROBOESS) bricht Mika in einer Nacht-und-Nebel-Aktion mit Ostwind in das schöne Andalusien auf, wo sie hofft Ostwinds Wurzeln zu finden. Auf der Hacienda von Pedro (THOMAS SARBACHER) wird Mika mit einer Aushilfe verwechselt und sofort von seiner raubeinigen Tochter Samantha (LEA VAN ACKEN) zum Arbeiten verdonnert. Doch sowie Mika alleine ist, reitet sie los und genießt ihre Freiheit in vollen Zügen. Dabei entdeckt sie in der kargen Steppe einen magischen Ort: eine von saftig-grünen Bäumen umringte Wasserquelle, die einer Herde Wildpferde als Tränke dient. Plötzlich taucht die geheimnisvolle Tara (NICOLETTE KREBITZ) auf, die hier seit vielen Jahren zurückgezogen mit den Pferden lebt. Als Mika und Tara Ostwind umringt von den Wildpferden sehen, wird klar: Das ist Ostwinds Familie! Aber die Tiere schweben in höchster Gefahr, denn Pedro hat das Land mit der überlebenswichtigen Quelle namens Ora an einen ausbeuterischen Unternehmer verkauft. Mika will Ostwinds Herde und deren Heimat unbedingt retten und schmiedet gemeinsam mit Samantha und ihren beiden Freunden Fanny (AMBER BONGARD) und Sam (MARVIN LINKE) einen komplizierten Plan. Sie will eine uralte und fast vergessene Tradition wieder aufleben lassen: das Rennen von Ora. Doch die größte Herausforderung steht Mika und Ostwind erst noch bevor …

Meier Müller Schmidt: Putzpläne, leere Bierkästen und eine explodierende Kaffeemaschine sind in der Kreuzberger WG von Julian Meier, Kasimir Müller und Max Schmidt das geringste Problem die drei Jungs könnten nicht unterschiedlicher sein. Während ‚Drehbuchautor‘ Julian gerade das Mädchen seiner Träume kennen lernt und ganz unverhofft einen lukrativen Auftrag als Hobbydetektiv an Land zieht, weil das mit dem Schreiben noch nicht so läuft, verliebt sich der ewige Geschichtsstudent Kasimir das erste Mal in seinem Leben und zwar in einen anderen Mann. ‚Marketing-Spezialist‘ Max beobachtet amüsiert das Treiben seiner Mitbewohner, fährt zu Demonstrationen, von denen es in Berlin reichlich gibt, arbeitet an seinem Blog und ist fasziniert von der neuen Modedroge FOG, die einem einfach die Erinnerung nimmt.

Born To Touch Your Feelings – Best of Rock Ballads von Scorpions: Als sie für das aktuelle Album die Songs zusammenstellten, sahen die SCORPIONS wieder, wie zeitlos ihre Balladen sind. Nicht umsonst gaben sie der Compilation den Titel eines Songs von 1977: ‚Born To Touch Your Feelings‘. ‚Über die Jahrzehnte‘, sagt Matthias Jabs, ‚identifizieren uns die Fans mit unseren großen Balladen wie Send Me An Angel‘, Still Loving You‘ und Holiday‘. Und das ist sehr ehrenvoll.‘

Realms of Arkania: Star Trail (Steam Code): Sternenschweif ist ein Remake des klassischen zweiten Teils der Nordlandtrilogie. Dieses Rollenspiel bietet Dutzende Talente und Zauber, äußerst unterschiedliche Rassen- und Charakterklassen und ein herausforderndes, rundenbasiertes Kampfsystem in isometrischer Ansicht.

Gesamtwert aller Preise beträgt heute: ca. 265 EUR

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 12.12.2017, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.