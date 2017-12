Mediennerd.de Adventskalender 2017 Tag #11

Mediennerd.de Adventskalender 2017: Auch in diesem Jahr bieten wir euch jeden Tag Gewinne. Sucht euch einfach einen Preis heraus und füllt am Ende das Teilnahmeformular aus. In den Lostopf springt jeder der es schafft die Gewinnspielfrage richtig zu beantworten, die in diesem Jahr etwas schwerer sind.

5x Empathy: Path of Whispers: Das Licht blendet Sie, als Sie in eine Welt eintreten, die vollkommen zerstört aussieht, fast schon tot… Doch Sie fühlen einen Puls, der schwach in Ihrem Hinterkopf schlägt. Was ist an diesem Ort passiert, wohin sind all die Menschen gegangen, deren Erinnerungen in der Stille nachklingen? Wo Emotionen wie physische Dinge zu sehen sind, in der Luft hängend, und einfach nur darauf warten, von jemandem erkannt zu werden… Empathy: Path of Whispers ist ein First-Person-Action- und Abenteuerspiel mit einem starken Fokus auf der Story sowie Erkundungen. Die Spieler finden sich in einer surrealen Welt wieder, die aus den Emotionen und Erinnerungen der Menschen errichtet wurde. Diese Emotionen und Erinnerungen können die Spieler manipulieren und erkunden. Die verlorenen Erinnerungen sind der Schlüssel für den Wiederaufbau der zerbröckelten Welt, damit sie wieder so aussieht wie früher. Dabei muss die mysteriöse Vergangenheit erforscht werden.

5x MINDFLOW: Wie Sie durch Nicht-Wollen und Nicht-Tun alles erreichen: Möglicherweise kennen Sie auch Menschen, die ihren Zielsetzungen und eigenen Vorgaben hinterherhetzen und sich deshalb häufig gestresst, kraft- und energielos fühlen? Genau hier setzt MINDFLOW an, ein System, das Tom Mögele über viele Jahre erforscht und entwickelt hat. Die zentrale Frage lautet nicht: Was können Sie erreichen und welche Ziele setzen Sie sich? Sondern: Was sind Sie bereit anzunehmen? Was sind Sie bereit, in Ihrem Leben zu empfangen?…

2x Der Drücker / Der 80er-Jahre-Kultfilm über MODERNE SKLAVEREI: Tommy, 22 Jahre alt, ist pleite und verschuldet, lebt immer noch bei seinen Eltern und hat ständig Streit mit seinem Vater. Der junge Mann will aus diesem Leben ausbrechen und glaubt, endlich die Möglichkeit dazu gefunden zu haben. Eine Stellenanzeige, die 400 Mark in der Woche verspricht, scheint wie auf ihn zugeschnitt en. Schnell macht er Bekanntschaft mit einer Drückerkolonne, die Kalle leitet. Doch Tommys Vorstellungen vom freien Leben werden alsbald im Keim erstickt: Er arbeitet mehr als 12 Stunden am Tag, geht von Haustür zu Haustür um Zeitschriftenabos zu verkaufen, lebt in einem verdreckten Mehrbettzimmer, erlebt psychische Gewalt. Er führt ein Leben wie ein Sklave. Wie kann er aus dieser ho?nungslosen Situation aussteigen?

2x Tüti: Tüti ist der Name der Hauptprotagonistin dieses Comic-Thrillers in drei Akten und Tüti ist eine Plastiktüte. Im ersten atmosphärischen Akt widmet sich Tütis ambivalenten Handlungen, die sich vorsätzlich unklar zwischen bewusster Entscheidung und zufälliger Begebenheit bewegen. Der kriminologische Plot reicht vom Konflikt zwischen einer Art Bande, zu der auch Tüti gehört, und der lokalen Exekutive über Mord und Revolution bis hin zu Tütis Schreckensherrschaft. Der Comic spielt durch seinen vom Wind getragenen Hauptcharakter mit den Erwartungen der anderen Protagonisten, wie auch denen des Lesers. Dominik Wendland erzählt seine Geschichte spannend und mit einer guten Portion Humor und Tüti ist einfach mit all seinen Moves ein überzeugend authentischer Comicheld.



Code of Survival – Die Geschichte vom Ende der Gentechnik: Millionen Tonnen von Monsantos „Roundup“, mit seinem Hauptwirkstoff Glyphosat, werden Jahr für Jahr weltweit auf Felder ausgebracht. Diese Giftwaffe wird jedoch stumpf, denn die Natur bildet resistente Unkräuter, die sich in biblischen Ausmaßen vermehren und nun ein Superwachstum an den Tag legen, das Nutzpflanzen überwuchert und abtötet. Dieser Form der zerstörerischen Landwirtschaft setzt CODE OF SURVIVAL drei nachhaltige Projekte entgegen…

