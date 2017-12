Mediennerd.de Adventskalender 2017: Auch in diesem Jahr bieten wir euch jeden Tag Gewinne. Sucht euch einfach einen Preis heraus und füllt am Ende das Teilnahmeformular aus. In den Lostopf springt jeder der es schafft die Gewinnspielfrage richtig zu beantworten, die in diesem Jahr etwas schwerer sind.

Mediennerd.de Adventskalender 2017 Tag #10

5x Barrow Hill: Der Dunkle Pfad: Die Fortsetzung von Barrow Hill – Curse of the Ancient Circle. Der „Barrow Hill-Vorfall“, ein schreckliches, ungelöstes Mysterium, bei dem mehrere Menschen durch die Macht im Inneren des Hügels starben, liegt 10 Jahre zurück. Außer Ihnen weiß niemand, was wirklich passiert ist. Alles hängt mit den uralten stehenden Steinen, dem Druidenzirkel, zusammen. Er wurde vor Jahrtausenden von Heiden gebaut und diente einem Zweck, über den nur spekuliert werden konnte. Bis jetzt.

Red Christmas: Diane (Horror-Legende Dee Wallace: ‚Hills Have Eyes‘, ‚The Howling‘, ‚E.T.‘, ‚Cujo‘, ‚Critters‘) hat ihre Kinder und deren Familien zu Weihnachten ins elterliche Haus eingeladen. Die Stimmung ist entspannt, doch das ändert sich rasch, als ein bizarrer, verhüllter Fremder an die Tür klopft. Er ist von Kopf bis Fuß mit Verbänden bedeckt und stellt sich als Cletus vor. Diane, die perfekte Hausfrau, Mutter und gläubige Christin, empfängt ihn mit offenen Armen. Doch als der seltsame Gast einen Brief vorlesen möchte, wird er von der Hausherrin brutal vor die Tür gesetzt. Diane hat Angst, dass ein dunkles, erschütterndes Geheimnis aus ihrer Vergangenheit preisgegeben wird. Die Rache des verrückten Besuchers lässt nicht lange auf sich warten und ein grausamer und blutiger Amoklauf beginnt. Das Einzige was Diane in diesem brutalen Alptraum versuchen kann ist, so viele Familienmitglieder wie möglich zu retten …

Fußball Freestyle: Lerne die besten Tricks der Welt: Das Herz des Freestyles sind die Tricks. Diese werden in diesem Buch in einfachen Schritt-für-Schritt-Bildfolgen nach dem Prinzip »von leicht zu schwer« erklärt. Die Tricks sind in verschiedene Schwierigkeitsstufen eingeteilt. So ist dieses How-to-do-Buch der perfekte Begleiter für die täglichen Trainingsstunden und die persönliche (Weiter-)Entwicklung von Fußball-Skills. Es ist das weltweit erste Fußball-Freestyle-Buch, das – Seite für Seite – eine Anleitung gibt, wie du vom Anfänger zum Profi wirst. Vom richtigen Jonglieren mit dem Ball bis hin zu High-Level-Tricks ist alles dabei. Zusätzlich und einzigartig: Zu jedem Trick, der im Buch vorgestellt wird, gibt es den Zugang zu exklusiven Tutorial-Videos.

End of a Gun – Wo Gerechtigkeit herrscht: Erleben Sie mit “End Of A Gun” ein klassisch angelegtes Actionspektakel mit gewaltigen Explosionen und spektakulären Kämpfen. Mit Hollywood-Legende Steven Seagal („Driven to Kill – Zu Rache verdammt“), Florin Piersic Jr. („Killing Salazar“) und Eurovision Song Contest-Finalistin Jade Ewen (‚Out There‘) ist der Film bunt besetzt.

Deine letzte Nachricht. Für immer: Die letzten Worte, die wir von einem geliebten Menschen erhalten, gehören zu den Erinnerungen, die uns am meisten aufwühlen. Nach Ich wollte nur, dass du noch weißt … erscheint nun auch die Internetsensation The Last Message Received der jungen Amerikanerin Emily Trunko als Geschenkbuch. Diese Sammlung vereint die emotionalsten Textnachrichten des Tumblr-Blogs, wunderschön gestaltet durch zahlreiche Illustrationen und modernes Handlettering. Ein ganz besonderes Jugendbuch, das zu Herzen geht und lange nachhallt.

10x Pillars of Eternity – Complete Edition für die PS4 (Code): Pillars of Eternity, das ultimative Rollenspielerlebnis! Erschaffen von und für Rollenspielfans von Obsidian Entertainment, den Meistern des RPG-Genres. Pillars hat als ein Kickstarter-Projekt angefangen und wird seitdem von den Kritikern gefeiert, hat Dutzende Auszeichnungen gewonnen und ist auf dem PC beliebt bei den Fans. Pillars of Eternity: Complete Edition beinhaltet alle bereis veröffentlichten zusätzlichen Inhalte der PC-Version sowie alle DLC und Erweiterungen in einem einzigen Paket.

Gesamtwert aller Preise beträgt heute: ca. 500 EUR

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 10.12.2017, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.