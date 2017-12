Mediennerd.de Adventskalender 2017: Auch in diesem Jahr bieten wir euch jeden Tag Gewinne. Sucht euch einfach einen Preis heraus und füllt am Ende das Teilnahmeformular aus. In den Lostopf springt jeder der es schafft die Gewinnspielfrage richtig zu beantworten, die in diesem Jahr etwas schwerer sind.

Mediennerd.de Adventskalender 2017 Tag #1

5x Avanquest Steganos Safe 19: Sensible Daten sicher verschlüsseln. Am PC, im Netzwerk und in der Cloud. Was ihnen wichtig ist und niemanden etwas angeht, schließen Sie in einen Safe. Das sollte auf dem Computer nicht anders sein. Steganos Safe 19 ist die hochprofessionelle Sicherheitssoftware, die kinderleicht und hochsicher Ihre sensiblen Daten schützt. Dank der übersichtlich strukturierten Bedieneroberfläche sind Ihre Daten per Knopfdruck in Ihrem virtuellen Tresor geschützt. Egal ob Kontoabrechnungen, Geschäftsberichte oder Familienfotos – im Steganos Safe sind sie sicher. Unknackbar Made in Germany: Dank modernster AES-XEX- Verschlüsslung mit 284 Bit seit über 10 Jahren und auch in Zukunft sicher!

5x World Of Winx – Staffel 1.1: Die Winx kommen nach Gardenia, Blooms Heimatstadt. Dort schlüpfen sie in die Rolle von Talent-Scouts für die Reality-Show WOW! WOW! WOW!. In Wirklichkeit wollen sie Jugendliche mit besonderen Begabungen aus aller Welt aufspüren, um sie vor dem geheimnisvollen Talentdieb zu schützen. Hierfür müssen die sechs Feen ihre wahre Identität und ihre magischen Kräfte verheimlichen.

3x Luisas Leben: Wunder fragen nicht: Luisa leidet an der seltenen Erkrankung Niemann-Pick Typ C. Für die kleine Familie ist die Welt an manchen Tagen keineswegs in Ordnung. Es gibt Situationen, die nehmen einem schier die Luft zum Atmen. Jana Hirschfeld hat die kleinen und großen Momente eines Jahres – eines kostbaren Jahres mit Lusia – in diesem Buch zusammengefassst und sagt: Ich glaube fest daran, dass auch Luisa das Recht hat, so zu sein, wie sie ist: ein wunderbares Mädchen mit frechem Grinsen, das nicht vorzeitig seines Lebes beraubt werden möchte.

3x Möge die Straße von Die Priester: igentlich sollte es eine „Best of“ mit einigen neuen Liedern werden; doch dann haben sich Abt em. Rhabanus Petri, Pater Vianney Meister und der Diözesanpriester aus Wien Andreas Schätzle durch den Spaß und die Inspiration bei den Aufnahmen entschieden, eine vierte CD zu produzieren. Mit dem Album „Möge die Straße“ gehen die Priester weiter konsequent ihren musikalischen Weg, singen virtuos produzierte und arrangierte sakrale Lieder und Choräle, die in ihrer Schönheit eine ganz eigene göttliche Symbolik versenden…

3x Trump twittert: Die illustrierten Tweets des Donald J. Trump: Die USA stecken mitten im Wandel. Ein neuer Präsident kam an die Macht und nichts ist mehr, wie es war. Wie geht das amerikanische Volk damit um, dass nun ein Mann an der Macht ist, der mitten in der Nacht alles stehen und liegen lässt, um in 140 Zeichen seinem Volk zu sagen, dass er friert? Shannon Wheeler, Karikaturist des New Yorker und des MAD Magazines, bewältigt dieses Problem, indem er sich die lustigsten und absurdesten Tweets seines Präsidenten nimmt und sie illustriert. Humor ist eben auch eine Art der Bewältigung …

3x Nichts ist doch schon etwas von Hanna Gressnich: Karo, die joblose Studentin, und ihr Mitbewohner Pik, ein sprechender und überhaupt ziemlich schräger Vogel, erleben in diesem schmalen Comicbüchlein ein haarsträubendes Abenteuer. Es muss ja auch nicht immer alles klappen, selbst wenn man eine Busreise nach Thailand gewinnt und diese dann auch tatsächlich antritt. Im Alltag und auf ihrer Reise führen sie gern zynische oder alberne Gespräche, mögen und zoffen sich und kommentieren alles und jeden. In Hanna Gressnichs Comic-Debut wird aber trotzdem nicht zuviel gesagt und auch nicht gezeichnet… und es funktioniert: Nur drei Farbstifte und so wenig Striche wie nur möglich plus die Episoden, das bereitet höchst vergnüglichen Lesespaß!

2x Klaus Störtebeker: 1391 wird der Knecht Klaus, da er unerlaubt eine Kanne Starkbier ausgetrunken hat, ins Zwingbrett gespannt. Er erschlägt seinen Gutsherrn und flieht. Mit dem Kauffahrer Sarnow gelangt er nach Stralsund, wo er den Namen Störtebeker erhält. Gleichzeitig heuern die Rostocker Bürger Sarnows Steuermann an, für sie auf Kaperfahrt zu gehen. Störtebeker, der gefangen genommen werden soll, flieht nach Ralswiek, hier haben Vogelfreie eine Siedlung gegründet. Dänenkönigin Margaretha versucht, Störtebeker für ihre Dienste zu gewinnen. Er siedelt sich in Friesland an und lebt in Freiheit. Doch er gerät in Konflikt mit den friesischen Fürsten …

2x Lee Scratch Perry’s Vision of Paradise: Ohne ihn hätte es Bob Marley nie gegeben. Lee „Scratch“ Perry hat in den legendären „Black Ark Studios“ auf Jamaika eine musikalische Revolution losgetreten, die die Botschaft von Frieden und Einklang in jedes Land der Welt tragen sollte: Reggae und Dub. Als Ausdruck seiner Vision von Frieden, die im Zeichen der Rastafari-Kultur um Haile Selassie steht, brachte er afrikanische Gefühle und Rhythmen mit Popmusik in Verbindung. Bob Marley kam so ebenfalls mit diesem Mix in Berührung, wurde Lee Perrys Schüler und machte Reggae weltweit salonfähig.

Ich komm dich holen, Schwester von Kelly Anne Blount: Was eigentlich ein romantischer Abend werden sollte, entwickelt sich für Abriana zu einem wahren Albtraum. Gefesselt erwacht sie im Kofferraum ihres Blinddates Easton Pierce. Ihr Kidnapper bringt sie in ein abgelegenes Versteck mitten im Wald und hält sie dort gefangen. Schnell begreift Abriana, dass die Entführung nicht bloß die Tat eines gestörten Stalkers ist. Easton scheint mit einer unbekannten Person im Hintergrund zusammenzuarbeiten, die sie um jeden Preis tot sehen will. Doch Abriana weiß nicht, dass sich hinter dieser Person jemand verbirgt, der ihr nahesteht …

Boris Becker – Der Spieler: Boris Becker – Der Spieler“ ist ein mitreißendes und emotionales Porträt über einen der größten deutschen Sporthelden aller Zeiten! Es zeigt uns den Menschen Boris Becker aus nächster Nähe: Wir erleben ihn als Privatier, Trainer, Geschäftsmann und als liebevollen Ehemann und Vater. Ein ganzes Jahr begleiten die Regisseure Hanns-Bruno Kammertöns und Michael Wech Boris Becker – und dürfen für ihren Film nie zuvor veröffentlichte, private Fotos und Videoaufnahmen des Ausnahmeathleten verwenden, die eindrucksvoll belegen, weshalb der „Junge aus Leimen“ auf der ganzen Welt als lebende Legende gefeiert und respektiert wird. Und ganz nebenbei das Bild korrigieren, das viele Menschen in Beckers Heimat von „ihrem Boris“ haben …

Gesamtwert aller Preise beträgt heute: ca. 400 EUR

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 01.12.2017, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.