Mediennerd.de Adventskalender 2016: Tag 24

Frohe Weihnachten, ich hoffe euch gefallen die heutigen Preise hinter unserem 24. Türchen. Das BESONDERE: Teilgenommen werden kann bis Ende des Jahres. Heute mit Preisen die uns von Netgear, InnoDevice, Daedalic Entertainment, Acronis, Die Werkstatt, Avanquest/Steganos, Astragon und 20th Century Fox für diesen Adventskalender zur Verfügung gestellt wurden.

Nighthawk X4S AC2600 Smart WLAN Router

Genießen Sie endlich verzögerungsfreies Streaming und Gaming durch Priorisierung von Anwendungen und Geräten mittels dynamischer QoS. Der Nighthawk X4S AC2600 Smart WLAN Router mit 160-MHz-, MU-MIMO- und Quad-Stream-Technologie liefert WLAN für mehrere Geräte gleichzeitig und höhere Geschwindigkeiten. Holen Sie sich ultimative WLAN-Geschwindigkeiten von bis zu 2,53 Gbit/s ins Haus.

Mehr drin für Gamer: der Dual-Core-1,7-GHz-Prozessor steigert die WLAN-, Wired- und WAN-zu-LAN-Performance, während dynamische QoS den Internetverkehr je nach Anwendung und Gerät priorisiert – für verzögerungsfreies Gaming.

Endlich unterbrechungsfreies Streaming: Der R7800 erleichtert das Streaming von 4K-Inhalten in erstklassiger Qualität. Mit Quad-Stream-X4S-Architektur können Sie auch mehrere HD-Videos gleichzeitig streamen. Leistungsfähige Verstärker und vier externe Hochleistungsantennen geben Ihnen extreme WLAN-Konnektivität in großen Häusern und sogar Innenhöfen. Beamforming+ konzentriert WLAN-Signale für eine bessere WLAN-Reichweite und -Leistung.

InnoWave Plus Over Ear Designer Kopfhörer

InnoWave Plus stammt vom international preisgekrönten Designer YoungSe Kim. Er zählt zu den Top 10 Designern in der Konsumelektronik weltweit. Mit Sitz in Palo Alto, Kalifornien, hat der Südkoreaner Young Se Kim für viele bekannte Unternehmen weltweit Produkte kreiert. Jetzt macht er einmalige und auffällige Designs unter seinem eigenen Label für eine wachsende Anzahl an design-bewussten Nutzern. InnoWave Plus, ist ein Over-Ear Kopfhörer, der zu den Besten in seiner Preisklasse zählt. Mit Drivern (Hörern) aus Neodymium, geräuscharmer Elektronik und geräuscheliminierende Ohrmembranen bietet InnoWave ein auffallendes Design und exzellente Tonqualität. Die Kabelverbindung sichert beste Qualität auch bei höherer Tonfrequenzen. InnoWave Plus ist der verbesserte Nachfolger des mit dem IF Product Design Award ausgezeichneten InnoWave Kopfhörers.

2x Feuerwehrmann Sam – Helden im Sturm + Kinoticket

In Pontypandy ist mächtig was los – nach vielen Jahren bekommt die Feuerwehr endlich eine neue, viel größere Feuerwache, die auch technisch auf dem allerneuesten Stand ist. Das muss natürlich groß gefeiert werden! Außerdem ergänzen zwei neue Feuerwehrleute die Mannschaft um Hauptfeuerwehrmann Steele und seinen besten Mann Feuerwehrmann Sam. Aber die entspannt-ausgelassene Stimmung wird jäh getrübt, als ein gewaltiger Hurrikan auf Pontypandy zurast. Der Starkregen lässt Strommasten umknicken, löst Erdrutsche aus und überschwemmt die Straßen. So werden auch die Kinder in der alten Mine eingeschlossen, als Penny dort mit ihnen auf Höhlenexpedition ist. Zu allem Unglück schlägt auch noch der Blitz in ein Gebäude der neuen Feuerwache ein, neben dem etliche volle Gasflaschen gelagert werden. Wenn sie das Feuer nicht stoppen können, könnte das eine verheerende Explosion verursachen. Und von Sam weit und breit keine Spur. Er wollte Penny und die Kinder holen und ist nun auch im Berg eingeschlossen. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt… Außerdem: Für beide Gewinner jeweils 2 Kinotickets für den neuen Film Feuerwehrmann Sam – Achtung Ausserirdische! der ab 2017 in die Kinos kommt.

Silence + Artbook + Kuscheltier Raupe Spot



Es herrscht Krieg. Während eines Luftangriffs sucht der 16-jährige Noah mit seiner kleinen Schwester Renie Zuflucht in einem Bunker. Doch dort finden die Geschwister nicht nur Schutz vor dem tödlichen Angriff, sondern auch einen Übergang in die Welt zwischen Leben und Tod: „Silence“. Als Noah seine Schwester an „Silence“ verliert, ist auch er gezwungen, die ebenso idyllische, wie bedrohliche Welt zu betreten, um sie zu suchen. Und auch „Silence“ ist von Krieg und Elend geplagt. Dunkle Kreaturen überfallen die Städte und verwüsten die einst malerische Zwischenwelt. Nur eine kleine Gruppe von Rebellen hält der wachsenden Bedrohung noch stand. Nun ist es an den Geschwistern, „Silence“ mit seinen fantastischen Einwohnern vor dem Untergang zu bewahren – und sich selbst vor den lauernden Gefahren zu retten. Begleite Noah und Renie auf ihrer spannenden Reise durch „Silence“. Lass sich von der emotionalen Story mitreißen und erlebe den Kontrast aus atemberaubender Idylle und düsteren Gefahren. Triff faszinierende und liebenswerte Figuren, allen voran Spot, eine magische Raupe, die Noah und Renie auf ihrem Abenteuer beisteht. Die Raupe ist sooo niedlich.

3x Acronis True Image 2017

Acronis True Image ist die schnellste, einfachste und umfassendste Image-Backup-Software auf dem Markt. Sichern Sie all Ihre Daten und Geräte – Betriebssysteme, Einstellungen, Social Media-Daten, Smartphones und Tablets – um im Ernstfall auch alles wiederherstellen zu können. Setzen Sie Ihren Computer auf genau den Zustand zurück, den er vor einem Daten-Desaster (Hardware-Fehler, Schadsoftware-Angriff wie Ransomware etc.) hatte. Dual Protection ermöglicht gleichzeitiges Backup zu einem lokalen Storage, NAS-Geräten oder in die Acronis Cloud. Es ist einfach: Nur zwei Klicks bis zum Backup – weitere Optionen sind bei Bedarf direkt verfügbar. Es ist schnell: Die schnellste aller bisherigen Versionen und schneller als die Konkurrenz (siehe Testergebnisse auf unserer Website). Es ist umfassend: Data Protection für Windows, Mac, iOS, Android und Social Media-Daten. Image- und Datei-basiertes Backup. NAS-Support. Archivierung, Synchronisierung, Suche und mehr!

3x Die Bayern-Story: Ein Geschichts-Comic

Die Geschichte des FC Bayern mal ganz anders: als Comic-Buch! In historisch exakt und atmosphärisch dicht gestalteten Episoden schildert Sascha Dreier unter anderem das Wirken des legendären Präsidenten Kurt Landauer, von »Kaiser« Franz Beckenbauer, »Bomber« Gerd Müller oder Uli Hoeneß. Natürlich fehlen auch die aktuellen »Super-Bayern« um Philipp Lahm und Schlitzohr Thomas Müller nicht, ebensowenig historische Taten wie die Fünf-Tore-Gala von Lewandowski. Einiges wird mit leiser Ironie, anderes dramatisch erzählt: ausreichend Stoff zum Schmunzeln, Staunen, Stöbern. Ein Buch, das Bayern-Fans begeistern wird.

10x Steganos Safe 18

Sensible Daten sicher verschlüsseln. Am PC, im Netzwerk und in der Cloud. Alles, was niemanden etwas angeht, gehört in einen Safe. Das ist auf dem Computer nicht anders. Der Steganos Safe 18 ist Ihr virtueller Tresor: Egal ob Geschäftsberichte, Familienfotos oder Tagebücher – im Steganos Safe sind sie sicher. Der Steganos Safe: Datenschutz Made in Germany – seit über 10 Jahren ungeknackt. Dank modernster AES-XEX-Verschlüsselung mit 384 Bit auch in Zukunft sicher.

10x Steganos Privacy Suite 18

Digitaler Tresor & Passwort-Management. Zum Schutz Ihrer Daten und Privatsphäre. Die Steganos Privacy Suite 18 ist der etablierte Rundumschutz Ihrer sensiblen Daten – auf Ihrem Computer, tragbaren Datenträgern und Smartphones. Antivirus-Software ist heutzutage nicht mehr genug: Deshalb beinhaltet die Steganos Privacy Suite 18 alle Funktionen des Steganos Safe 18 und Steganos Passwort-Manager 18 plus zusätzlicher E-Mail-Verschlüsselung und dem Internet-SpurenVernichter.

2x Landwirtschafts-Simulator 17



Der beste Landwirtschafts-Simulator aller Zeiten! Landwirtschafts-Simulator 17 entwickelt von GIANTS Software lädt Sie in die spannende Welt eines modernen Landwirts ein. Stellen Sie sich den Herausforderungen des Landlebens inklusive Viehwirtschaft, Feldarbeit, Holzwirtschaft und natürlich dem Verkauf Ihrer landwirtschaftlichen Erzeugnisse. Sie allein entscheiden, wie Sie Ihren landwirtschaftlichen Betrieb optimal verwalten und in einer riesigen, frei begehbaren Welt zum Erfolg führen. Im Laufe Ihrer Karriere können Sie das Steuer von über 250 originalgetreuen landwirtschaftlichen Fahrzeugen und entsprechendem Zubehör übernehmen. Eine riesige Flotte an Fahrzeugen international namhafter Hersteller wie z.B. die beliebten Marken der AGCO Gruppe: Challenger, Fendt, Massey Ferguson und Valtra wurden für den Landwirtschafts-Simulator 17 genauso lizensiert wie bereits im Vorgänger enthaltene Marken wie New Holland, Case IH und Trelleborg. Insgesamt über 75 verschiedene Lizenzpartner steuern Fahrzeuge und Geräte zum Fuhrpark bei. Mit dieser Maschinenvielfalt, seinem mitreißenden Gameplay und einer großen, offenen Welt lädt Sie der Landwirtschafts-Simulator 17 zum größten Landwirtschafts-Simulationsabenteuer aller Zeiten ein.

Independence Day: Wiederkehr

Wir wussten immer, dass sie zurückkehren werden! Nachdem „Independence Day“ den Begriff Eventkino neu definiert hat, entführt das nächste epische Kapitel die Zuschauer in eine globale Katastrophe von unvorstellbarem Ausmaß. Mit Hilfe der Alien-Technologie haben die Nationen der Welt gemeinsam ein gigantisches Abwehrprogramm entwickelt, um die Erde zu schützen. Aber nichts kann uns vor der hochentwickelten und nie dagewesenen Stärke der Aliens bewahren. Lediglich durch den Einfallsreichtum einiger mutiger Männern und Frauen kann unsere Welt vor der Zerstörung gerettet werden.