Mediennerd.de Adventskalender 2016: Tag 23

3x Prinzessin Fantaghirò – Komplettbox

In seinem Märchenreich wünscht sich der König nichts sehnlicher als einen männlichen Erben. Doch seine Frau bringt das Mädchen Fantaghiró zur Welt. Als sie sich Jahre später einer Heirat verweigert, wird sie in den Wald verstoßen. Dort lernt sie wie ein Mann zu reiten und zu kämpfen. Bei einem Duell tritt sie verkleidet gegen Prinz Romualdo an, den Sohn des Widersachers ihres Vaters. Beide verlieben sich ineinander, doch ihre Hochzeit bringt dem vereinigten reich noch keinen Frieden. Böse Mächte versuchen die Macht an sich zu reißen.

Hausfrau: Roman

Wohin geht eine Frau, wenn es keinen Weg zurück gibt? Anna Benz, eine Amerikanerin Ende dreißig, lebt mit ihrem Schweizer Ehemann Bruno und ihren drei kleinen Kindern in einem Postkarten-Vorort Zürichs. Von außen betrachtet führt sie ein komfortables Leben, im Inneren bricht sie auseinander …

The Ardennes – Ohne jeden Ausweg

Nach einem verpatzten Einbruch wird der draufgängerische Kenny geschnappt und landet im Gefängnis, während seinem Bruder Dave gerade noch die Flucht gelingt. Vier Jahre lang hält Kenny dicht, doch als er vorzeitig entlassen wird, muss er erkennen, dass sich draußen einiges verändert hat. Seine Freundin Sylvie hat mit ihm Schluss gemacht und versucht, zusammen mit Dave ein normales Leben jenseits von Alkohol und Kriminalität zu führen – ein Umstand, von dem Kenny zunächst nichts weiß und der Dave in Erklärungsnöte bringt, zumal Sylvie inzwischen von ihm schwanger ist. Als Kenny plötzlich mit einer Leiche im Kofferraum bei Dave auftaucht, wird schnell klar, dass alle guten Vorsätze nichts nützen, wenn man permanent in jeden Scheißhaufen am Wegesrand tritt. Und so wird der Ausflug in die einst als Kindheitsidylle verklärten Ardennen zu einer mörderischen Tour de force, an deren Ende eine blutige Abrechnung steht.

3x Ali: Tribut an eine Legende

Er war der wohl größte und bedeutendste Sportler aller Zeiten. Geboren im Januar 1942 in Louisville, Kentucky, als Cassius Clay, wurde er unter seinem selbst gewählten Namen Muhammad Ali zu einer der charismatischsten Persönlichkeiten im Sport. Ali wollte die Welt verändern, er kämpfte nicht nur gegen seine Kontrahenten, sondern auch gegen Krieg, Armut und Sklaverei. Seine Fans begeisterte er im Ring, und bis zuletzt bewegte er die Menschen mit seinem Kampf gegen die Parkinson-Krankheit. Dieses Buch erzählt Alis Leben in vielen großformatigen und unveröffentlichten Fotos sowie kompakten Texten. Es geht um seine legendären Boxkämpfe mit dem »Rumble in the Jungle« als Höhepunkt und um sein Leben außerhalb des Rings. Denn auch abseits des Sports war er ein besonderer Mensch, der seine zahlreichen Fans faszinierte.

Krimi-Küche – Der Fall Marlies Reinhold

Laden Sie Ihre Freunde zu einem Krimi-Dinner zu sich nach Hause ein: Ermitteln Sie gemeinsam bei Speis und Trank, wer aus Ihrer Runde der Täter ist! Sie und Ihre Gäste schlüpfen dafür jeweils in die Haut eines Verdächtigen. Durchleuchten und diskutieren Sie gemeinsam die unterschiedlichen Fakten miteinander, die jeder von Ihnen im Verlauf des Dinners erhält. Nur so können Sie den Schuldigen finden! Doch Vorsicht: Der Täter wird lügen und er wird versuchen, Sie auf eine falsche Fährte zu locken! Der Fall Marlies Reinhold: Berlin in den zwanziger Jahren: Heute fiel die letzte Klappe des jüngsten Stummfilm-Meisterwerks „Der laue Bengel“. Der Produzent, Erich Gabelsbach, hat zu einem Presse-Dinner in den Kulissen geladen, um der Öffentlichkeit den neusten Stern am Schauspielhimmel zu präsentieren: Marlies Reinhold. Prominenz und Presse sind bereits zum Dinner erschienen und erwarten den Auftritt von Marlies Reinhold. Erich Gabelsbach betritt die Szene jedoch allein und verkündet, er habe Marlies Reinhold soeben ermordet in ihrer Garderobe aufgefunden! Veranstalten Sie in Ihrem Zuhause ein glamouröses Dinner und schlüpfen Sie mit Ihren Gästen in die Rollen der acht Hauptverdächtigen! Ermitteln Sie gemeinsam, wer aus Ihrem Kreis diesen mörderischen Skandal aufgetischt hat! Es ist Gewiss: Der Mörder befindet sich an Ihrem Tisch! Das Gelände war über den gesamten Tag verschlossen – nur Ihnen, werte Prominenz und Presse, war es daher möglich, den Mord an Marlies Reinhold zu verüben!

Die erste Lüge: Kriminalroman

Gotland, 1997. Oscar, Jonas und Rikard vergewaltigen die 16jährige Josefin brutal auf einem Fest. Sie werden angeklagt, aber freigesprochen. Aussage steht gegen Aussage. Jahre später ist Oscar ein erfolgreicher Fußballer, hat Familie und schreibt einen beliebten Blog übers Vatersein. Den Urlaub verbringt er jedoch mehr in Bars als mit Frau und Kind. An einem dieser Männerabende wird er schlimm misshandelt. Gleichzeitig tauchen Bilder von der Vergewaltigung auf.

10x Steganos Online Shield VPN

Das Internet wie ich es will. Sicher. Privat. Werbefrei. Steganos Online Shield VPN verschlüsselt den gesamten Internetverkehr, egal in welches WLAN Sie sich einloggen. Abgeschirmt durch die Steganos-Hochsicherheitsserver sind Ihre persönlichen Daten vor Hackerangriffen und Spionen geschützt. So können Sie sich sicher und anonym durchs Netz bewegen.

10x Steganos Passwort-Manager 18

Starke Passwörter erzeugen und verwalten. Komfortabel und sicher auf PC & Smartphone nutzen. Haben Ihr Haus, Auto und Büro den gleichen Schlüssel? Wohl kaum. Im Internet aber verwenden viele Nutzer das gleiche Passwort mehrmals. Dies ist ein großes Sicherheitsrisiko. Wird nur einer Ihrer Accounts von Hackern geknackt (so etwas passiert jeden Tag), dann ist Ihre gesamte Online-Identität gefährdet. Fremde könnten in Ihrem Namen Emails schreiben, online einkaufen gehen oder Ihr Bankkonto einsehen und letztlich Ihren guten Ruf beschädigen. Der Steganos Passwort-Manager 18 löst für Sie alle drei Probleme. Er erzeugt extrem sichere Passwörter, trägt sie ein und merkt sie sich. Von nun an müssen Sie sich nur noch ein Passwort merken!

3x Mechanic: Resurrection

Seine Tage als Elite-Killer hat Arthur Bishop (Jason Statham) hinter sich gelassen – dachte er zumindest! Doch dann holt ihn die mörderische Vergangenheit ein: Bishops Erzfeind Riah Crain (Sam Hazeldine) entführt seine Freundin Gina (Jessica Alba) und zwingt ihn zur Rückkehr in den alten Job. Innerhalb kürzester Zeit soll der „Mechanic“ einmal um die ganze Welt reisen und das tun, was keiner so gut kann wie er: drei schier unmögliche Auftragsmorde begehen und sie dabei wie Unfälle aussehen lassen…

Blood Punch – Und täglich grüßt der Tod

Der smarte Milton (Milo Cawthorne) wird erwischt, als er Crystal Meth kocht. Dafür bestraft und eingelocht, muss er an einer Selbsthilfegruppe teilnehmen. Dort begegnet er der ebenso durchgeknallten wie schönen Skyler (OliviaTennet). Er fühlt sich sofort zu ihr hingezogen, derart obsessiv, dass es bereits kurz nach dem ersten Treffen zum Sex kommt. Sie überedet ihn darauf, zusammen aus der Reha-Anstalt auszubrechen und gemeinsam einen großen Coup zu landen: Er soll eine große Menge Meth für sie kochen, schließlich winkt eine exorbitant hohe Summe Geld. Es gibt nur ein Problem: Skylers psychotischer Freund Russell (Ari Boyland), der ebenfalls Teil des Plans ist. Zusammen machen sie sich auf den Weg in eine abgelegene Hütte. Mitten in den tiefsten Wäldern des Landes angekommen offenbart sich schon bald, dass an diesem verfluchten Ort ein dunkles Geheimnis schlummert. Scheinbar müssen sie dort jeden Tag aufs Neue durchleben. Verzweifelt suchen sie eine Lösung diesem blutigen, übernatürlichen Alptraum zu entkommen, denn die Dealer wollen ihre Ware. Und das um jeden Preis …