Mediennerd.de Adventskalender 2016: Tag 22

Wir kommen Weihnachten immer näher, ich hoffe euch gefallen die heutigen Preise hinter unserem 22. Türchen. Heute mit Preisen die uns von Pidax film, dem LYX Verlag, dem Ink Verlag, Splendid Film, Meteor Film und OFDb Filmworks für diesen Adventskalender zur Verfügung gestellt wurden.

2x Zwei ahnungslose Engel

Mary-Anne und Helen-Luise Carter sind zwei reizende alte Schwestern, wohnen seit Jahren zusammen, und leben bescheiden von ihrer Rente. Sie sind etwas weltfremd, anderseits jedoch nicht uninteressiert an Modernem und Neuem. Changierend zwischen zielgerichteter Toughheit und Verletzlichkeit. Hauptvergnügen der Carter-Schwerstern: shopping gehen . Sie können zwar selbst nichts kaufen, aber sie lassen sich in den besten Geschäften Waren vorlegen. Eines Tages geraten die beiden alten Tanten durch den Irrtum eines Computers auf die Mitgliedsliste einer Dienstleistungsgesellschaft. Sie glauben alles, was der Service-Club ihnen bietet, sei gratis. Getreu dem Motto: Kaufen Sie, ohne zu bezahlen . Mary-Anne und Helen-Luise buchen eine Weltreise, fahren durch zahlreiche Länder, kaufen Souvenirs – und alles bezahlt der Club. Die Damen brauchen nur ihre Mitgliedskarten vorzuzeigen. Doch als sie zurückkommen, werden die Carter-Schwestern gleich vor Gericht gestellt und wegen Betrugs angeklagt. Mit ihrer naiven Reaktion wollen sie erreichen, dass die Computerfirma schließlich alle Kosten übernimmt …

Mordstrand



Als Jugendliche in der Zisterne eines einstigen Pellwormer Mädcheninternats die Leiche einer Frau finden, ahnt Gesa Harms, alleinerziehende Mutter und einzige Polizistin der Insel, noch nicht, dass sie es in Wahrheit mit zwei Morden zu tun hat. Denn im Schlamm unter der Leiche wird kurz darauf ein weiteres Opfer entdeckt: Das Skelett eines weiblichen Teenagers, das dort bereits 40 Jahre zuvor entsorgt wurde. Zwei Tote im gleichen Versteck? Für Gesa steht fest, dass die Morde miteinander in Verbindung stehen und die Spur in die Vergangenheit weist.

Hidden Bodies – Ich werde dich finden

Nachdem seine Beziehung mit Beck ein ziemlich abruptes Ende nahm, ist der Buchhändler Joe Goldberg fest entschlossen, seine Vergangenheit endgültig hinter sich zu lassen. An die Kollateralschäden, die seine Suche nach der wahre Liebe in den letzten Jahren gefordert hat (oder die Orte, an denen ihre Überreste vergraben liegen), möchte er von jetzt an lieber nicht mehr denken. Eigentlich ist Los Angeles die letzte Stadt, in der Joe jemals hätte leben wollen, doch für einen Neuanfang scheint sie die perfekte Wahl. Es gelingt ihm problemlos, sich bei den „Möchtegerns“ in Hollywood einzufügen und deren kalifornischen Lebensstil anzunehmen. Doch während die Menschen in L.A. auf nichts anderes als sich selbst fixiert sind, kann Joe nicht aufhören, über seine Schulter zu blicken. Das, was in der Vergangenheit geschehen ist, schwebt über allem, was er tut, und jedem Schritt, den er geht. Denn manche Leichen bleiben nicht für immer vergraben …

The Neighbor – Das Grauen wartet nebenan

Mit „The Neighbor“, präsentiert uns Marcus Dunstan einen Thriller der Extraklasse, in dem es ein braver Bürger im US-Bundesstaat Mississippi nicht länger ertragen kann, dass sein Nachbar merkwürdige Dinge in seinem Keller zu treiben scheint. Angetrieben von der Neugier, nimmt er das Nebenhaus auf einer kleinen Erkundungstour genau unter die Lupe. Als er schließlich herausfindet, was für ein dunkles und blutiges Geheimnis im Untergeschoss des Nachbarhauses lauert, ist es für ihn schon längst zu spät!

The Demolisher

Skrupellose Anhänger eines kriminellen Kults haben seine Frau in den Rollstuhl geprügelt – und Bruce sieht rot. Tiefschwarz verborgen unter Helm und undurchdringlicher Schutzausrüstung durchstreift der unscheinbare Kabeltechniker fortan jede Nacht die heruntergekommenen Straßen seiner Stadt. Traumatisiert übt er Rache an denen, die er für schuldig hält, und gerät immer tiefer in einen dunklen Sog aus Wahnsinn und Besessenheit. Wartend auf eine Erlösung, die niemals kommt, kreuzen sich Bruces Wege mit denen von Marie, einer jungen Frau, die nur durch ein Missverständnis zum Ziel seines blutigen Kreuzzugs wird. In der fast menschenleeren Düsternis einer einzigen Großstadtnacht entspinnt sich ein atemloses Katz-und-Maus-Spiel auf Leben und Tod, das schon bald völlig außer Kontrolle gerät…

Das Ritual

Der verwitwete Polizeipsychologe Cal Jamison zieht mit seinem kleinen Sohn Chris nach New York, wo er bei der Aufklärung mehrerer Ritualmorde helfen soll. Die Ermittlungen erstrecken sich in die Kreise eines Santería-Kultes, der hinter den Morden vermutet wird. Der rationale Cal, der Voodoo und ähnliche Praktiken als Hokuspokus abtut, muss jedoch sehr bald erfahren, dass die von dem Kult ausgehende Gefahr größer ist als gedacht. Er selber gerät zudem zusehends in das Visier der Sekte – und auch sein Sohn und seine neue Lebensgefährtin Jessica sind nicht mehr sicher…