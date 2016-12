Mediennerd.de Adventskalender 2016: Tag 20

Wir kommen Weihnachten immer näher, heute machen wir mal ein kleines Film & Serien Special, ich hoffe euch gefallen die heutigen Preise hinter unserem 20. Türchen. Heute mit Preisen die uns von Pidax film, Splendid Film/WVG, Indeed Film, Touchstone und Meteor Film für diesen Adventskalender zur Verfügung gestellt wurden.

2x Hotel Adlon (Neue Edition)

Das Berliner Hotel Adlon ist ein weltweit bekanntes Luxushotel. Paul Rippert startet hier seine Karriere als Page zu einer Zeit, in der Kaiser Wilhelm II. noch regiert und 1907 die Nobelherberge eröffnet. Paul lernt an seinem Arbeitsplatz auch seine spätere Frau kennen und jede Menge Leute aus der gehobenen Gesellschaft , die sich in einer der Suiten einmieten. Unter all die großen historischen Persönlichkeiten mischen sich jedoch auch immer wieder Menschen dubioser Herkunft , die nichts Gutes im Schilde führen. So erlebt Paul auch, wie ein Attentat auf den russischen Zaren gerade noch verhindert werden kann. Weitere Episoden spielen im Ersten Weltkrieg, in der Zeit der NS-Herrschaft , zur Zeit der Olympischen Spiele 1936, und schließlich kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges …

Precious Cargo

Mit Gangsterboss Eddie (Bruce Willis) ist nicht zu spaßen: Das merkt die attraktive Diebin Karen (Claire Forlani) schnell, als sie ihm einen wichtigen Deal vermasselt. Als Entschädigung verlangt Eddie mehrere Millionen Dollar. Karen muss ihren Ex-Freund, Meisterdieb Jack (Mark-Paul Gosselaar), um Hilfe bitten: Er soll einen Transporter mit Diamanten überfallen und die Steinchen an Eddie abliefern. Nur mit Hilfe seines eingespielten Teams kann Jack solch einen gefährlichen Raub begehen. Doch nachdem die Truppe die wertvolle Fracht in ihren Besitz gebracht hat, will Eddie sich plötzlich nicht mehr an die getroffene Vereinbarung halten…

Jimmy Vestvood – Amerikan Hero

Möchtegern-Privatdetektiv Jimmy Vestvood (Maz Jobrani) gewinnt eine GreenCard und zieht mit seiner Mutter nach Amerika.Hier möchte er seinen Traum verwirklichen und als cooler Cop zu einem amerikanischen Helden werden, ganz so wie sein Idol aus Kindertagen: Steve McQueen in „Bullitt“! Ein korrupter Waffenhändler (John Heard) stellt ihn als verdeckten Ermittler ein und nutzt Jimmys Naivität schonungslos aus. Jimmy findet sich plötzlich inmitten einer Verschwörung zum Dritten Weltkrieg wieder und wird zu einem gesuchten Terroristen. Mit Hilfe seiner Cousine 7. Grades muss er den unmittelbar bevorstehenden Krieg verhindern und seine Unschuld beweisen, aber so, dass seine Mutter nichts davon mitbekommt.

The Hollow – Mord in Mississippi

In einem kleinen Städtchen in Mississippi ist ein Dreifachmord geschehen, unter den Opfern befindet sich auch die Tochter eines Kongressabgeordneten. Grund genug für das FBI, zwei Agenten zu entsenden, um den lokalen Behörden über die Schulter zu schauen und gegebenenfalls eigene Ermittlungen durchzuführen. Vor Ort stößt das Duo auf eine Mauer des Schweigens und Einheimische, die sich äußerst unkooperativ betragen. Doch das ist nicht das einzige Problem, das die beiden haben: Auch privat liegt einiges im Argen.

Castle – Die komplette achte und finale Staffel

Neue Türen öffnen sich für das wohl beliebteste Fernsehpaar, als Beckett endlich zum Captain befördert wird und Castle den Sprung vom Autor zum Professionellen Privatermittler schafft. Erleben Sie in der achten und finalen Staffel von Castle fesselnde Momente voller Leidenschaft, hochspannendem Nervenkitzel und elektrisierender Romantik. Ein mysteriöser Anruf zwingt Beckett zur Flucht und setzt eine Welle von dramatischen Ereignissen in Gang. Es wird sogar noch spannender – und ein bisschen verrückt -, als Castles Tochter Alexis ihrem Vater dabei hilft, seinen bisher schwersten Fall zu lösen.

Holidays – Surviving them is hell

Ein junges Mädchen wird von ihren Mitschülern drangsaliert und entlädt ihren Zorn in einer unfassbaren Verzweiflungstat. Die Schwangerschaft einer Lehrerin nimmt einen unerwarteten Verlauf. Die nächtliche Begegnung mit dem Osterhasen wird zu einem Albtraum ohnegleichen. In der Einsamkeit der kalifornischen Wüste treibt ein seltsamer Kult sein Unwesen. Die plötzlich auftauchende Botschaft ihres seit Jahren verstorben geglaubten Vaters führt einen rebellischen Teenager in die vergessenen Straßen ihrer Stadt – und zu einem unerwarteten Wiedersehen. Das diesjährige Halloween-Fest hält für den schmierigen Möchtegern-Pornoproduzenten Ian eine bittere Lektion in Sachen Schmerz bereit. Selbst Weihnachten verläuft anders als sonst, nachdem sich ein verzweifelter Vater auf unfeine Art das letzte Exemplar eines begehrten Hightech-Geschenks sichert. Und zum Jahresausklang trifft schließlich ein psychopathischer Killer auf ein vermeintlich wehrloses Opfer – mit blutigen Konsequenzen. Feiertage sind die Hölle! In acht Geschichten schildern neun der talentiertesten Vorreiter der neuen Welle des modernen Horrorkinos ihre schaurigen und makabren Visionen von all den festlichen Anlässen, die uns Jahr für Jahr am Herzen liegen. Ob Ostern, Weihnachten oder Valentinstag: Wenn Filmemacher wie Kevin Smith (CLERKS), Gary Shore (DRACULA UNTOLD) oder Nicholas McCarthy (THE PACT) aus allen Rohren auf die Zuschauer feuern, werden ihre bluttriefenden Häppchen selbst eingeschworenen Feiertagsromantikern das Fürchten lehren.