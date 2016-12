Mediennerd.de Adventskalender 2016: Tag 19

Wir kommen Weihnachten immer näher, ich hoffe euch gefallen die heutigen Preise hinter unserem 19. Türchen. Heute mit Preisen die uns von Splendid Film/WVG, Meteor Film, Bastei Lübbe, dem INK Verlag, Universum Film, Edel, edition a und und für diesen Adventskalender zur Verfügung gestellt wurden.

Das Jerico Projekt – Im Kopf des Killers

Ein CIA-Agent im Körper eines Killers. Ariel Vromen („The Iceman“) erschafft einen faszinierenden Genre-Hybriden: eine Mischung aus psychologischem Duell, kühner Science Fiction und klassischem Spionage-Thriller. Die Giganten Kevin Costner, Gary Oldman und Tommy Lee Jones stehen nach Oliver Stones „JFK“ erstmals wieder gemeinsam vor der Kamera. Furios, rasant, spektakulär, packend. Ein atemloses Katz-und-Maus-Spiel mit faszinierenden Sci-Fi-Elementen. bis in die Nebenrollen hochkarätig besetzt: Michael Pitt (7 PSYCHOS), Jordi Molla (RIDDICK), Gal Gadot (WONDER WOMAN), Antje Traue (MAN OF STEEL), Alice Eve (STAR TREK INTO DARKNESS)!

The Ones Below – Das Böse unter uns

Kate und Jack erwarten ihr erstes Kind. Als neue Nachbarn ins leerstehende Erdgeschoss ihres Londoner Townhouses ziehen, scheint zunächst alles gut. Schnell erfährt Kate, dass die frisch zugezogene Theresa ebenfalls schwanger ist und die beiden werdenden Mütter haben gleich ein Gesprächsthema. Während sich Kate jedoch sorglos auf ihr Baby freut und nicht viel Wirbel um ihren Zustand macht, dreht sich Theresas Leben um nichts anderes mehr. Denn Theresa ist einfach ein bisschen zu eifrig, der Garten zu gepflegt und all die netten Gesten etwas zu forciert. Als dann noch ihr Ehemann Jon auf den Plan tritt, von dem eine kaum verhohlene Aggresssion und Kontrollsucht ausgeht, beginnen die lieben Nachbarn in neuem Licht zu erscheinen – bevor schließlich ein gemeinsamer Pärchenabend endgültig zur Katastrophe gerät.

Das Geheimnis der Mittsommernacht: Norwegenroman

Norwegen, 1895. Im Bergbaustädtchen Røros begegnen sich zwei junge Frauen, deren Schicksal kaum unterschiedlicher sein könnte. Die Deutsche Clara ist ihrem Ehemann in dessen Heimatstadt gefolgt, wo sich dieser endlich mit seinen Eltern aussöhnen will. Doch die Ordals begegnen Clara und ihrem kleinen Sohn Paul mit unverhohlener Ablehnung. Als wenig später ein furchtbares Unglück geschieht, ist Clara plötzlich auf sich allein gestellt. Unerwartete Hilfe erfährt sie ausgerechnet durch Sofie, die Tochter des mächtigen Bergwerksbesitzers, dem die Ordals schon lange ein Dorn im Auge sind. Sofie empfindet ihr behütetes Dasein als goldenen Käfig und bewundert es, wie Clara ihr Leben meistert. Während Clara und Sofie zu Freundinnen werden, kommen sie einem Geheimnis auf die Spur, das ihre Familien seit Jahrzehnten überschattet –

Mein Himmel in deinen Händen

David Taggert hat nichts, wofür es sich im Leben zu kämpfen lohnt. Doch das ändert sich schlagartig, als er Millie Anderson kennenlernt, die sich als Tänzerin in seiner Bar bewirbt. Nichts an Millie ist gewöhnlich, und David ist vom ersten Augenblick an fasziniert von ihr. Auch Millie hat in ihrer Vergangenheit Dinge erlebt, an denen sie beinahe zerbrochen wäre. Und je näher sich die beiden kommen, desto mehr müssen sie sich fragen, ob es sich nicht vielleicht doch lohnt, stark zu sein – für sich selbst, aber auch füreinander …

3x Der Ring des Drachen – Die komplette Serie

Zerstörung herrscht im Reich des kaltherzigen Königs. Er trägt den Ring des Drachen, der ihm die Macht und magische Kräfte verleiht. Ziel des Krieges ist es, seinen Rivalen und dessen Sohn, den edlen Prinzen Victor, zu schlagen. Eines Tages findet der König im Wald ein Baby, welches er zu sich nimmt. Fortan wächst es bei seiner Familie auf. Das Mädchen namens Selvaggia besitzt magische Kräfte und ein böses Herz: Sie will der leiblichen Tochter Desideria die Thronfolge streitig machen. Desideria ist ein warmherziger Mensch und will gegen die Armut im Reich angehen. Sie verliebt sich in Victor, der inzwischen in einem Verlies ihres Vaters schmachtet. Sie pflegt ihn gesund und verhilft ihm zur Flucht. Wird die Macht der Liebe siegen?

4x Kommissar Beck – Staffel 5, Episode 5-8

„Kommissar Beck“ gehört zu den Klassikern des etablierten Genres der skandinavischen Krimis. Seine spezifische Qualität besteht darin, realistische und milieugenaue Fälle so zu schildern, dass der Zuschauer eine starke Identifizierung mit den Ermittlern verspürt, aber auch gleichermaßen Opfer und Täter nachvollziehen kann. Die besondere Herausforderung für die neue Staffel lag darin, diesen Erwartungen gerecht zu werden und das Format trotzdem für neue Erzählvarianten offenzuhalten. Weiterhin auf der Grundlage der Figuren der Romanautoren Maj Sjöwall und Per Wahlöö präsentieren sich hier vier eigenständige und wirklichkeitsnah erzählte Filmstoffe.

4x Liebes Leben

Es war Liebe, als sie heirateten, und fünfzig Jahre später war es auch Liebe. Dazwischen kam, vier Jahre vor ihrer goldenen Hochzeit, dieser Moment, in dem sie sich etwas eingestanden: dass ihr Liebesleben zu wenig Schwung hatte, weniger, als sie es sich gewünscht hatten.

5x Industry Manager: Future Technologies

Du hast schon immer davon geträumt, Dein eigenes Imperium auf-zubauen und richtig Geld zu scheffeln? Die Welt ist im Umbruch und eine zweite industrielle Revolution steht kurz bevor! Die Gesellschaft wandelt sich von einer Industrie- in eine Technologiegesellschaft und Du darfst den Anschluss nicht verpassen! INDUSTRY MANAGER: Future Technologies ist eine klassische Wirt-schafts-Simulation, bei der Du Dein eigenes Imperium aufbauen, neue, zukunftsfähige Produkte erforschen und Deine Konkurrenten auf dem Weg zu Ruhm und Erfolg aus dem Weg räumen kannst.