Mediennerd.de Adventskalender 2016: Tag 18

Wir kommen Weihnachten immer näher, jetzt haben wir schon den letzten Advent, ich hoffe euch gefallen die heutigen Preise hinter unserem 18. Türchen. Heute mit Preisen die uns von 505 Games, Pandastorm Pictures, Headup Games, EuroVideo und dem Plassen Verlag und für diesen Adventskalender zur Verfügung gestellt wurden.

20x Rocket League für die PS4

Das schnellste Spiel auf vier Rädern … Lass die Motoren in der Arena von Rocket League aufheulen. Hochkarätiger Teamsport! Schwing dich hinters Steuer eines hochfliegenden, knallhart schießenden, raketenbetriebenen Autos, fahre in die Arena von Rocket League ein und erlebe den neuesten, rasantesten und adrenalinlastigsten Sport auf PlayStation 4. Wähle aus einem großen Fuhrpark an Fahrzeugen, die du in diesem Teamsport à la „Fußball trifft auf Zerstörung“ fahren und anpassen kannst, und meistere die nötigen Fähigkeiten, um Tore zu schießen. Schnelle hoch in die Luft und führe akrobatische Schüsse und halsbrecherische Abwehraktionen durch, oder setze auf eine aggressive Taktik, um die gegnerischen Spieler mit Überschallgeschwindigkeit auszuschalten. Champions aus der ganzen Welt! Bis zu 8 Spieler online. Werde Mitglied bei PlayStation Plus und tritt im Wettkampf um die Vorherrschaft in der Rocket League-Arena gegen die besten Spieler der Welt an.

Killjoys – Space Bounty Hunters – Staffel 2

Von den Produzenten von Orphan Black und der Schöpferin von Lost Girl kommt Killjoys – Space Bounty Hunters. Das actiongeladene Weltraumabenteuer folgt einem Trio hartgesottener Kopfgeldjäger durch das Planetensystem Quad, das am Rande einer Revolution steht. Sie haben geschworen in interplanetarischen Konflikten unparteiisch zu bleiben und halten sich als treue Crew stets den Rücken frei.

Superhot (Collector’s Edition) für den PC



Größeres Bild Superhot (Collector’s Edition) (Computerspiel) Hersteller: NBG EDV Handels & Verlags GmbH

ESRB-Bewertung:

Plattform: Windows 7

Genre: Neu ab: EUR 12,99 Auf Lager gebraucht ab: EUR 11,68 Auf Lager

Time moves when you move! Superhot ist der erste First-Person-Shooter, in dem die Zeit nur dann weiterläuft, wenn auch der Spieler sich bewegt. Mit seinem faszinierenden Gameplay und den einzigartigen, stilisierten Grafiken bringt Superhot frischen Wind in das First-Person-Genre und lässt Taktik, Gameplay und Ästhetik zu einer beeindruckenden FPS-Choreographie verschmelzen. Beobachte die Kugeln, wie sie sich langsam aber tödlich auf dich zubewegen, während du sorgfältig deine nächsten Schritte planst und deine Waffe zückst. Collector’s Edition inklusive „Superhot“ Sticker & Postkarten.

3x Free State of Jones auf Blu-ray

Nach einer wahren Begebenheit – 1862, der einfache Farmer Newton Knight (Matthew McConaughey) kämpft im Amerikanischen Bürgerkrieg als Sanitätssoldat an der Front für die Südstaaten gegen die Union. Doch mit den Werten der Konföderierten, Sezession und Sklavenhaltung, will er sich nicht identifizieren. Für ihn sollte jeder Mensch gleich behandelt werden. Er wendet er sich ab, desertiert und ruft eine Rebellion ins Leben. Zusammen mit entflohenen Sklaven und Deserteuren gründet er den „Free State of Jones“, in dem alle gleichberechtigt leben und zusammen gegen die Südstaaten kämpfen. Die Liebe zur Sklavin Rachel (Gugu Mbatha-Raw) ist dabei eine zusätzliche Motivation. Einer seiner stärksten Mitstreiter ist der entflohene Sklave Moses Washington (Mahershala Ali), dessen Frau und Sohn in Texas in Sklaverei leben.

3x Vorsicht, Arzt!

Ein Arzt, der trotz zitteriger Hände Patienten an den Augen operiert und Kunstfehler am laufenden Band fabriziert. Ein Krebsmediziner, der dafür sorgt, dass todkranken Patienten ein Medikament vorenthalten wird, das ihnen helfen könnte. Ein Gynäkologe, der Kaiserschnitte macht, damit er mehr verdient und pünktlich ins Wochenende kommt. Und damit nicht genug: Einige Ärzte betrügen ihre eigenen Patienten um Geld; andere operieren sie aus Geldgier und bringen damit ihr Leben in Gefahr. Die staatlichen Aufsichtsbehörden, die Patienten eigentlich schützen sollten, sind oft untätig. Was läuft gerade schief im deutschen Gesundheitssystem? Investigativjournalistin Anette Dowideit, die bereits in »Endstation Altenheim« Missstände in der Altenpflege aufdeckte, dringt nun tief in die Niederungen der »ärztlichen Selbstverwaltung« vor und fragt: Was ist aus dem ärztlichen Berufseid geworden?