Mediennerd.de Adventskalender 2016: Tag 17

Wir kommen Weihnachten immer näher, ich hoffe euch gefallen die heutigen Preise hinter unserem 17. Türchen. Heute mit Preisen die uns von Rapid Eye Movies, Headup Games und Pidax film und für diesen Adventskalender zur Verfügung gestellt wurden.

2x Shah Rukh Khan: Fan auf DVD

Der King of Bollywood in der Rolle seines Lebens: Modernste Computer- und Make-Up-Effekte lassen Shah Rukh Khan in einer spektakulären Doppelrolle glänzen – eine furiose Hommage an die größten Erfolge des Megastars und ein Muss für alle SRK-Fans! Aryan (Shah Rukh Khan) ist Indiens größter Star – gefeiert von den Massen. Der zwanzigjährige Gaurav (Shah Rukh Khan) ist sein größter Fan und ein talentierter Imitator des Leinwandhelden. Er wünscht sich nichts sehnlicher als ein Treffen mit seinem Idol. An Aryans Geburtstag steht er mit Tausenden Schaulustigen vor dessen Anwesen in der Hoffnung, den großen Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Doch die Dinge laufen anders als geplant. Der Superstar würdigt ihn keines Blickes. Von dem Erlebnis völlig verstört, wandelt sich Gauravs Leidenschaft in Hass. Mit eiskalten Kalkül und den langjährigen Erfahrungen als Imitator bringt er Aryans Existenz an den Rand des Abgrunds.

Thea: The Awakening



Thea: The Awakening ist ein rundenbasiertes Strategiespiel, inspiriert von der slawischen Mythologie. Es spielt in einer zufallsgenerierten dunklen Fantasy-Welt mit einer nicht-linearen Geschichte und einem einzigartigen Kampfsystem. In der gigantischen Welt, in der jede Session ein neues Abenteuer ist, erwarten dich zufallsgenerierte Kämpfe gegen über 100 tödliche Gegnertypen. Jedes Wesen, selbst eine Horde von Spinnen, hat dabei seine eigenen Fähigkeiten und Statuswerte. Bestimme dein Vorgehen selbst: Bleib in deinem Dorf und verstärke deine Abwehr, oder begib dich auf gefährliche Expeditionen, um deine Fähigkeiten wie Ressourcen sammeln, Heilung, schwarze Magie und mehr zu verbessern. Löse Konflikte auf deine Weise: neben Ermordung, Diplomatie und Jagd stehen dir verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, je nach Fähigkeit deiner Truppe. Kampf ist nicht die einzige Lösung! Das Spiel kombiniert rundenbasiertes, strategisches Gameplay mit der Spannung und Tücke eines Rogue-like, eine packende Geschichte, die es durch eine Serie von Events zu entdecken gilt und ein einzigartiges Kampfsystem, basierend auf komplexen Card Battle-Spielen.

Die Schneekönigin auf DVD

Gerda und Kai leben bei der Großmutter, die Kai als Pflegekind aufgenommen und mit ihrer Enkeltochter Gerda großgezogen hat. Die Schneekönigin, die sich einsam fühlt, möchte Kai als Sohn annehmen. Als Kai sich weigert, mit ihr zu gehen, küsst sie ihn, und sein Herz erstarrt zu Eis, wie das Herz jedes Menschen beim Kuss der Schneekönigin. Bald darauf wird Kai entführt. Die Großmutter und Gerda warten einen Winter lang auf seine Rückkehr, als er aber im Frühling noch immer nicht zurückgekehrt ist, macht sich Gerda auf den Weg, Kai zu suchen. Von einem Raben und einer Krähe erfährt sie, dass Kai in einem Königsschloß sein soll. Doch in dem Schloß findet sie Kai nicht, dafür geben der Prinz und die Prinzessin ihr eine goldene Kutsche, damit sie zum Eispalast der Schneekönigin fahren kann. Unterwegs wird Gerda von Räubern überfallen, die der Kommerzienrat, ein Vasall der Schneekönigin, angestift et hat. Aber wird sie Kai jemals wiedersehen? Der Film Die Schneeköngin von Jewgenij Schwarz nach Motiven von Hans Christi an Andersen war 1964 im Weihnachtsprogramm der ARD ein großer Publikumserfolg. Unter der Regie von Wolfgang Spier spielten so bekannte Stars wie Tilla Durieux, Hansi Jochmann, Ilja Richter, Rolf Bogus, Christine Buchegger und Erich Fiedler die Hauptrollen. Als Märchenerzähler fungierte der beliebte Schauspieler Hans Putz