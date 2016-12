Mediennerd.de Adventskalender 2016: Tag 16

Wir kommen Weihnachten immer näher, ich hoffe euch gefallen die heutigen Preise hinter unserem 16. Türchen. Heute mit Preisen die uns von SchröderMedia, Koch Media, Headup Games und Bastei Lübbe und für diesen Adventskalender zur Verfügung gestellt wurden.

Weihnachten mit den treuesten Freunden auf DVD

Kleine Helden, Große Wildnis: Die Geschwister Hannah (Erin Pitt), Zach Wade (CJ Adams), und ihr treuer Husky Chinook sind mit dem Flugzeug unterwegs, um ihren Vater (Ted Whittall) an seinem weit abseits gelegenen Arbeitsplatz zu besuchen. Einer Arbeit, der er schon seít langem mehr Aufmerksamkeit widmet, als seiner Ehe mit Susan (Natasha Henstridge) und seinen Kindern. Die Kinder sind fest entschlossen, dies zu ändern. Doch es kommt anders: Ein Motorschaden an ihren kleinen Flugboot zwingt sie zu einer Bruchlandung mitten in den Wäldern der kanadischen Wildnis, bei der sich der Pilot schwer verletzt und die den Funkkontakt zur Zivilisation unmöglich macht. Für die Kinder steht fest, es liegt an ihnen und ihrem Hund, sich und den Piloten zu retten. Sie machen sich auf in die Wildnis, in der Hoffnung Hilfe zu finden…

Golden Winter: Oliver (Andrew Beckham), ein von seinen berufstätigen Eltern vernachlässigter Junge, freundet sich mit einem Rudel heimatloser Golden Retriever Welpen an, die auf der Suche nach Ihrer Mutter sind. Auf ihrer abenteuerlichen Reise können sie zusammen sogar einen Bankraub vereiteln. Nun liegt es an Oliver seine Eltern davon zu überzeugen, die Hunde zu adoptieren. Schließlich steht ja auch Weihnachten kurz vor der Tür…

Drei mutige Hundefreunde: Die wunderbare Geschichte vier tierischer Freunde: Jericho, einem mutigen Straßenhund, der aus Menschenhand nie etwas Gutes erfahren hat; Ulysses, einer weisen tibetanischen Dogge; Petra, einer fürsorglichen Igel-Dame und Miguel, einem etwas streitlustigen und schelmischen Chamäleon. Diese vier und ein kleiner, gerissener Welpe namens Dim Sum, treffen auf den Straßen von Jerusalem auf den Zimmermann Jesus, der ihnen auf seine ganz besondere Art beibringt, ihren Peinigern zu vergeben und die Hoffnung zu bewahren.

Jeder gegen Jeden auf Blu-ray

Ein Dutzend Geiseln, sechs schwer bewaffnete Gangster und ein Ziel: die am besten geschützten Schließfächer einer Bank in Valencia leerzuräumen und durch einen eigens gegrabenen Tunnel in die Freiheit zu entkommen. Uruguayo und Gallego wollen nicht weniger, als das eine große Ding zu drehen, nach dem sich alle zur Ruhe setzen können. Der unablässige Regen und eine Überschwemmung machen den zunehmend gegeneinander aufgebrachten Männern allerdings einen Strich durch die Rechnung. Ganz zu schweigen, von den Sondereinsatzkommandos, die vor der Bank Stellung bezogen, die aber auch keine Ahnung von dem haben, was sich in den Schließfächern befindet. Das nämlich hat mehr Sprengkraft als die Dynamitwesten, die die Gangster den Geiseln angelegt haben und die bei der kleinsten Berührung einen ganzen Wohnblock in Schutt und Asche legen können …

Aragami



In der Rolle eines untoten Assassinen machst du dir wortwörtlich die Macht der Dunkelheit zunutze und kämpfst dich schleichend durch die schwer bewachte Zitadelle von Kyuryu. Nachdem du von Yamiko, einer jungen Adeligen in arger Bedrängnis, von den Toten erweckt wurdest, musst du deine übernatürlichen Fähigkeiten einsetzen, um dir einen Weg durch die Dunkelheit zu bahnen und sie in Sicherheit zu bringen. Reist gemeinsam durch die uralte, heilige Stadt und bringt Erinnerungen an eine vergessene Vergangenheit zum Vorschein, die Hinweise auf die merkwürdige Verbindung zwischen dir und deiner mysteriösen Beschwörerin gibt. Überlebe durch Heimlichkeit, Gerissenheit und Geduld. Befehlige die Dunkelheit mit Techniken wie dem Shadow Leap (Schattensprung) oder der Shadow Vanish (Schattenauflösung) und nutze sie, um ungesehen durch die Nacht zu wandern und deine Feinde im Stillen zu erledigen. Du wirst alle deine übernatürlichen Kräfte brauchen, um die undurchdringliche Stadt Kyuryu zu überwinden und deinen Schützling in Sicherheit zu bringen.

3x Großmacht Iran: Der Gottesstaat wird Global Player

Der Schlüssel für den Frieden in Europa liegt in Teheran: Ohne Iran ist weder der IS zu stoppen, die Flüchtlingswelle aufzuhalten noch der endlose Nahostkonflikt zu lösen. Schon heute ist das Land der wichtigste Gegner des IS, und Millionen afghanischer Flüchtlinge leben in Ostiran. Nach dem Atomabkommen von 2015 und dem Ende der Sanktionspolitik wird Iran politisch und wirtschaftlich noch mal dramatisch an Gewicht gewinnen, das Land kann wieder zur wichtigsten Regionalmacht im Vorderen Orient werden, wie es das schon vor der Revolution von 1979 war. Wie dieser Staat und seine Gesellschaft funktionieren, warum wir den Iran bei der Stabilisierung des Nahen Osten dringend brauchen und welche Chancen in den neu erwachenden Wirtschaftsbeziehungen stecken, das beschreibt der Direktor des GIGA Instituts für Nahost-Studien Henner Fürtig fundiert und erhellend in diesem wichtigen Buch.