Mediennerd.de Adventskalender 2016: Tag 15

Wir kommen Weihnachten immer näher, ich hoffe euch gefallen die heutigen Preise hinter unserem 15. Türchen. Heute mit Preisen die uns von Milk & Sugar, Pidax film, WVG und Headup Games für diesen Adventskalender zur Verfügung gestellt wurden.

3x Winter Sessions 2017

Seit vielen Jahren veröffentlicht das Deutsche DJ und Produzenten-Duo Milk & Sugar seine beliebte „Summer Sessions“ Compilation-Reihe. Nachdem auch eine weitere Jahreszeit – nämlich der Winter – einen noch viel größeren Teil des Jahres in Deutschland für sich beansprucht, wurde die Idee geboren, auch eine Winter-Edition der „Sessions“-Serie ins Leben zu rufen. Diese Idee geht dieses Jahr in die nächste Runde. Das Ergebnis ist „Winter Sessions 2017“ – ein Sampler, der sich besonders durch die zwei Milk & Sugar DJ Mixes „Love Nation“ und „House Nation“ hervorhebt und durch eine erstklassige Titelauswahl aus den Genres Deep House, Electronica und House hervorsticht. Im perfekten „Flow“ verweben Milk & Sugar darauf Produktionen von namhaften Künstlern der Szene wie Purple Disco Machine, Maya Jane Coles oder Lexer zu einem stimmigen Soundteppich, um die kalten Wintermonate zu versüßen.

2x Ein Zug für 2 Halunken auf Blu-ray

Hobos , so nennt man die Wanderarbeiter, die verbotenerweise auf Güterzügen durch den Westen der USA reisen. Shack (Ernest Borgnine) ist aber die Sorte Lokführer, unbarmherzig, unmenschlich und sadistisch, die niemandem gestattet, ungewollt auf seinen Zug aufzusteigen. Er weiß wie man mit Hammer, Stahlstange oder einer Kette entsprechende Versuche geschickt unterbinden kann. Ein Hobo, den alle nur Ass Nr. 1 (Lee Marvin) nennen, ist der König seiner Kollegen. Er will als erster auf Shacks Zug den ganzen Weg bis nach Portland im Norden mitfahren. Das würde Ass Nr. 1 zum Imperator des Nordpols krönen. Die Nachricht verbreitet sich rasend und überall werden Wetten abgeschlossen. Als Shack früh den unliebsamen Mitreisenden auf seinem Zug entdeckt, entspannt sich ein mörderisches Duell um Leben und Tod auf dem fahrenden Zug …

Scream Week auf DVD & Blu-ray

Babes, Bikinis, Sommer, Sonne, Sex und ein ordentliches Blutbad: Das Film-Debut SCREAMWEEK des niederländischen TV-Regisseurs Martijn Heijnes ist eine sexy Hommage an Horror-Klassiker wie SCREAM oder I KNOW WHAT YOU DID LAST SUMMER, gepaart mit einer Prise Humor. Mit Party-Hits wie ANOTHER YOU von Armin van Buuren oder POLICEMEN von Eva Simons und anderen Chart-Knallern kann der Sommer kommen und das Abschlachten beginnen. Nach einem ausschweifenden Drogenexzess geraten die Dinge etwas außer Kontrolle, als ein Killer sechs Freunden zeigt, was man sonst noch mit Stichsägen und Nagelpistolen anstellen kann …

Meridian Squad 22



Größeres Bild Meridian Squad 22 (Computerspiel) Hersteller: NBG EDV Handels & Verlags GmbH

ESRB-Bewertung:

Plattform: Windows XP, Windows Vista, Windows 7

Genre: Actionspiele Neu ab: EUR 12,96 Auf Lager gebraucht ab: EUR 11,65 Auf Lager

Die Menschheit ist in großer Gefahr. Der erste Versuch zur Besiedelung eines fremden Planeten schlug fehl und der Kontakt zur Crew ist abgebrochen. Die Führungskräfte der Vereinigung United Earth entscheiden daraufhin ein hochtrainiertes Erkundungsteam zum Planeten Meridian zu entsenden, um die verschollenen Siedler zu finden. Meridian: Squad 22 ist ein Science-Fiction-Echtzeitstrategiespiel für Einzelspieler, mit Fokus auf das Errichten großer Militärbasen und den Einsatz hochentwickelter Kampfstrategien. Jede Entscheidung, ob taktisch oder während eines der Gespräche, wirkt sich auf den Verlauf der Geschichte aus. Gehst du in die Offensive oder wählst du einen vorsichtigen, defensiven Weg? Hat das Überleben der Crew höchste Priorität oder opferst du sie, um die taktische Oberhand zu gewinnen? Die Entscheidung liegt allein bei dir. Ede Tarsoly, der alleinige Entwickler hinter Elder Games, hat sich mit dem preisgekrönten Sound Design Studio Hexany Audio zusammengeschlossen, um mit Meridian: Squad 22 ein beispielloses audiovisuelles Erlebnis abzuliefern.