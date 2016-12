Mediennerd 2.0 ab Januar 2017 *neu

Liebe Leser, Partner und Freunde. Heute seid ihr wie gewohnt auf diese Webseite gegangen um spannendes zu lesen und findet alles komplett verändert vor. Den meisten von euch wird das zweifellos gefallen und ganz sicher klickt ihr euch schon durch die Seite durch. Dennoch möchte ich die Chance nutzen euch kurz zu erklären warum sich hier alles verändert.

Aber zunächst einmal wünsche ich euch allen einen guten Rutsch und viel Gesundheit für das neue Jahr 2017.

Schon vor vielen Wochen reifte in mit die Idee Mediennerd.de zu verändern. Es war auf der alten Seite so, übrigens findet ihr noch alles in diesem Archiv, dass es mit steigender Zahl an Beiträgen immer schwerer war etwas Spezielles zu finden. Das ist dann schade, weil die allermeisten Produkte die ich vorstelle sich auch wirklich lohnen. Wenn da was in der Versenkung verschwindet finde ich das schade. So habe ich mich entschlossen einen komplett neuen Unterbau zu entwerfen, dazu ein Style der bedienerfreundlicher ist als der zuvor. Mir ist einfach wichtig, dass ihr Leser zu jeder Zeit einen einfachen Zugriff auf das habt, was euch interessiert, so gibt es nun einige Veränderungen, die nicht nur mir gefallen.

Für Leser gibt es folgende Neuerungen:

Alle Kategorien übersichtlicher präsentiert

Einfaches Auswählen von Unterkategorien schon auf der Hauptseite

Verbesserte Suchfunktion

Schönere Optik, die einen nicht gleich erschlägt

Mediennerd berichtet nun auch regelmäßig von Veranstaltungen

Interessante Beiträge nun auch schon im Header gelistet

Weniger, dafür personalisierte Werbung

Ein Archiv mit über 5.000 Beiträgen extra, hier !

! Jetzt auch wieder TV-Tipps, für die man gerne GEZ zahlt

Rezensionen jetzt noch detaillierter

und viele Kleinigkeiten

Für Partner zusätzlich:

Attraktive Werbemöglichkeiten

Unterseiten, ganz nach Ihrem Verlag/Produkt/Unternehmen designt

Ihr seht, die letzten Wochen wurde hier im Hintergrund viel für euch gearbeitet. Ich freue mich schon sehr auf 2017 und diese neue Mediennerd Seite mit Leben zu füllen, für euch. Daher kann ich es nur noch einmal wiederholen. Ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr und Gesundheit. Ich selbst werde heute am 31.12 feiern und es ordentlich und dekadent mit Champagner krachen lassen. Ab dem 2.1.2017 geht es hier wie gewohnt weiter. Bis dahin meine besten Grüße, Euer Mediennerd.