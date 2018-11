Meat Academy – Alles über gutes Fleisch ist ein Buch aus dem Edition Michael Fischer / EMF Verlag vom 30. Oktober 2018.

Meat Academy – Alles über gutes Fleisch: Ein hochwertiges Grundnahrungsmittel wird hier in den Vordergrund gestellt – Fleisch! Es liefert viel wertvolles Eiweiß, Vitamine und große Mengen Eisen. Ein besonderes Lebensmittel, das bei immer mehr Menschen oft ganz bewusst auf dem Teller landet. Artgerechte Haltung und hochwertige Qualität stehen hier besonders im Fokus. Stephan Otto, der erste diplomierte Fleischsommelier Deutschlands, erklärt alles Wissenswerte über Ware, Einkauf, Fleischzuschnitte, Vor- und Zubereitung und Lagerung. Der Mitgründer des Fleisch-Onlinehandels “Otto Gourmet” präsentiert über 100 raffinierte Rezepte für die Zubereitung des perfekten Steaks und Bratens, für den sommerlichen Grillabend und das weihnachtliche Festmenü. Dazu gibt es Tipps für die passenden Beilagen sowie eine ausführliche Aromenkunde. Lernen vom Fleischsommelier – das Standardwerk über bewussten Genuss!

Hast du auch ein Problem damit einen Braten richtig hinzubekommen? Oder ein Steak so zu braten, dass es genau so wird wie Du es magst? Dann sind wir schon zu zweit, ich habe da auch immer einige Probleme bei der Zubereitung mancher Fleischgerichte. Das hat sich aber mit diesem Buch erledigt. Hier erfährst du wirklich alles über Fleisch. Von Temperaturen die das Fleisch haben muss in verschiedenen Lagen bis hin zu Gerichten und Rezepten. Das Buch ist im Grunde die Komplettlösung vom zubereiten von Fleisch. So viel wissenswertes, einfach der Wahnsinn. So vieles was man nicht weiß und ich garantiere euch, euer Streak wird das nächste Mal perfekt gelingen. Da braucht ihr nicht mehr ins Restaurant zu gehen. In diesem Sinne, guten Hunger.

10 von 10 leckeren Steaks