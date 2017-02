Matthew Weiner. Mad Men: Die Serie Mad Men war das Fernsehereignis der letzten Jahre und hat ihrem gebrochenen, aber smarten Helden Don Draper Millionen von Fans weltweit eingebracht. Diese zweibändige Hommage an Draper und seine Welt enthält neben einer Vielzahl bisher unveröffentlichter Dokumente Auszüge aus den Drehbüchern, Anekdoten und Fotos von den Dreharbeiten, Notizen aus dem „Writers’ Room“ und Interviews mit Serienerfinder M. Weiner und dem Superstar-Ensemble vor und hinter der Kamera, darunter Schauspieler und Regisseur Jon Hamm, die Kostümbildnerin Janie Bryant sowie der Ausführende Produzent und Regisseur Scott Hornbacher.

Ich habe erst vor einiger Zeit angefangen Mad Men zu schauen, auf maxdome gibt es alle Staffeln zu sehen. Ich bin richtig begeistert von der Serie, die schon einfach kultig anfängt. In der ersten Folge macht man sich darüber Gedanken wie man Zigaretten vermarktet, man könne ja Totenköpfe draufdrucken. Wie lustig, wer sich im Supermarkt die Bilder der Packungen ansieht merkt sofort: Das schreckt niemanden ab. Aber das nur mal am Rande, die Serie ist wirklich gut gemacht und spannend. Teilweise lustig und immer sehr unterhaltsam. Das Buch ist dann die Bibel für alle Mad Men Fans. Wie man es aus dem TASCHEN Verlag kennt, ist das Thema erst durch, wenn TASCHEN ein Buch drüber macht und das passt so wunderbar zu der Serie, die ja auch abgeschlossen ist. Es enthält so viele cooler Bilder von den Dreharbeiten, Insider, Notizen, man kommt einfach seiner Serie noch ein Stück näher, man ist noch ein Stück mehr drinnen als nur beim Schauen. Wenn Du also großer Mad Men Fan bist, dann ist dieses Buch ein absolutes MUSS.