Mass Effect Andromeda: Feuertaufe ist ein Buch und die offizielle Vorgeschichte zu Mass Effect Andromeda aus dem Panini von 2017.

Mass Effect Andromeda: Feuertaufe: Geschrieben von Hugo Award-Gewinnerin N. K. Jemisin und Mac Walters, dem Creative Director von Mass Effect.

Leutnant Cora Harper schloss sich der Systemallianz an, um ihre biotischen Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Sie wurde dem Asari-Kommando ‚Taleins Töchter‘ zugeteilt, wo sie ihren Talenten den nötigen Feinschliff verlieh und zur tödlichen Jägerin wurde. Bei ihrer Rückkehr zur Erde muss Cora Harper feststellen, dass sie nunmehr eine Fremde unter Fremden geworden ist und schließt sich daher der Andromeda-Initiative an – einer 600-jährigen Reise in eine ungewisse Zukunft, ohne Aussicht auf Rückkehr. Als überlebenswichtige Technologie verschwindet, wird Cora darauf angesetzt, sie wiederzubeschaffen, um zu verhindern, dass die Andromeda- Mission scheitert, bevor sie überhaupt begonnen hat. Ein tödlicher Wettlauf gegen die Zeit beginnt …

Ich bin ein großer Fan von Mass Effect und habe erst diese Tage wieder gespielt. Allerdings bin ich bei Mass Effect Andromeda noch nicht angekommen, ich habe den dritten Teil der Mass Effect Serie immer vor mich hergeschoben und kann nicht einmal genau sagen warum. Den ersten Teil habe ich glaube ich jetzt 4 oder 5 Mal gespielt, den zweiten Teil auch schon zwei Mal, aber der dritte war bisher noch nicht dran, wird aber diese Tage gespielt und dann wollte ich noch in diesem Jahr mit Andromeda beginnen. Was kann da besser passen als nochmal die Vorgeschichte dazu zu lesen um einfach nochmal ein Stück weit besser ins Spiel zu kommen dachte ich mir diese Tage und kann das jedem empfehlen, der ebenfalls mit dem Spiel anfangen will, so kann man es, denke ich, noch ein Stück weit mehr genießen. Schaut also einfach selbst mal rein.

7,5 von 10 Sternenschmieden