Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. – Die komplette dritte Staffel ist eine Serie von Touchstone aus dem Jahr 2018.

Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. – Die komplette dritte Staffel: Auf der Suche nach neuen Inhumans finden sich Phil Coulson und sein Team auf einmal der Advanced Threat Containment Unit /ATCU) gegenüber, einer weiteren Organisation auf der Suche nach Menschen mit übernatürlichen Kräften. Doch in Wirklichkeit dient das Programm als Deckmantel für die düsteren Machenschaften des Hydra-Anführers Gideon Malick, der sich mit dem verräterischen Ex-S.H.I.E.L.D. Agent Grant Ward verbündet. Das daraus resultierende Blutbad treibt Coulson zu einem Rachefeldzug, der apokalyptische Konsequenzen in Form der furchteinflößenden außerirdischen Lebensform Hive hat. Um diese Bedrohung zu bekämpfen, stellt Agent Daisy Johnson eine kleine Gruppe aus Inhumans, die „Secret Warriors“, zusammen. Dabei weiß sie noch nicht, dass sie schon bald auf einen ebenbürtigen Gegner stoßen wird, der sie dazu zwingt, ein schweres Opfer zu bringen. Zusammen mit ihrem Trupp setzt sie alles daran, ein von Hydra lang ersehntes Ereignis zu verhindern – die Rückkehr eines übermächtigen Inhumans aus dessen Exil.

Erst mit dem Erscheinen der dritten Staffel hat mich die Serie erreicht. Mir wurde sie diese Tage empfohlen, ich sollte mal reinschauen sie wäre wirklich gut. Vorher hatte ich davon noch nichts gehört, wenn ich ehrlich bin. Also habe ich angefangen die Folgen zu schauen und bin dabei richtig hängen geblieben. Selten sah ich so etwas spannendes, jede Folge für sich, ich kennt das, man liegt Abends im Bett, denkt sich eine Folge schaue ich mal und dann schaut man bis spät in die Nacht hinein. So erging es mir die letzten Tage. Wer von euch die Serie also noch nicht kennt, dem kann ich empfehlen hier unbedingt mal reinzuschauen, mega spannend und richtig gute Effekte. Wer sie bereits kennt, der wird sich sicher freuen hier zu erfahren, dass bereits die dritte Staffel auf DVD erschienen ist, schlagt unbedingt zu, sie ist ein weiteres Highlight.

9,0 von 10 Agenten