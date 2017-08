Marvellas ganze Freude ist ein Kinderbuch aus dem HOFFMANN UND CAMPE VERLAG von 2017.

Marvellas ganze Freude: Mir war Siegfried Lenz ein Begriff, allerdings nicht in der Kinderliteratur, ich kannte ihn als Autor von Nachkriegsliteratur, daher war ich verwundert, dass ein Kinderbuch von ihm erscheint und war gespannt was mich darin wohl erwartet.

Die Geschichte selbst ist okay, es geht um eine Kuh, die jeden Morgen und jeden Abend den Zug begrüßt bzw. verabschiedet der vorbei fährt und tutet. Als dieser nicht kommt macht sich die Kuh auf die Suche. Es fehlt zwar für mich dabei jeder Sinn, aber für kleinste Kinder ist das sicher eine ganz nette Geschichte. Ich hätte nur von dem Autor etwas mehr erwartet, wenn ich ehrlich bin. Aber Geschmäcker gehen ja auseinander, am besten ihr schaut selbst einfach mal rein in dies Buch. Die Illustrationen waren übrigens sehr einfach gehalten ohne viele Details, man könnt fast sagen das hätte auch ein talentiertes Schuldkind hinbekommen, aber urteilt selbst auch einfach mal.

5,0 von 10 fast entgleisten Zügen