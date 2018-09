Marseille MM-City Reiseführer Michael Müller Verlag ist ein Buch aus dem Verlag Müller, Michael vom 26. Juni 2018.

Letzte Aktualisierung am 4.09.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Marseille MM-City Reiseführer Michael Müller Verlag: Marseille mit seinem Vieux Port ist nicht nur die älteste und größte Stadt an der französischen Mittelmeerküste, sondern auch die schillerndste und lebendigste. Seit ihrer Wahl zur europäischen Kulturhauptstadt des Jahres 2013 hat die Millionenmetropole weiter an Attraktivität und Glanz gewonnen. Unser Frankreich-Spezialist Ralf Nestmeyer (u. a. Provence & Côte d’Azur, Paris, Normandie) führt Sie auf ausführlichen Stadtrundgängen durch die südfranzösische Hafenstadt, die als Südfrankreichs Tor zur Welt gilt. Dass es in diesem Reiseführer auch um viele versteckte Tipps und Orte geht, weiß, wer die Ausrichtung der Michael-Müller-Bücher kennt.

Ich sag es ja immer wieder, ich reise unendlich gerne und bin immer wieder auf der Suche nach neuen Zielen, denn ich möchte wenn ich irgendwann mal alt bin sagen, dass ich was von der Welt gesehen habe. Zuletzt war ich in Deutschland unterwegs, in Köln, davor in Holland, Amsterdam. Nun bin ich wieder dabei neue Ziele für eine spätere Reise herauszusuchen und da sind die Reiseführer aus dem Michael Müller Verlag immer grandios, denn hier erfährt man nicht nur viel über die Orte um die es da geht, man erfährt auch viele kleine Geheimtipps und kann einen möglichen Urlaub auch schon vorher genau planen, was ich bevorzuge, ich fahre ungerne irgendwo hin und schaue dann erst was man dort vor Ort machen kann, das ist mir zu stressig.

Auch dieser Reiseführer war wieder mehr als genial, ich bin schon lange gespannt auf Marseille, gerade Städtereisen interessieren mich sehr und Marseille ist wohl immer eine Reise wert, zumindest ist das mein Eindruck nach dem lesen von diesem Reiseführer. Ich habe mir sogar schon Verbindungen rausgesucht. Da gibt es tolle Nachtbusse, die fahren zwar 14 Stunden, aber man kann Abends losfahren und ist am nächsten Morgen da, das wird mal ne Wochenendtour und zwar gar nicht so weit in der Zukunft, mit dem Reiseführer kann man das Wochenende schon sehr gut planen, wobei das wahrscheinlich gar nicht ausreicht um wirklich alles zu sehen, aber Lust habe ich da nun richtig drauf, schaut einfach selbst mal rein.

9,0 von 10 wunderschönen Städten