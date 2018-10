Marrakesch – Das Marokko-Kochbuch: Über 70 authentische Rezepte von Couscous über Hummus bis Tajine ist …

Marrakesch – Das Marokko-Kochbuch: Sehnsuchtssort Marrakesch! Der Food-Fotograf Patrick Rosenthal hat schon die ganze Welt bereist, doch immer wieder zieht es ihn in die weltoffene Stadt in Marokko. Aus dieser farbenfrohen Metropole bringt er 70 köstliche Rezepte wie aus 1001 Nacht mit. Ganz traditionell in der Tajine oder einfach im Kochtopf zubereitet, lassen sich aromatische Gerichte wie Okraschoten-Chutney, Halloumi-Sesam-Würfel, Rindfleisch-Dattel-Tajine, Safran-Panna-Cotta und Orangenkuchen auf den Tisch zaubern. Die speziellen Kochtechniken und Utensilien der marokkanischen Küche werden ebenso vorgestellt wie die landestypischen Kräuter und Gewürze, die in keiner Mahlzeit fehlen dürfen. In kleinen Ausflügen nimmt Patrick Rosenthal den Leser mit zu seinen Lieblingsplätzen – er zeigt die schönsten Riads und Märkte und gibt seine ganz besonderen Empfehlungen für die besten Restaurants und Cafés. Typisch orientalisch und einfach nur köstlich!

Geht ihr auch so gerne auswärts essen? Ich liebe ja den Marokkaner und bin da ziemlich oft zu finden. Doch so wirklich gute Rezepte habe ich bisher nicht gefunden, dass man das zuhause mal für Freunde oder die liebsten nachkochen kann. Dann habe ich diese Tage dieses Buch entdeckt und musste das natürlich haben. Ein leckeres typisches marokkanisches Rezept folgt auf das nächste. Alles leckere was man so aus der Küche kennt, findet man hier in diesem Buch. Eindrucksvoll beschrieben und noch eindrucksvoller abfotografiert. Das ist ein Buch, das in die Küche von jedem Liebhaber marokkanischen Essens gehört, einfach nur lecker, schaut unbedingt mal rein.

8,5 von 10 leckeren Rezepten