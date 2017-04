Maria Theresia: Die Kaiserin in ihrer Zeit: Eine „Weiberherrschaft“ war im 18. Jahrhundert an sich nicht ungewöhnlich – ungewöhnlich aber war, dass Kaiserin Maria Theresia das Geschäft des Regierens als ihre persönliche Aufgabe derart ernst nahm und mit äußerster Akribie betrieb. Damit unterschied sie sich von vielen europäischen Monarchen, die lieber ihren Neigungen nachgingen und die Amtsgeschäfte gern anderen überließen. Dass Maria Theresia nicht nur in dieser Hinsicht eine außergewöhnliche Frau war, zeigt diese eindrucksvolle Biographie.

Wer mich kennt weiß unlängst, dass ich gerne in Biografien reinschaue, einfach weil man durch die Biografien von Menschen auch die Geschichte lernt, zumindest war das einmal wieder mehr bei dieser Biografie von Maria Theresia der Fall. Maria Theresia wird dieses Jahr übrigens 300 Jahre alt, daher hat man ihr diese Biografie spendiert, sage ich mal so lapida, aber ich meine es ernst wenn ich sage, dass es toll ist, das man dies getan hat, denn so ist eine wirklich sehr detaillierte und aufwendige Biografie entstanden. Das kann ich nun schon sagen, wenn gleich ich das Buch auch noch nicht ganz durch habe, es wird vermutlich noch Zeit in Anspruch nehmen, denn es sind über 1000 Seiten. Ihr merkt, dies Buch ist an Umfang kaum zu überbieten. So kann ich auch urteilen, dass diese Biografie etwas für sehr interessierte ist, also weniger für die, die nur mal was grundsätzliches über Maria Theresia wissen möchten, hier erfährt man alles. Wer sich das also gewahr macht wird mit diesem Buch einen großen Spaß haben, viel Spaß beim Lesen.