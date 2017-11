Marcus Level – Die komplette Serie ist eine Kinderserie von Alive – Vertrieb und Marketing/DVD erstmals komplett auf Blu-ray aus dem Jahr 2017.

Marcus Level – Die komplette Serie: Jetzt ist es so weit! Die Eltern von Marcus fahren am Wochenende weg. Endlich hat er Zeit für sein neues Videospiel „Gorbar und das Tal der sieben Lichttürme“! Da erscheint ein weißer Lichtstrahl und Marcus landet mitten im Spiel! Und Spielheld Gorbar landet im Wohnzimmer des Jungen. Nun erkunden sie in abenteuerlichen Reisen die getauschten Welten! Marcus weiß, wenn er wieder nach Hause will, muss er Level für Level erklimmen und gewinnen… Also, auf zum ersten Level, Marcus!

Früher habe ich immer gerne alles an Zeichentrickserien geschaut was ich finden konnte. Die letzten Jahre ist das irgendwie alles eingeschlafen und ich habe den Überblick total verloren, daher war mir diese Serie auch ganz neu. Ich fand die Idee aber sehr spannend, das jemand in seinem Computerspiel gefangen ist sozusagen und Abendteuer bestehen muss um wieder zurück zu kommen. Es gab mal eine Science-Fiction-Serie die ein ganz ähnliches Thema hatte, die ich immer so klasse fand. Grund also hier einmal reinzuschauen und ich fand die Serie, kurz gesagt, richtig gelungen. Die Zeichnungen waren schön gemacht, der Witz in Ordnung und die einzelnen Level sehr witzig gemacht, genau richtig für kleine Kinder und deren Eltern, denn ganz ehrlich gesagt, mir als Erwachsener hat die Serie richtig gut gefallen, ich habe die richtig gesuchtet und dasselbe werden eure Kinder ganz bestimmt auch machen.

Vom selben Hersteller gab es auch die Serie Hey Arnold auf Blu-ray, die habe ich mir ebenfalls angeschaut, weil ich sie bisher noch nicht kannte, das aber war nicht so mein Geschmack, das wirkte alles sehr alt und die Zeichnungen waren auch nicht mehr so schön, wirkten eher auf Schnell gemacht. Ich will diese Sehr hier nur erwähnen, weil es ganz sicher Fans gibt, die sich freuen werden, dass man jetzt alle Folgen auf Blu-ray bekommt. In diesem Sinne, viel Spaß beim Schauen.

8,0 von 10 Rollenspielern