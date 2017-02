MARCO POLO Reiseführer Island / Peking / Hawai’i / Yucatan

MARCO POLO Reiseführer Island: Kompakte Informationen, Insider-Tipps, Erlebnistouren und digitale Extras: Entdecken Sie mit MARCO POLO die raue, vulkanisch geprägte Insel zwischen Nordeuropa und der Arktis und ihre einzigartige Schönheit – mit dem MARCO POLO Reiseführer kommen Sie sofort in Island an. Erfahren Sie, welche Highlights Sie neben Wasserfällen, Geysiren und heißen Quellen zum Baden nicht verpassen dürfen. Entdecken Sie die Vielfalt der Vogelwelt, fahren Sie mit dem Jeep ins Hochland, tauchen Sie ein die bis heute gegenwärtige Sagenwelt der Insel. Und erleben Sie Reykjavík: innovative Musik, flippiges Modedesign, tolle Restaurants – hier ist Avantgarde zu Hause und die EM-Viertelfinalisten: Huh!

MARCO POLO Reiseführer Yucatan: Kompakte Informationen, Insider-Tipps, Erlebnistouren und digitale Extras: Entdecken Sie mit MARCO POLO Yucatán intensiv von den Stränden an der Riviera Maya bis zu den Pyramiden der Maya im Urwald – mit dem MARCO POLO Reiseführer kommen Sie sofort in Yucatán an. Erfahren Sie, welche Highlights Sie neben Chichén Itzá, der berühmtesten der archäologischen Stätten, und den Seekühen, Jaguaren und Krokodilen im Biosphärenreservat Sian Ka’an nicht verpassen dürfen, wo der gesprächige Engländer Richie seine künstliche Insel aus sagenhaften 100 000 Plastikflaschen konstruiert hat und dass Sie das spannendste Tauchvergnügen nicht im Meer, sondern in einer der vielen gefluteten Karsthöhlen wie Dos Ojos bei Akumal erleben.

MARCO POLO Reiseführer Peking: Kompakte Informationen, Insider-Tipps, Erlebnistouren und digitale Extras: Erleben Sie mit MARCO POLO die chinesische Hauptstadt intensiv vom Frühstück bis zum Nightcap. Mit dem MARCO POLO Reiseführer kommen Sie sofort in Peking an und wissen garantiert, „wohin zuerst“. Erfahren Sie, welche Highlights Sie neben dem Kaiserpalast und dem Tian’anmen-Platz nicht verpassen dürfen, dass Sie im alteingesessenen Schuhgeschäft Neiliansheng wunderschön bestickte Seidenpumps bekommen und wo Sie sich hinbegeben sollten, wenn Sie es den Chinesen gleichtun und sich ausgiebigem Frühsport hingeben wollen: vom Schattenboxen über Aerobic bis zum Urschrei-Qigong.

MARCO POLO Reiseführer Hawaii: Kompakte Informationen, Insider-Tipps, Erlebnistouren und digitale Extras: Entdecken Sie mit MARCO POLO Hawaii intensiv von den Stränden in Honolulu bis zu den Vulkanen auf Big Island – mit dem MARCO POLO Reiseführer kommen Sie sofort auf Hawaii an. Erfahren Sie, welche Highlights Sie neben dem Waimea Canyon, dem „Grand Canyon der Südsee“, und dem Ironman Triathlon (auch nur als Zuschauer ein Knaller!) nicht verpassen dürfen, wo Sie mit kleinen Booten bis auf wenige Meter an die glühende Lava heranfahren können, wo sonntags wie zu Missionarszeiten die Choräle auf Hawaiisch erklängen und dass Sie unbedingt einmal erfrischendes Shave Ice probieren sollten.

Ich habe euch vor kurzem einige interessante Reiseführer vorgestellt und habe nun wieder welche gefunden, die einfach eine Erwähnung finden sollten. Die MARCO POLO Reiseführer sind im allgemeinen extrem hochwertig und daher habe ich mir ein paar besorgt mit den Reisezielen Island, Peking, Hawai’i und Yucatan, also Zielen die mich sehr interessieren, die ich in meinem Leben, ich hoffe sehr bald, noch sehen möchte. MARCO POLO hat noch sehr viele mehr Reiseführer für jeden Geschmack. Ich stelle sie euch hier zusammen vor, weil ich sie einfach genial finde, alle gleich irgendwie, alle haben in mir diesen Wunsch ausgelöst bald mal hinzufahren. Während Hawaii, Peking und Yucatan etwas entfernter sind, ist Island für eine baldige Reise ein interessantes Ziel. Ich finde es klasse, wie es diese Reiseführer schaffen detailliert zu bleiben auf so einem kleinen Platz, also die Hefte passen in die Hosentasche. Ich bin überzeugt, dass man für sein ausgewähltes Reiseziel so einen Führer dringend braucht, man findet ja sonst nie all das interessante was einen interessiert, mit diesen Reiseführern hat man aber einen Begleiter, der den Urlaub wohl erst lohnenswert macht. Ich für meinen Teil werde als nächstes Island in Angriff nehmen.