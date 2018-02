MARCO POLO Reiseführer: Südafrika, Sylt und Australien sind neue Reiseführer, mit Zielen die ich euch sehr empfehlen kann.

Ihr wisst ja mittlerweile, wie gerne ich Reiseführer vorstelle, vor allem die, von Zielen, wo ich selbst gerne mal hin möchte. So erreichten mich also diese Tage wieder einige neue. Ein Ziel, dass ich aber in Bälde besuchen werde ist eine deutsche Insel, bzw. eine Hallig. Ich wohne ja in der Nähe von Bremerhaven, der Weg zu einer der Inseln ist also nicht weit und doch war ich noch nie da. Wir planen derzeit einen Wochenendtrip und da kam dieser Reiseführer genau richtig. Ich bin, wie ihr merkt, von den MARCO POLO Reiseführern wieder einmal begeistert und kann euch nur empfehlen selbst einmal hineinzuschauen, sie bieten so vieles an Wissen und tollen Ausflügen zu euren Lieblingsreisezielen. Viel Spaß.

Letzte Aktualisierung am 12.02.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

MARCO POLO Reiseführer Südafrika: Entdecken Sie mit MARCO POLO das Land an der Südspitze des afrikanischen Kontinents, vom Kruger-Nationalpark im Nordosten bis zum Kap der Guten Hoffnung im Südwesten – mit dem MARCO POLO Reiseführer kommen Sie sofort in Südafrika an. Erfahren Sie, welche Highlights Sie neben dem Tafelberg in Kapstadt und den „Big Five“ in den Nationalparks nicht verpassen dürfen, wo kernige Mountainbiker eine Tour mit Adrenalinkick unternehmen können und dass Sie bei Simon’s Town einen Strand finden, an dem Sie Brillenpinguine nicht nur bestaunen, sondern sogar mit ihnen schwimmen können.

Letzte Aktualisierung am 12.02.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

MARCO POLO Reiseführer Sylt: Entdecken Sie mit MARCO POLO Sylt intensiv von den Stränden an der Westküste bis zum idyllischen Friesendörfchen Keitum am Watt – mit dem MARCO POLO Reiseführer kommen Sie sofort auf Sylt an. Erfahren Sie, welche Highlights Sie neben den Wanderdünen bei List und den Orgelkonzerten in Keitums St.-Severin-Kirche nicht verpassen dürfen, welche Galerie Sie ansteuern müssen, wenn Sie Originalgemälde von Udo Lindenberg, Otto oder Dolly Buster bestaunen möchten, und welche Dünenrestaurants empfehlenswerte Alternativen zur legendären, ewig ausgebuchten Sansibar sind.

Letzte Aktualisierung am 12.02.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

MARCO POLO Reiseführer Australien: Entdecken Sie mit MARCO POLO Australien mit seinen quirligen Metropolen, überwältigenden Naturwundern und seiner kulturellen Vielfalt – mit dem MARCO POLO Reiseführer kommen Sie sofort auf dem Roten Kontinent an. Werfen Sie einen Blick in das Leben der „ussies“ erfahren Sie, welche Highlights Sie neben Uluru, Great Barrier Reef und dem Opera House in Sydney nicht verpassen dürfen, wo Sie sich als Anfänger oder Fortgeschrittener aufs Surfbrett wagen, in die faszinierende Unterwasserwelt abtauchen oder Ihre Wanderstiefel schnüren können, wo Sie Gelegenheit haben, die einzigartige Flora und Fauna zu bestaunen und Bekanntschaft mit der jahrtausendealten Kultur der Aborigines zu machen, und was Sie bei Ihren Exkursionen ins Outback unbedingt beachten müssen.

8,5 von 10 Reisezielen