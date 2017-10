MARCO POLO Reiseführer: Föhr, Zákinthos, USA, Tokio und Myanmar sind neue Reiseführer von MARCO POLO aus dem Jahr 2017.

MARCO POLO Reiseführer Föhr, Amrum, Pellworm, Nordstrand, Halligen: Entdecken Sie mit MARCO POLO die Nordfriesischen Inseln von den Stränden auf Amrum über die friesischen Vorzeigedörfer auf Föhr bis zu den Warften der Halligen – mit dem MARCO POLO Reiseführer kommen Sie sofort auf den Nordfriesischen Inseln an. Erfahren Sie, welche Highlights Sie neben einer Wattwanderung und dem endlosen Kniepsand auf Amrum nicht verpassen dürfen, wo Sie ganz ungezwungen den (Swin-)Golfschläger schwingen können und an welchem Wochentag Sie das Café Kohstall in Nieblum besuchen sollten, wenn Sie Lust auf „Spanferkel satt“ haben.

MARCO POLO Reiseführer Zákinthos, Itháki, Kefalloniá, Léfkas: Entdecken Sie mit MARCO POLO die Ionischen Inseln intensiv von Léfkas im Norden bis Zákinthos im Süden – mit dem MARCO POLO Reiseführer kommen Sie sofort auf den Ionischen Inseln an. Erfahren Sie, welche Highlights Sie neben dem nostalgischen Dorfidyll in Loúcha und einer Bootsfahrt in die Melissáni-Höhle nicht verpassen dürfen, wo Sie das wohl ungewöhnlichste Restaurant der Inseln finden, in dem man Ihnen besondere Farbharmonien und moderne Kunst zu ausgefallenen Speisen serviert, und dass Sie auf Zákinthos einen Minigolfplatz finden, bei dem Sie statt auf den ewig gleichen Bahnen in Stonehenge oder unter der Golden Gate Bridge einlochen können.

MARCO POLO Reiseführer USA Südwest: Entdecken Sie mit MARCO POLO die amerikanischen Wüstenstaaten intensiv von der glitzernden Metropole des Glücksspiels Las Vegas bis zu der überwältigenden Bergszenerie der Rocky Mountains – mit dem MARCO POLO Reiseführer kommen Sie sofort in Südwesten der USA an. Erfahren Sie, welche Highlights Sie neben den mächtigen Sandsteinmonolithen des Monument Valley und der tiefsten Schlucht der Welt im Grand-Canyon-National-Park nicht verpassen dürfen, wo Sie mitten in der Wüste Haifischen begegnen und wo Sie Ihren Jugendtraum wahr machen und mit Cowboys und Apachen in die Berge reiten können.

MARCO POLO Reiseführer Tokio: Erleben Sie mit MARCO POLO die japanische Hauptstadt intensiv vom Frühstück bis zum Nightcap. Mit dem MARCO POLO Reiseführer kommen Sie sofort in Tokio an und wissen garantiert, „wohin zuerst“. Erfahren Sie, welche Highlights Sie neben dem National Museum und dem weltberühmten Fischmarkt nicht verpassen dürfen, wie Sie es einrichten, bei einem Sumoringkampf fachkundige englische Kommentare aufs Ohr zu bekommen und warum Sie ganz ohne rot zu werden unbedingt einmal mit Partner eines der herrlich kitschigen Love Hotels aufsuchen sollten.

MARCO POLO Reiseführer Myanmar: Entdecken Sie mit MARCO POLO das Goldene Land von der pulsierenden Metropole Yangon bis zu den ursprünglichen Dörfern am Inle-See – mit dem MARCO POLO Reiseführer kommen Sie sofort in Myanmar an. Erfahren Sie, welche Highlights Sie neben der morgendlichen Ballonfahrt über Bagan und dem Goldenen Felsen mit der Kyakthiyo-Pagode nicht verpassen dürfen, auf welchem Markt Sie süße Souvenirs shoppen und wo Sie sich bei einer traditionellen Pa-O-Massage so richtig durchkneten lassen können.

Ihr wisst ja mittlerweile, wie gerne ich Reiseführer vorstelle, vor allem die, von Zielen, wo ich selbst gerne mal hin möchte. So erreichten mich also diese Tage wieder fünf neue. Myanmar ist dabei das gefährlichste Land, es gibt Reisewarnungen von bewaffneten Rebellen, trotzdem ein Traumziel, weil Myanmar eine so reiche Kultur hat und so wunderschön ist, was durch diesen Reiseführer noch einmal deutlich wird. Bunter ist Tokio und der Südwesten der USA im Speziellen Las Vegas, was natürlich ebenfalls ein großer Traum ist dort einmal zu sein. Zum entspannen lädt die griechische Insel Zákinthos ein, die glaube ich weniger bekannt ist als andere griechische Inseln, aber genau so schön ist wie dieser Reiseführer beweist.

Ein Ziel, dass ich aber in Bälde besuchen werde ist eine deutsche Insel, bzw. eine Hallig. Ich wohne ja in der Nähe von Bremerhaven, der Weg zu einer Hallig ist also nicht weit und doch war ich noch nie da. Wir planen derzeit einen Wochenendtrip und da kam dieser Reiseführer genau richtig. Ich bin, wie ihr merkt, von den MARCO POLO Reiseführern wieder einmal begeistert und kann euch nur empfehlen selbst einmal hineinzuschauen, sie bieten so vieles an Wissen und tollen Ausflügen zu euren Lieblingsreisezielen. Viel Spaß.

8,5 von 10 wunderschönen Reisen