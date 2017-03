MARCO POLO Reiseführer Peking / Stuttgart / Düsseldorf / Berlin

MARCO POLO Reiseführer Peking: Kompakte Informationen, Insider-Tipps, Erlebnistouren und digitale Extras: Erleben Sie mit MARCO POLO die chinesische Hauptstadt intensiv vom Frühstück bis zum Nightcap. Mit den Reiseführer kommen Sie sofort in Peking an und wissen garantiert, „wohin zuerst“. Erfahren Sie, welche Highlights Sie neben dem Kaiserpalast und dem Tian’anmen-Platz nicht verpassen dürfen, dass Sie im alteingesessenen Schuhgeschäft Neiliansheng wunderschön bestickte Seidenpumps bekommen und wo Sie sich hinbegeben sollten, wenn Sie es den Chinesen gleichtun und sich ausgiebigem Frühsport hingeben wollen: vom Schattenboxen über Aerobic bis zum Urschrei-Qigong. Die Insider-Tipps des Autors lassen Sie Peking individuell und authentisch erleben und mit den Low-Budget-Tipps sparen Sie bares Geld. Erkunden Sie Peking in all seinen Facetten mit den maßgeschneiderten MARCO POLO Erlebnistouren. Das speziell dafür entwickelte Design sorgt – schon beim Lesen und umso mehr vor Ort – für größtmögliche Orientierung.

MARCO POLO Reiseführer Stuttgart: Kompakte Informationen, Insider-Tipps, Erlebnistouren und digitale Extras: Erleben Sie mit MARCO POLO die die schwäbische Landeshauptstadt intensiv vom Frühstück bis zum Nightcap. Mit den Reiseführer kommen Sie sofort in Amsterdam an und wissen garantiert, „wohin zuerst“. Erfahren Sie, welche Highlights Sie neben der Neuen Staatsgalerie und der Wilhelma nicht verpassen dürfen, was es mit den „Waldheimen“ auf sich hat, Stuttgarts auch sozialhistorisch interessanter Antwort auf die bayerischen Biergärten, und dass Stuttgart mit seinen drei Mineralbädern, einem original Jugendstil-Bad und den keine Wünsche offen lassenden Schwabenquellen auch eine Wellnessmetropole von Weltrang ist.

MARCO POLO Reiseführer Düsseldorf: Kompakte Informationen, Insider-Tipps, Erlebnistouren und digitale Extras: Erleben Sie mit MARCO POLO die dynamische Landeshauptstadt am Rhein intensiv vom Frühstück bis zum Nightcap. Mit den Reiseführer kommen Sie sofort in Düsseldorf an und wissen garantiert, „wohin zuerst“. Erfahren Sie, welche Highlights Sie neben der Königsallee und der „längsten Theke der Welt“ nicht verpassen dürfen, dass Sie in der Münster-Therme Ihre Bahnen unter einem original Jugendstilgewölbe ziehen und warum es Freunde junger, spannender Kunst ausgerechnet in einen Tunnel unter dem Rhein zieht.

MARCO POLO Reiseführer Berlin: Kompakte Informationen, Insider-Tipps, Erlebnistouren und digitale Extras: Erleben Sie mit MARCO POLO die angesagte Hauptsstadt intensiv vom Frühstück bis zum Nightcap. Mit den Reiseführer kommen Sie sofort in Berlin an und wissen garantiert, „wohin zuerst“. Erfahren Sie, welche Highlights Sie neben der Museumsinsel und dem Reichstag mit seiner spektakulären Kuppel nicht verpassen dürfen, dass im Berghain, dem „besten Club der Welt“, schon das Schlangestehen zum Event gerät und warum es sich lohnt, im „Freischwimmer“ nicht nur romantisch ein Bier am Flussufer zu trinken, sondern von dort auch gleich zu einer Paddeltour auf der Spree zu starten. Die Insider-Tipps der Autorin lassen Sie Berlin individuell und authentisch erleben und mit den Low-Budget-Tipps sparen Sie bares Geld. Erkunden Sie Berlin in all seinen Facetten mit den maßgeschneiderten MARCO POLO Erlebnistouren. Das speziell dafür entwickelte Design sorgt – schon beim Lesen und umso mehr vor Ort – für größtmögliche Orientierung.

Ich habe euch vor kurzem einige interessante Reiseführer vorgestellt und habe nun wieder welche gefunden, die einfach eine Erwähnung finden sollten. Die Reiseführer sind im allgemeinen extrem hochwertig und daher habe ich mir ein paar besorgt mit den Reisezielen Peking, Stuttgart, Düsseldorf und Berlin, also Zielen die mich sehr interessieren, die ich in meinem Leben, ich hoffe sehr bald, noch sehen möchte. MARCO POLO hat noch sehr viele mehr Reiseführer für jeden Geschmack. Ich stelle sie euch hier zusammen vor, weil ich sie einfach genial finde, alle gleich irgendwie, alle haben in mir diesen Wunsch ausgelöst bald mal hinzufahren. Deutsche Städte sind natürlich immer interessant, ich muss ehrlich sagen, dass ich lieber eine Städtetour mache als in die Ferne zu reisen, wenn in die Ferne, dann nur in Städte die wirklich was zu bieten haben, Peking ist dies ohne Zweifel.

Ich finde es klasse, wie es diese Reiseführer schaffen detailliert zu bleiben auf so einem kleinen Platz, also die Hefte passen in die Hosentasche. Ich bin überzeugt, dass man für sein ausgewähltes Reiseziel so einen Führer dringend braucht, man findet ja sonst nie all das interessante was einen interessiert, mit diesen Reiseführern hat man aber einen Begleiter, der den Urlaub wohl erst lohnenswert macht. Ich für meinen Teil werde als nächstes Island in Angriff nehmen.