Manni der Libero ist eine Serie von Studio Hamburg Enterprises aus dem Jahr 1981.

Manni der Libero: Manni Bessauer ist ein fußballbegeisterter Jugendlicher, der von einer großen Karriere als Nationalspieler träumt. Sein Vater meldet ihn im örtlichen Fußballverein an. Schnell wird sein außerordentliches Talent erkannt und er wird von einem größeren Club abgeworben. Doch die Welt des Profifußballs ist nicht einfach. Wird Manni sich durchsetzen und seinen großen Traum erfüllen können?



Alle 13 Folgen des Serienklassikers aus dem Jahr 1981!

Ich will ehrlich sein, ich bin erst im Jahr 1979 geboren, ich kannte die Serie also noch nicht, aber ich bin Fußballverrückt und schaue mir alles an was um diesen Sport geht, daher wollte ich unbedingt mal in diese Serie, die jetzt zum ersten Mal komplett auf DVD zu bekommen ist, reinschauen. Libero wird heute ja gar nicht mehr gespielt, das kennen wahrscheinlich viele von euch nicht mehr. Es kommt aus dem lateinischen Libre, das Buch, der Libero ist also der einzige Spieler der lesen kann. Okay, zugegeben, das war ein alter Otto Witz, entschuldigt. Kommen wir zu der Serie. Die Qualität ist leider nicht die allerbeste, aber VHS Niveau, was mir dann ausreicht bei einer so alten Serie, ich fand es also nicht so schlimm. Die Serie selbst fand ich gut, auf jeden Fall mal etwas anderes, wenn auch oft nicht sehr authentisch vorgestellt ist das wohl das Bild eines Fußballers, was man in den 80er Jahren so hatte, auch irgendwie spannend zu sehen. Ich denke, dieses DVD Release ist was für diejenigen unter euch, die die Serie damals geliebt haben, endlich wieder schauen und besitzen. Viel Spaß beim Gucken.

8,0 von 10 Liberos