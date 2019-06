Mandalas auf Stein gemalt: 52 inspirierende Symbole für jede Woche im Jahr ist ein Buch aus dem Ökobuch Verlag vom 29. April 2019.

Mandalas auf Stein gemalt: 52 inspirierende Symbole für jede Woche im Jahr: Mandalas malen auf Stein: Ein meditatives Hobby für kreative Menschen In diesem Buch wird gezeigt, wie von der Natur geformte und an Stränden, Flussufern oder Feldern gefundene Steine sich in inspirierende Kunstwerke verwandeln lassen, werden sie mit Mandalas, d.h. uralten Symbolen und kraftvollen Motiven bemalt. F. Sehnaz Bac, in der Türkei geboren, wirkte zwei Jahrzehnte lang als Archäologin und Zeichnerin an Ausgrabungsstätten mit. Dieser Hintergrund ist auch in ihrer künstlerischen Arbeit erkennbar. Sie vermittelt in leicht verständlichen Schritt-für-Schritt-Anleitungen für jede Woche im Jahr ein ausdrucksstarkes Mandala auf Stein.

Allen Mandalas wird ein motivierender Gedanke vorangestellt, der hilft, beim Malen sich auf eine meditative Reise einzulassen, die zu Kreativität und entspannter Gelassenheit anregt. Das aus dem Sanskrit-Wort für Kreis abgeleitete Wort Mandala gilt als Sinnbild für das Universum. Mandala-Symbole wurden lange Zeit für heilige Rituale und meditative Praktiken eingesetzt. Neben der klassischen Steinmalerei, die ein Großteil des Buches einnimmt, zeigt die Autorin auch, wie Mandalas auf Glasscherben, Blättern oder Muscheln gemalt werden können.

7,0 von 10 schönen Formen